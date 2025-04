Governo de Sergipe não deve reajustar os salários dos servidores

Por Adiberto de Souza *

É bom os servidores estaduais começarem a apertar os cintos, pois o governador Fábio Mitidieri (PSD) não deve conceder reajuste salarial este ano. Pelo menos é o que revela uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Segundo o jornalão, o governo de Sergipe informou que não haverá revisão geral de salários neste ano, para manter o estado dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que no primeiro ano de mandato, o governador concedeu um reajustezinho de apenas 2,5%, percentual chamado de esmola pelos servidores. Em 2024, ano de eleições municipais, o governo abriu a mão e reajustou os salários em 10%. Caso não conceda aumento este ano – conforme noticiou a Folha de S. Paulo – o Poder Executivo permite suspeitar que o objetivo dessa mão de vaca é fazer caixa para conceder um bom reajuste em 2026, visando ficar bem na fita com os servidores estaduais no ano em que Mitidieri disputará a reeleição. Marminino!

Dependência exagerada

Das 378,5 mil famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, 149,1 mil (39,4%) recebem dinheiro do governo federal há 10 anos ou mais. Reportagem do site de notícias Poder 360 expõe a dificuldade que algumas parcelas da população têm em deixar de depender do Estado para se manter. A região que tem o maior percentual de beneficiários em dependência longa é o Nordeste: 38,8% (ou 3,7 milhões) estão no programa desde 2015 ou antes. Questionado sobre o assunto, o governo afirmou que a legislação não estabelece um período máximo para permanência no Bolsa Família. Cruz, credo!

Clima de feriado

O plenário do Senado não realizará sessões nesta semana em razão do feriado da Semana Santa. A página oficial da Casa informa na agenda que não haverá sessão nesse período de fim da Quaresma. Enquanto os 81 senadores podem aproveitar a semana esvaziada, os 513 deputados enfrentam uma pauta com 23 itens, que começa nesta segunda-feira e termina na próxima quarta. Os deputados, porém, não precisam viajar à Brasília, pois as sessões plenárias vão funcionar de forma remota. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Visita de solidariedade

O ministro Márcio Macêdo (PT), da Secretaria-Geral da Presidência, visitou o deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ). O parlamentar está em greve de fome há cinco dias em protesto porque o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou a cassação do mandato dele. Márcio lembrou que chegou à Câmara Federal pela 1ª vez como deputado na mesma legislatura que Glauber. “O mandato dele tem pautas em defesa do povo brasileiro. Por isso, fui visitá-lo acompanhado por lideranças de movimentos sociais nacionais, como a Contag, MST, MTST, CUT, MPA e MAB. Misericórdia!

LGBTI+ fora de foco

Sergipe está entre os estados com pouco ou nenhum comprometimento com o combate à discriminação contra a população LGBTI+. Das 27 unidades da Federação, 19 não têm um plano ou programa específico para a população LGBTI+. É o que revela um estudo do Programa Atenas, aliança de diversas entidades que monitora políticas públicas para essa parcela da população. Segundo o levantamento, direitos básicos, definidos como garantias individuais ou coletivas necessárias para o enfrentamento da violência LGBTI+, não são maioria significativa nas legislações estaduais. Apenas 29% dos estados, por exemplo, proíbem financiamento público a espetáculos LGBTIfóbicos. Só Jesus na causa!

Ouvidos de mercador

A direção do Banco do Estado de Sergipe (Banese) tem dado calado por respostas aos apelos do vereador aracajuano Joaquim da Janelinha (PDT) para reabrir a agência bancária do conjunto residencial Augusto Franco, o maior da capital sergipana. Antes do pedetista, o deputado federal Nitinho Vitalle (PSD) já havia feito, sem sucesso, a mesma reivindicação ao banco estatal. A agência do Banese que existia naquele núcleo habitacional também era usada pelos moradores do Conjunto Orlando Dantas e do bairro Farolândia. O vereador já apelou pela reabertura da agência até ao governador Fábio Mitidieri (PSD), só que até agora necas de pitibiriba. Assim também já é demais também!

Alckmin visita Albano

E quem visitou o ex-governador de Sergipe, Albano Franco (PSDB), foi o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin. O distinto esteve em Aracaju no último sábado para participar do Congresso Estadual do PSB e aproveitou para visitar o tucano. No começo dos anos dois mil, Albano e o vice-presidente estreitaram a amizade quando eram governadores, respectivamente, de Sergipe e de São Paulo. Após a visita, o político e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços destacou a contribuição que Franco deu ao país, principalmente quando presidiu a poderosa Confederação Nacional da Indústria. Ah, bom!

Ex-prefeito se acidenta

O ex-prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas, popularmente chamado de “Negão”, sofreu um acidente automobilístico ontem pela manhã. Apesar do susto e do estado em que ficou o veículo em que dirigia, o líder político não sofreu ferimentos graves. O filho de “Negão”, Gabriel Chagas, informou que os danos foram apenas materiais. O ex-prefeito administrou Carira por dois mandatos: 1997-2000 e 2017-2020. Ele é filho do ex-prefeito Aroaldo Chagas e da ex-prefeita Neuza Chagas. Eleito pela segunda vez em 1973, o pai de “Negão” morreu um ano depois, vítima de um acidente de carro. Aff Maria!

Batendo pernas

Quem está pensando em se encontrar com o governador Fábio Mitidieri (PSD) é bom esperar até a próxima semana. É que o fidalgo avionou para os Estados Unidos, só devendo retornar no próximo domingo. Ele e a primeira dama Érica foram prestigiar o casamento da filhota Célia. A última vez que Mitidieri viajou ao exterior foi para a Argentina, em dezembro passado. O périplo pelo país vizinho causou grande polêmica, pois o governador informou que a viagem visava repousar para curar uma pneumonia, porém apareceu na televisão com a família assistindo em Buenos Aires à final da Copa Libertadores entre o Botafogo e o Atlético mineiro. Creindeuspai!

Negligência condenada

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) lamentou o fato de o Ministério da Saúde ter suspendido a transferência de recursos para as Secretarias da Saúde de Aracaju, Lagarto e Laranjeiras. A grana só retornará quando as três prefeituras atualizarem as informações do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab). Segundo a parlamentar psolista, a população dos três municípios sergipanos está prejudicada “por pura irresponsabilidade administrativa”. Linda afirmou que não alimentar o Sisab compromete o financiamento do SUS “e escancara a falta de compromisso com quem mais precisa. Isso é negligência com a vida do povo”, fuzilou. Virgem santíssima!

Avionou à Europa

O senador Rogério Carvalho (PT) avionou para Paris, onde participa do Ciclo de Estudos Internacionais de Direito Comparado e do 4º Seminário Internacional de Direito França-Brasil. O evento, que acontece até amanhã, está discutindo temas contemporâneos do direito, como sustentabilidade, competência internacional dos tribunais e arbitragem. Hoje, Rogério fará palestra na Embaixada do Brasil na França sobre “A Incorporação de Medicamento de Alto Custo”. Então, tá!

Patrimônio virou pó

A imponente cúpula e o restante do teto do histórico Instituto Parreiras Horta, localizado na zona sul de Aracaju, desabaram durante as chuvas caídas na capital sergipana no último sábado. Tombado pelo Patrimônio Histórico, o prédio está interditado desde 2010. Em 2023, a Justiça determinou, sem sucesso, a total recuperação do imóvel, porém nada foi feito pelo governo estadual visando preservar aquela importante representação da saúde pública em Sergipe. Inaugurado em 1924, o Instituto Parreiras Horta funcionou durante muitos anos como laboratório de análises clínicas, bacteriológicas e químicas, centro de vacinação e de pesquisas médicas. Em 2015, o prédio foi cedido à Academia Sergipana de Medicina. Agora, só restam os escombros. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 16 de março de 1897.

