Governo de Sergipe torra dinheiro com um time de come e dorme

O governo de Sergipe insiste em manter um trem de apadrinhados em bem pagos cargos comissionados. Não se está falando aqui dos técnicos qualificados, contratados para ajudar a tocar a máquina pública, mas de ex-prefeitos, cabo eleitorais, protegidos de políticos e o diabo a quatro. Para se ter uma ideia, em agosto passado, o estado já contava com 3.304 ocupantes de cargos em comissão, dos quais 737 foram contratados somente nesta gestão. Seguramente esses números já devem ser bem maiores. É muito por causa dessa renca de come e dorme que o Executivo não consegue oferecer melhores salários a quem realmente trabalha no Estado. Tal qual os seus antecessores, o governador Fábio Mitidieri (PSD) desperdiça recursos públicos pagando a uma vergonhosa claque de puxa sacos, contratada a peso de ouro para proteger currais eleitorais e aplaudir o chefe de plantão nos eventos oficiais e nos folguedos particulares Misericórdia!

Fogo amigo

O ministro Márcio Macêdo (PT), da Secretaria-Geral da Presidência da República, descobriu que tem muitos inimigos no próprio governo. “Eu achava que não tinha inimigos. Depois eu descobri que tem um monte”, afirmou. Márcio disse, ainda, que “todo dia alguém planta alguma coisa”, mas isso não “mexe” com ele. Nos bastidores, fala-se que o presidente Lula da Silva (PT) deve trocar alguns de seus auxiliares no começo de 2025. Macêdo é um dos possíveis alvos, assim como o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, que pode substituir Macêdo na Secretaria-Geral. Aff Maria!

Seis a dois

Dos oito deputados federais de Sergipe apenas Rodrigo Valadares e Yandra Moura – ambos do União Brasil – votaram contra o texto-base de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Os deputados ainda precisam votar os destaques (sugestões de mudança) ao texto e as emendas de redação. Como já havia sido aprovado pelo Senado, o texto seguirá, após o término da análise no plenário da Câmara, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a deputada federal Katarina Feitoza (PSD), embora não seja o texto ideal, foi o melhor possível para que, depois de 30 anos, o Brasil tenha uma reforma tributária que promoverá mais justiça social. Então, tá!

Carro diante dos bois

O Sindicato dos Trabalhadores na Educação (Sintese) estranha que o governo Mitidieri queira criar uma universidade estadual antes de fazer o dever de casa no quesito educação. A entidade alerta ser função do Executivo estadual cuidar dos ensinos fundamental e médio: “O investimento em ensino superior só pode ser pensado caso haja a plenitude no atendimento da educação básica, dos ensinos fundamental e médio”, ensina o Sintese. Por fim, o sindicato ressalta que as escolas estaduais enfrentam questões estruturais, de ordem pedagógica, de aprendizagem, sem falar na profunda desvalorização dos professores. “Se o governo do estado não está fazendo nem o seu dever de casa, como pode querer dar um passo maior que as próprias pernas?”, questiona. Danôsse!

Trabalho pela frente

Após ser diplomada pela Justiça Eleitoral, a futura prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), lembrou que “janeiro é logo ali, e nós temos muito trabalho nos próximos anos”. A primeira gestora da capital sergipana obteve 57,46% dos votos válidos nas eleições de outubro passado, derrotando no 2º turno o pedetista Luiz Roberto. Na próxima sexta-feira, a distinta concederá uma entrevista coletiva para anunciar todos os auxiliares do 1º escalão. Emília também falará sobre as primeiras providências que pretende adotar tão logo tome posse como gestora da capital sergipana. Aguardemos, portanto!

Água pra viver

Três municípios do semiárido sergipano e um da zona sul do estado serão beneficiados com a construção de 225 cisternas. 100 delas já foram construídas em Poço Redondo e Canindé do São Francisco, devendo o benefício também chegar para as comunidades de Monte Alegre e Riachão do Dantas. Fundamentais para garantir água de qualidade às famílias de agricultores, as cisternas foram viabilizadas por uma emenda apresentada pelo deputado federal João Daniel (PT), no valor de R$ 650 mil, além de outros R$ 650 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Supimpa!

Governador vaiado

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi vaiado durante a solenidade de diplomação dos eleitos em Aracaju no pleito de outubro passado. Também foram vaiados o deputado federal Rodrigo Valadares (União) e a esposa dele, vereadora eleita Moana Valadares (PL). Invocada com os apupos, a parlamentar bolsonarista chamou a plateia de “militontos de esquerda”. A solenidade de diplomação aconteceu no Teatro Tobias Barreto que, apesar das 1.328 poltronas, ficou pequeno para o grande número de convidados dos políticos diplomados. Só Jesus na causa!

Cobrança quilombola

A comunidade quilombola Mussuca, no município de Laranjeiras, lançou um manifesto na plataforma Change.org exigindo a titulação definitiva de suas terras e o fim das ameaças da mineração no território. A petição reforça a resistência de mais de 500 famílias que enfrentam, há 17 anos, a demora na conclusão do processo de regularização fundiária pelo Incra. O quilombo se sustenta por meio de práticas tradicionais como pesca e agricultura. A comunidade denuncia que a chegada de projetos de mineração, como o da Cimento Nacional, ameaça o modo de vida das famílias e a biodiversidade regional. Creindeuspai!

Projeto de Lei a rodo

Os deputados estaduais terão muito trabalho até amanhã, quando deverão votar um cesto cheio de Projetos de Lei enviados pelo governo no apagar das luzes do período legislativo. Entre as proposituras a serem aprovadas a repique de sino uma autoriza o governador Fábio Mitidieri (PSD) a promover a reforma administrativa. A ideia do pessedista é substituir auxiliares e convidar outros para oxigenar a gestão nesse resto de mandato. É tido como certa a nomeação do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), como secretário metropolitano, pasta a ser criada pelo projeto da reforma administrativa em tramitação na Assembleia. Ah, bom!

Sergipe na rabeira

No Nordeste houve, em outubro passado, crescimento na busca dos consumidores por recursos financeiros em sete dos nove estados, segundo dados da Serasa Experian. A Bahia teve a maior expansão (8,9%), enquanto Sergipe (-0,2%) e Alagoas (-5,8%) registraram queda. De acordo com Luiz Rabi, economista do Serasa, o crescimento da demanda dos consumidores por crédito na maioria dos estados nordestinos pode ter sido impulsionado pelo desejo das pessoas em planejar-se para despesas de fim de ano, incluindo festas, viagens e compras relacionadas à Black Friday. Arre égua!

Perseguição denunciada

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) está acusando o governo Mitidieri de usar as emendas parlamentares não impositivas como ferramenta de perseguição política. Segundo a psolista, o que deveria ser uma prerrogativa técnica para atender demandas da população tem sido usado como moeda de barganha política pelo pessedista. “Ele prioriza o pagamento das emendas de parlamentares aliados, enquanto pune aquelas e aqueles que não se curvam ao seu autoritarismo”, denuncia Brasil. A distinta lamenta que, até agora, nenhuma das emendas apresentadas por ela foi paga pelo Executivo, deixando claro “que o governador utiliza o caráter discricionário das emendas para perseguir quem questiona a sua gestão”. Misericórdia!

Alô, bebinhos

Uma pesquisa feita com amostras de bebidas alcoólicas clandestinas, como aguardente de alambique, uísques falsificados e licores artesanais, apontou a presença de cobre, metanol e carbamato de etila. Cruz, credo! Essas substâncias tóxicas causam cegueira, prejudicam a absorção de minerais no organismo e podem provocar a morte do pinguço. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 7 de abril de 1896.

