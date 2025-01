Governo fraco estimula o debate sobre a sucessão em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Embora a contragosto do governador Fábio Mitidieri (PSD), a classe política sergipana só fala nas eleições de 2026, particularmente na sucessão do pedessista. A discussão desse tema faltando ainda dois anos para o fim do mandato demonstra a fraqueza do governo, que se destaca basicamente pela realização de festas em Aracaju e mutirões no interior. Boa parte das escolas inauguradas ou reformadas nesse período é fruto da gestão passada, sem falar que o grande empregador tem sido o próprio Executivo, através de nomeações de protegidos políticos em cargos comissionados. Prometida no início do governo, a ponte ligando dois bairros da capital sergipana só agora parece que sairá do papel, devendo exigir muito esforço para ser concluída antes das eleições de 2026. Quanto à ponte entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros ainda não passa de uma miragem, um sonho de uma noite de verão. Não fosse isso, o governador não esconde a falta de disposição para o trabalho. Outro dia, o fidalgo se queixou das atribulações do cargo e aventou a hipótese de abandonar a política para cuidar da saúde e da família. Por esta e por outras, os políticos ampliam o debate sobre a sucessão, inclusive com alguns já se insinuando como pré-candidatos ao governo, mesmo que, para tanto, seja preciso bater chapa com o festeiro Mitidieri. Marminino!

Crescendo pra cima

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), não gostou de ter sido citado aqui na coluna como um político que cresce pra baixo pelo fato de ter aceitado ser secretário de seu sucessor Valmir de Francisquinho (PL). Em nota elegante enviada ao escriba, o ilustre lembra ter sido secretário nas duas gestões anteriores do atual prefeito, fato que contribuiu para ele se eleger em 2020. “Dessa forma, voltar a trabalhar sob o comando de Valmir não é, sob nenhuma hipótese, ‘crescer pra baixo’. Muito pelo contrário, é ter a certeza de que Itabaiana seguirá crescendo, assim como ocorreu nos últimos 12 anos”, afirma. Então, tá!

Volta ao batente

De recesso desde o último dia 19, o Poder Judiciário de Sergipe retorna às atividades normais nesta segunda-feira. Durante as merecidas férias dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, apenas as medidas urgentes foram objeto de apreciação no plantão. Também não foram recebidas peças, petições ou outros documentos, além de terem sido suspensos os prazos processuais, a realização de audiências e de sessões de julgamento. Ah, bom!

Presente dourado

Repercutiu negativamente a exibição feita pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), de presentes que ela disse ter ganhado da Joalharia Pérola. Entre os mimos está um broche com uma arara e um caju. Ao abordar esse assunto, o site de notícias Sergipense, editado pelo coleguinha André Carvalho, lembrou o episódio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a mulher dele Michelle Bolsonaro. Correligionário de Emília, o casal enfrenta investigações por ter recebido joias durante o período em que ocupava o Palácio do Planalto. Segundo o jornalista, a conduta da prefeita levanta preocupações legítimas sobre o impacto que essas relações com empresas podem causar à administração municipal. Misericórdia!

Mal na fita

A seleção das 10 melhores praias do Nordeste elaborada pela Inteligência Artificial deixou Sergipe de fora. A relação de balneários produzida pela IA não poupou lugares incríveis. Entre as selecionadas estão as praias dos Carneiros (PE), Jericoacoara (CE), Praia de Pipa (RN), Maragogi (AL), Porto de Galinhas (PE), Morro de São Paulo (BA), et cetera e tal. Talvez seja pela falta de visibilidade de Sergipe que já se fala no governo sobre a possível exoneração do secretário do Turismo, Marcos Franco (MDB). Será que o governador Fábio Mitidieri (PSD) terá coragem de demitir um integrante da ainda poderosa família Franco? Aguardemos, portanto!

Férias antecipadas

Boa vida mesmo é a dos vereadores eleitos em outubro passado. Os ilustres tomaram posse no último dia 1º, elegeram as mesas diretoras e entraram de férias, devendo permanecerem flanando até o dia 2 de fevereiro. Achou pouco? Pois os 26 vereadores de Aracaju voltarão a não fazer nada no meio deste ano. Conforme a Lei Orgânica, eles vão gozar merecidas férias – também chamadas de recesso parlamentar – entre os dias 17 de julho e 1º de agosto deste ano. Assim também já é demais também!

Chororô de araque

Todas as prefeitas e prefeitos eleitos pela oposição não se cansam de alardear a crise em que receberam os municípios. Desde que tomaram posse, eles e elas apresentam enormes débitos deixados pelos antecessores, frota de veículos sucateadas, escolas abandonadas, postos de saúde e hospitais em petição de miséria, o diabo a quatro. Ora, será que os novos prefeitos e prefeitas não sabiam disso antes das posses? Caso não, devem também culpar as equipes de transição por não terem feito corretamente o dever de casa. Na verdade, a maioria está mesmo é usando esse discurso de terra arrasada para justificar no futuro os seus próprios fracassos administrativos. Duvida? Creindeuspai!

Quer voltar

Engana-se quem pensa que o ex-prefeito de Socorro, padre Inaldo da Silva (PP), não sonha em retomar ao comando daquele município. Em mensagem postada no Instagram, o distinto deixa claro esse desejo. Após agradecer a Deus e aos socorrenses pelos oito anos à frente da Prefeitura, o reverendo recorreu à música “O Que Foi Feito Devera (de Vera)”, de Milton Nascimento e Elis Regina. O trecho escolhido por Inaldo afirma “Se muito vale o já feito/ Mais vale o que será”. Aff Maria!

Derrotado empregado

O ex-deputado federal cassado Valdevan Noventa (PL) está festejando a nomeação do filho Johnatan Noventa (PP) como secretário de Serviços Urbanos e Manutenção de Taboão da Serra. O rapaz, que já foi vereador daquela cidade paulista, disputou as eleições passadas para a Câmara Municipal de Taboão, mas os 2.313 foram insuficientes para elegê-lo. Satisfeito com a nomeação do herdeiro para uma Secretaria, Valdevan disse ter certeza que Johnatan promoverá “avanços significativos e resultados que beneficiarão diretamente todos os moradores”. Arre égua!

Ouvidos de mercador

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), parece que fez ouvidos de mercador à advertência feita, há cerca de dois meses, por seu antecessor Belivaldo Chagas (Pode). Em novembro, o “Galeguinho” alertou o pedessista para abrir os olhos sobre o grande número de puxa-sacos que o cercam. Segundo Chagas, caso insista em continuar sendo incensado pelos lambe-botas lotados nos cargos em comissão, o governador colocará em risco o seu projeto de reeleição. O silêncio de Mitidieri permite suspeitar que ele não acreditou no que disse Belivaldo ou que adora se rodeado por lambe-botas. Só Jesus na causa!

Penitentes homenageados

Os Penitentes de Nossa Senhora Aparecida foram reconhecidos como “Bem de Interesse Cultural” de Sergipe. De autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o Projeto de Lei homenageado a tradição cultural daquele município sergipano foi aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). O Penitentes é uma manifestação religiosa muito reclusa, na qual os participantes usam indumentárias cobrindo o rosto e participam de rituais nos quais apenas eles podem presenciar, a exemplo dos disciplinadores que ferem o próprio corpo como penitência. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 29 de dezembro de 1946.

* É editor do Portal Destaquenotícias