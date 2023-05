Governo Lula ilude Sergipe com visitas de ministros

Por Adiberto de Souza *

Passados quase cinco meses da posse, o governo do presidente Lula da Silva (PT) vai empurrando com a barriga as promessas feitas a Sergipe durante a campanha eleitoral. E para iludir os sergipanos, vive mandando seus ministros visitarem o estado. De janeiro pra cá, cinco deles já andaram na terrinha distribuindo tapinhas nas costas dos tolos e desinformados. O próprio “Barba” deu com os costados por aqui para renovar uma promessa de décadas: concluir a duplicação da BR-101, iniciada há mais de 20 anos. Hoje mesmo, quem está em Aracaju é a ministra do Esporte, Ana Moser. Veio inaugurar duas quadras poliesportivas em escolas da rede estadual. Nada que uma prefeitura com poucos recursos não possa construir. Sobre as obras estruturantes sonhadas pelos sergipanos, como o Canal de Xingó e a duplicação da BR-135, o governo Lula não fala, ao menos publicamente. Ressalte-se que esse desinteresse da gestão petista para com os reais problemas de Sergipe ocorre muito por culpa dos nossos congressistas que – respeitando-se as exceções – andam mais preocupados com a disputa entre eles pelos gordos cargos federais, do que em exigir mais respeito ao nosso povo. Aqui pra nós, diante de tamanha desfaçatez, só bebendo um refresco de maracujá para não ter um custipiu e cair duro. Home vôte!

Pularam a fogueira

O prefeito e o vice de Propriá, respectivamente, Valberto Lima (PSD) e Rafael Silva Sandes (MDB), escaparam por um triz da cassação dos mandatos. Por apenas um votinho de vantagem, ambos tiveram suspensa a decisão da 1ª instância que os cassou por abuso do poder econômico nas eleições de 2020. O voto salvador foi do juiz Carlos Kraus, num processo que teve como relator o magistrado Edmilson da Silva Pimenta. Valberto e Rafael foram acusados de prometerem empregos, contratos às empresas, facilitação de serviços de saúde e oferta de vantagens pessoais a eleitores. Marminino!

Nadando em dinheiro

O Banese registrou um lucro líquido de R$ 13,7 milhões no primeiro trimestre deste ano, valor 14,2% maior que o alcançado no mesmo período de 2022. Segundo a direção do banco estatal, o resultado é fruto, principalmente, do crescimento das operações de crédito para pessoas físicas, das ações para recuperação de créditos vencidos junto ao banco e do aumento das receitas de aplicações financeiras. Os ativos totais do banco chegaram a R$ 8,5 bilhões no período, 9,2% maior que no trimestre imediatamente anterior. Quem pode pode, quem não pode se sacode!

Corda no pescoço

É braba a crise financeira da Universidade Federal de Sergipe. Para enxugar as despesas, a instituição de ensino acaba de decretar a redução do horário de funcionamento dos campi de São Cristóvão, Laranjeiras e Itabaiana. Até o próximo dia 2, eles funcionarão somente das 7h às 17h. Pela portaria do reitor Valter Joviniano de Santana Filho, as atividades acadêmicas dos cursos de graduação e de pós-graduação podem ocorrer em horários distintos, enquanto o Colégio de Aplicação segue funcionando no horário normal. Só Jesus na causa!

Filha ilustre

Paraibana de nascimento, a cantora e compositora Elba Ramalho é a mais nova cidadã de Sergipe e de Aracaju. A ilustre recebeu os dois Títulos de Cidadania, ontem, durante a abertura do 4º Fórum Nacional de Música Nordestina, ocorrida no Teatro Tobias Barreto. Em um longo discurso sobre a sua trajetória profissional, Elba agradeceu as homenagens e disse se sentir muito orgulhosa pelo reconhecimento da Assembleia e da Câmara de Vereadores, pois por onde se apresenta sempre valoriza a música nordestina. Supimpa!

Vovô biquíni

Criado em 1947, o biquíni, traje de banho que revolucionou moda e transformou o comportamento da mulher, está completando 76 anos. Segundo a consultora de moda Lilian Pacce, a força de uma peça de roupa tão pequena está diretamente ligada ao empoderamento feminino ao longo do último século e vai muito além da praia em si. Como bem canta a banda Blitz, “era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria…”. Ai, meu Deus!

Pise no freio

Para tristeza dos motoristas aloprados de Aracaju, começaram a funcionar hoje os pardais eletrônicos nas avenidas Euclides Figueiredo, Tancredo Neves e Augusto Franco. Portanto, quem dirigir por estas vias a mais de 60 quilômetros/hora vai “ganhar” uma multa de presente da Superintendência de Transportes e Trânsito. Durante os primeiros 15 dias do período de adaptação dos equipamentos, 2,1 mil veículos passaram pelos novos radares acima da velocidade máxima permitida. Um dos motoristas passou pelo equipamento instalado na avenida Euclides Figueiredo a mais de 120 km/h e outros 17 veículos a mais de 100 km/h. Crendeuspai!

Cobrando concursos

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) anda cobrando ao governo de Sergipe que promova concursos públicos. Segundo o distinto, há anos os jovens sergipanos aguardam que o Executivo realize este tipo de seleção para contratar novos servidores: “Estamos procurando um governador que faça concurso! Esse é o anseio de muitos estudantes e concurseiros”, afirma o cidadanista, que já acionou a Justiça contra os tais Processos Seletivos Simplificados. Georgeo afirma esperar que o governador Fábio Mitidieri (PSD) não passe todo o mandato realizando os PPS’s, em vez de apostar nos concursos públicos. Aff Maria!

Pneu furado

Os prefeitos das capitais foram ao governo federal pedir socorro para o transporte coletivo. Os gestores se reuniram com o ministro das Cidades, Jader Filho, a quem reivindicaram providências visando socorrer o sistema, que enfrenta grave crise. Liderando o movimento, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edvaldo Nogueira (PDT), defendeu o pagamento de subsídio ao setor pelo governo federal. “É importante entendermos com clareza o tamanho do problema para que o Ministério possa trabalhar esta pauta”, discursa Nogueira. Ah, bom!

O custo da ponte

A construção de uma nova ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros significará um investimento de cerca de R$ 700 milhões. Esta informação é de Luiz Roberto, secretário estadual de Desenvolvimento e Infraestrutura. Entrevistado por uma rádio de Aracaju, o distinto revelou que o governo sergipano já iniciou os estudos técnicos em torno desta obra que, em sendo concretizada, desafogará o trânsito da única ponte que liga os dois municípios. O diabo é o Executivo conseguir os R$ 700 milhões para realizar tão importante empreendimento. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, 1º de julho de 1935.

* É editor do Portal Destaquenotícias