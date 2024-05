Governo Mitidieri é acusado de afrontar a lei da transparência

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe está sendo acusado de sonegar informações solicitadas oficialmente por um representante da Assembleia Legislativa. Segundo o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a Secretaria da Casa Civil se recusa a informar quanto o Executivo gastou para mandar à Irlanda uma alegre comitiva. Os auxiliares do governador Fábio Mitidieri (PSD) passaram 10 dias naquele país divulgando a nossa renda irlandesa que, na verdade, é originária da Itália. Georgeo Passos lamenta que as informações sobre quanto custou aos contribuintes a viagem da caravana estejam sendo negada justamente pelo deputado estadual Jorginho Araújo (PSD), que se licenciou do Parlamento para auxiliar o governador. É deveras lamentável que o governo de Sergipe não respeite a Lei de Acesso a Informação. Ademais, esse estranho comportamento da Secretaria da Casa Civil permite suspeitar que existiu algo de errado na viagem da animada comitiva à Irlanda, pois se as despesas foram feitas com base na lei, não existe motivo para guardar a informação à sete chaves, como vem ocorrendo. Só Jesus na causa!

Patinho feio

Sergipe foi o estado do Nordeste que menos abriu novas empresas em janeiro passado: 2.517. No lado oposto, foram abertos na Bahia 16.012 novos negócios no primeiro mês deste ano. Esta informação é do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Na visão nacional, em janeiro de 2024 houve o segundo maior número da série histórica do Indicador, com 381.746 negócios abertos no período. Considerando apenas os dias úteis, foram 12 aberturas por minuto. Em comparação com janeiro de 2023, a alta foi de 7,3%. Aff Maria!

Comida cara

A cesta básica de Aracaju (R$ 582,11) foi a menos cara do país em abril último. De acordo com o Dieese, o custo do conjunto de alimentos de primeira necessidade subiu em 10 das 17 capitais analisadas. Com base no valor da cesta mais cara do país – a de São Paulo – e, levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário-mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de uma família, o Dieese estimou que o salário-mínimo ideal deveria ser de R$ 6.912,69 em abril, o que representa 4,90 vezes o seu valor atual, estabelecido em R$ 1.412,00. Danôsse!

Último dia

Hoje é o último dia para quem pretende tirar ou transferir o título de eleitor visando votar nas eleições municipais de outubro. Depois desta quarta-feira, o cadastro eleitoral é fechado e nenhuma mudança pode ser feita, só sendo reaberto após o pleito, em novembro deste ano. Para tristeza dos candidatos a prefeito e vereador, milhares de pessoas deixaram para providenciar o documento na última hora e, certamente, não conseguirão ser atendidas pela Justiça Eleitoral. Home vôte!

Passo de cágado

Se Deus ajudar e o Diabo não atrapalhar, o governo federal conclui ainda este ano a duplicação do eixo norte da BR-101, em Sergipe. Pelo menos foi o que garantiu aos deputados estaduais o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Halpher Luiggi. Quanto à duplicação do trecho sul da mesma rodovia, o fidalgo informou que a contratação das obras deve ocorrer até dezembro, para serem iniciadas em 2025. Questionado sobre a duplicação da BR-235, entre Aracaju e Itabaiana, Halpher informou que, se Deus der bom tempo, a previsão é que as obras sejam iniciadas lá pra 2026. Misericórdia!

PT busca unidade

Após a direção nacional do PT ter homologado a pré-candidatura a prefeita de Aracaju da cristã nova no partido, Candisse Carvalho (PT), os petistas vão tentar uma unidade possível para que o projeto político chegue ao 2º turno das eleições. Em isso ocorrendo já terá sido um grande avanço, pois em 2020 o hoje ministro Márcio Macêdo (PT) obteve apenas 9,55% dos votos e ficou pelo caminho ainda 1º turno da disputa vencida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Os vermelhinhos também rezam para que Candisse tenha mais sorte do que o marido dela, senador Rogério Carvalho (PT), derrotado em 2022 nas eleições para o governo de Sergipe. Marminino!

Entre a cruz e a espada

Embora os governos tentem encobrir o sol com a peneira, o atual modelo de segurança pública não protege mais o cidadão e, incapaz de prevenir o crime,a polícia vive a correr atrás do criminoso. Acuado pela crescente violência, o Estado procura culpar a vítima, acusando-a de facilitar a vida dos marginais ao não proteger o patrimônio. Ora, fosse para o contribuinte viver se precavendo contra as ações dos bandidos, não havia necessidade de segurança pública. Pior é que, enquanto se discute de quem é a culpa pelo crescimento da criminalidade, o povo paga impostos caros para sobreviver num verdadeiro fogo cruzado. Assim também já é demais também!

Luto

Vítima de um Acidente Vascular Cerebral, morreu na noite dessa segunda-feira, o artista Valtinho do Acordeon, 70 anos de idade. Nascido em Penedo, mas criado no município sergipano de Ilha das Flores, o músico mudou-se para Aracaju em 1970. Iniciou a carreira aos 10 anos tocando sanfona no bar do pai, em Penedo. Por vergonha, como ele mesmo declarava, abandonou o instrumento e passou a tocar guitarra durante o período da Jovem Guarda. Somente em 1987, Valtinho fez as pazes com o acordeon, instrumento que nunca mais se separou. Descanse em paz, amigo!

Não é crime

A colocação de adesivo em veículos contendo apenas o nome de suposto candidato às eleições não configura propaganda eleitoral antecipada. A Justiça Eleitoral adverte, contudo, que a mensagem não pode reunir elementos que caracterizem apelo explícito ou implícito ao eleitor de forma que seja associada a eventual candidatura. Então, tá!

Organizando doações

Os ministros Márcio Macedo e Wellington Dias estão coordenado o grupo criado pelo governo federal para organizar a coleta e a entrega das doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo Macêdo, é necessário auxiliar na organização desse fluxo entre quem está doando até quem mais precisa receber roupas, colchões, água e alimentos não perecíveis, para que não tenha nenhum problema de logística. Também integram o grupo representantes do Ministério da Defesa, das Secom, Secretaria de Relações Institucionais, Casa Civil, Secretaria Nacional de Defesa Civil, Correios, Polícia Rodoviária Federal. Ah, bom!

Revolta do mar

Todos os anos o mar cobra com juros e correção seu espaço, que em Sergipe tem sido invadido principalmente pela construção civil. O Atlântico já puniu a ganância imobiliária na Barra dos Coqueiros, Orla de Atalaia e na praia do Saco, em Estância, porém o homem insiste em destruir dunas para edificar confortáveis casas de veraneio. Muitos ganharam, e ainda ganham, milhões com esse crime ecológico. Convenientemente, o poder público fecha os olhos para a especulação imobiliária, contudo, o mar não faz acordos e, de quando em vez, retoma os espaços que lhe tomaram criminosamente. Bem feito!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de janeiro de 1913.

