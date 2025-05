Governo Mitidieri envia uma alegre caravana ao Oriente Médio

Por Adiberto de Souza *

Duas semanas após uma enorme comitiva do governo de Sergipe ter retornado dos Estados Unidos, onde passou 12 dias, outra caravana de auxiliares do governador Fábio Mitidieri (PSD) já viajou para o Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Capitaneados pelo vice Zezinho Sobral, avionaram ao Oriente Médio Milton Andrade, presidente da Desenvolve-SE, Sarah Tarsila, secretária da Fazenda, Cleon Nascimento, secretário de Comunicação e Ademário Alves, diretor da Desenvolve-SE. Organizada pelo Consórcio Nordeste, a missão prossegue até o dia 30 deste mês. Recentemente, ao comentar as frequentes viagens do governador e de seus liderados ao exterior, o presidente do Grupo Atalaia de Comunicação, empresário Walter Franco, foi sucinto: “Um carnaval”. Tomara que os integrantes dessa nova comitiva demonstrem, de forma concreta, que doutor Walter está redondamente equivocado. Para tanto, basta que os viajantes tragam na bagagem as garantias de investimentos estrangeiros conseguidas por eles nesse périplo ao Oriente Médio. Detalhem aos contribuintes sergipanos quantas empresas foram convencidas a se instalarem em Sergipe, gerando milhares de empregos e catapultando a nossa frágil economia. Do contrário, assim como o empresário, os contribuintes sergipanos também vão se achar no direito de comparar mais essa viagem dos governistas a um animado carnaval fora de época. Marminino!

Loteria Estadual

O Banese lança, hoje, a Loteria de Sergipe (Lotese). O lançamento vai acontecer durante entrevista coletiva no Quality Hotel Aracaju. Serão apresentadas aos jornalistas e convidados as modalidades de jogos oferecidas pela Lotese, dinâmicas dos sorteios e premiações, e a marca. A Loteria de Sergipe tem 12 produtos previstos. Desses, seis serão na modalidade instantânea, quatro na de prognóstico numérico e dois na de quota fixa. Segundo o presidente do Banese, Marcos Queiroz, com esse empreendimento o banco vai ampliar e fortalecer o fomento aos esportes. “E isso é importante porque sabemos que a prática esportiva gera inclusão social, saúde, emprego e renda para muitas pessoas”, frisou. Legal!

Eleitor de carteirinha

O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, participou, ontem, da eleição para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e votou no candidato único Samir Xaud. Pelas redes sociais, Dantas parabenizou o novo presidente da CBF e desejou “uma gestão de muito sucesso, diálogo e avanços”. O presidente da FSF, que também é vereador em Aracaju, afirmou esperar “que o futebol brasileiro siga crescendo, se fortalecendo e, especialmente, que o nosso futebol sergipano e nordestino conquiste cada vez mais espaço e desenvolvimento”. Ah, bom!

Fole furado

Diferente dos prefeitos que vão gastar uma fortuna com caríssimos shows para animar os festejos juninos, o gestor de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PSB), cancelou a 4ª edição do “Forró dos Sonhos”. Em um vídeo publicado nas redes sociais o pessebista disse que tomou a decisão pela necessidade de manter compromissos prioritários, como o pagamento da folha salarial, investimentos na saúde e na educação. O prefeito também citou que um dos fatores que inviabilizaram a festa deste ano foi a ausência de repasses de recursos específicos para o evento. Apesar do cancelamento da festança, Sobral encerrou o vídeo de forma otimista: “O sonho não acabou”. Então, tá!

Casamento do ano

Uma grande cerimônia religiosa na cidade de Salvador marcou o casamento da deputada federal Yandra Moura (União) com João Paulo. Elegantemente vestida de branco, a noiva foi conduzida ao altar pelo pai André Moura, que não escondeu a emoção. Pelas redes sociais o paizão desejou que “Deus, abençoe essa nova família que nasce hoje. Yandra e João Paulo, que o amor de vocês seja eterno”, escreveu. Mãe da noiva, a ex-prefeita de Japaratuba, Lara Moura, pediu que Nossa Senhora proteja e guarde em todos os momentos a filha e o genro. Após a cerimônia, a deputada ofereceu o buquê de flores brancas a Senhor do Bonfim. Vida longa ao casal!

Ariando a fivela

Os políticos estão percorrendo Sergipe para prestigiar festas populares e, naturalmente, verificar como estão sendo avaliados pelo eleitorado. No último final de semana, muitos deles deram com os costados em Nossa Senhora Aparecida, Graccho Cardoso e Nossa Senhora das Dores onde ocorreram, respectivamente, a festa das Barracas, a Festa de Maio e a Micarense 2025. Os políticos com ou sem mandatos também foram em grande número para a Pega do Mastro, em Lagarto. Reconhecido como Patrimônio Histórico Cultural de Natureza Imaterial, este evento foi animado por Bell Marques e Natanzinho Lima. Misericórdia!

Saúde doente

Veja o que pulicou no site Faxaju o jornalista Habacuque Villacorte: “Por mais que o governo de Fábio Mitidieri tente propagar que é exitoso dentro de uma espécie de ‘mundo da fantasia’, quando olhamos para ‘fora da caixinha’ percebemos facilmente que a realidade é outra. Os serviços prestados pelo Ipesaúde, por exemplo, sinalizam profundo desrespeito da gestão estadual com o funcionalismo”. O articulista prossegue denunciando que os servidores públicos reclamam que não conseguem agendar exames, que esperam meses por consultas e que determinados procedimentos cirúrgicos não têm qualquer previsão para serem efetuados. Assim também já é demais também. Home vôte!

Semana do MEI

O Sebrae Sergipe promove, de hoje até o próximo dia 30, a Semana do MEI 2025. O evento conta com uma programação voltada para quem já é Microempreendedor Individual ou deseja abrir o próprio negócio. Serão promovidas palestras, oficinas, orientações técnicas e diversos serviços em Aracaju e nas regionais de Itabaiana, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Segundo a presidente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, essa ação visa capacitar os empreendedores, “que são responsáveis pela movimentação da economia, geração de emprego e renda, e transformação de vidas”. Aleluia!

Petroleiros reunidos

O Sindipetro AL/SE encerrou, ontem, o seu 29º Congresso Regional. Durante dois dias, os petroleiros reunidos em Aracaju discutiram, entre outros temas, a situação dos aposentados da Petrobras; as condições dos trabalhadores terceirizados e do setor privado; e o retorno da petrolífera a Sergipe, além dos rumos da transição energética. Ao discursar no congresso, a vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) ressaltou a importância histórica das lutas do movimento sindical petroleiro, e a grande conquista da retomada pela Petrobras da Fafen-SE. “Essa é uma vitória do povo sergipano e da resistência contra o desmonte [da estatal] promovido nos últimos anos”, afirmou a psolista. Aff Maria!

Petistas em campanha

Os petistas sergipanos estão em campanha na expectativa de eleger as novas direções nacional, estadual e municipal do partido. Ontem, aconteceu em Aracaju o Seminário “Em tempos de Guerra a esperança é vermelha”, que contou com as participações dos candidatos Valter Pomar (Brasil), Carol Rejane (Sergipe) e Camilo Daniel (Aracaju). Durante o evento, a corrente petista Articulação de Esquerda oficializou o apoio a Camilo, que tem como adversária Sissa Carvalho. Já Carol vai disputar o comando do PT em Sergipe com o senador Rogério Carvalho. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 3 de abril 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias