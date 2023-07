Governo Mitidieri está endividando Sergipe

Por Adiberto de Souza *

O governador Fábio Mitidieri (PSD) acaba de testar a força de seu rolo compressor estacionado na Assembleia. Talvez para avaliar a fidelidade da base aliada, o pessedista mandou ontem – e ontem mesmo foi aprovado – um Projeto de Lei autorizando o Executivo a tomar R$ 300 milhões emprestados. Lembrem-se que no dia 19 de maio último, o Estado já havia sido autorizado a se endividar em outros R$ 300 milhões. Ou seja, em menos de dois meses o governo recebeu autorização dos deputados para contrair uma dívida de R$ 600 milhões, “prego” a ser pago pelos contribuintes. Além de ter sido votado a toque de caixa e repique de sino, o Projeto aprovado ontem é criticado pela oposição, que o considera vago quanto à aplicação de tanta grana. Sem fornecer muitos detalhes, fala em fomentar a cultura e investir em mobilidade urbana e infraestrutura. Diante disso, os deputados oposicionistas juram que a propositura é um cheque em branco para o governo gastar como bem entender. O que se suspeita com essa pressa em aprovar matéria tão delicada é que Mitidieri queria ter certeza sobre a obediência cega da bancada aliada. Sepultada essa dúvida, o governador deve ter relaxado por não precisar gastar mais graxa para manter lubrificado o seu fiel rolo compressor. Home vôte!

Mais óleo

A empresa PetroReconcavo divulgou os dados preliminares da produção referente ao mês passado, que chegou a 26,5 mil barris equivalentes de óleo por dia, acima dos 25,5 mil alcançados em maio último. Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, o aumento foi de 6,7%. No Ativo Bahia/Sergipe, porém, a produção foi de 12 mil barris em junho, abaixo dos 12,1 mil alcançados em maio. Na comparação trimestral, o aumento neste ativo foi de 8,1%. No ano passado, a PetroReconcavo comprou 75% do Campo de Tartaruga, na Bacia de Sergipe. Legal!

Figurinha difícil

Criada sob o argumento de que poderia faltar dinheiro em espécie no Brasil durante a pandemia de covid-19, a cédula de R$ 200 ainda não foi vista por muita gente. É que pouco mais de 10% das notas estampadas com o lobo-guará estão em circulação. Mas fique tranquilo que qualquer hora dessa você se encontra com a danada. De acordo com o Banco Central, o volume de cédulas de R$ 200 em circulação está crescendo de forma gradual. Ah, bom!

Prepare o bolso

Pelo texto da reforma tributária aprovado na Câmara Federal, Sergipe e outros 16 estados poderão criar um novo imposto para as atividades de agropecuária, mineração e petróleo. O tributo substituiria os fundos estaduais. Os estados terão até 31 de dezembro deste ano para ter essa contribuição adicional sobre os setores. O dinheiro arrecadado seria destinado para o investimento em obras e infraestrutura e habitação. Contrário à medida, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás informa que o novo imposto sobre produtos primários poderá impactar a competitividade e a atratividade de investimento no setor. Danôsse!

Cidades irmãs

Aracaju formalizou uma parceria histórica com a cidade chinesa de Yantai. Em evento realizado ontem, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o secretário do Partido Comunista Chinês de Yantai, Jiang Cheng, assinaram o acordo “Cidades Irmãs”. Com a irmandade selada, Aracaju e Yantai se comprometem a realizar esforços conjuntos, estabelecendo laços de cooperação para intercâmbios culturais, sociais e econômicos. “A cidade de Yantai é uma das mais importantes da China. Ela foi a primeira zona de processamento de exportação chinesa e vai ser muito importante para nossa cidade ter essa interação”, discursou Nogueira. Então, tá!

Fora de rota

Alguém sabe dizer a quantas anda a conversa do governo de Sergipe com a empresa Gol visando o retorno do voo entre Aracaju e Salvador? Em abril, após reuniões entre a empresa aérea e o Executivo, ficou definido que o trajeto seria feito por um Boing 737 já no começo deste mês. Depois, a Gol informou que o voo só deve ser restabelecido lá para dezembro. Na tentativa de convencer a empresa a reiniciar os voos diários entre as duas capitais, o governo Mitidieri ofereceu novos incentivos à companhia, que deve ter recusado. Enquanto as autoridades sergipanas dão calado por resposta, Aracaju continua sendo uma das poucas capitais brasileiras sem um único voo diário para Salvador. Crendeuspai!

Quem ama não mata

O crescente número de crimes contra as mulheres mostra que elas estão entre as principais vítimas da violência urbana. Lamentavelmente, a maioria desse tipo de delito não chega ao conhecimento da sociedade. A ideia machista de que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” contribui para esconder agressões verbais e físicas, estupros ou violência carnal, ameaças de morte e o feminicídio. Portanto, precisamos sim, meter a colher nessa briga para mudar esse quadro dantesco. Misericórdia!

Teatro em Itabaiana

A cidade de Itabaiana vai ganhar um teatro multicultural para abrigar a cultura, a arte e o talento do povo serrano. O projeto da obra foi apresentado ao prefeito Adailton Sousa (PL) e aos secretários municipais pelo arquiteto e urbanista Gabriel Franco. Segundo Adailton, o teatro será um centro de difusão cultural, “onde poderemos apreciar peças, shows musicais e exposições de arte. Um espaço que irá unir e encantar nosso povo, gerando oportunidades, valorizando nossos artistas e fortalecendo a nossa identidade cultural”. Durante a apresentação do projeto, o secretário de Cultura de Itabaiana, médico Antônio Samarone, fez questão de ressaltar que este será o primeiro teatro do interior sergipano. Supimpa!

Agradando os eleitores

Na extensa pauta da sessão da Assembleia de ontem, constavam Projetos de Lei que visam apenas massagear o ego do eleitorado. O cidadanista Samuel Carvalho aprovou uma propositura conferindo a Poço Redondo o título de “Capital Sergipana do Canganço”. Já o deputado Marcos Oliveira (PL) viu aprovado seu Projeto declarando de interesse cultural e Carreata Mirim de Itabaiana. Áurea Ribeiro (Republicanos) apresentou proposta considerando a festa religiosa do Senhor do Bonfim, na cidade de Salgado, como bem de interesse cultural. O mesmo teor tem o projeto do deputado Paulo Júnior (PV), que considera bem de interesse cultural a procissão de Corpus Christi, em São Cristóvão. Não é nada, não é nada… não é nada mesmo!

Vítima dos hackers

Os hackers invadiram as redes sociais do deputado estadual Luizão Donatrampi (União) e estão usando o nome do distinto para pedir dinheiro ao povo. Tão logo soube que foi vítima dos golpistas, o parlamentar prestou um Boletim de Ocorrência na Polícia e está alertando a população para não atender as solicitações dos mequetrefes. Ao se apossarem do número do celular do deputado, os criminosos fizeram a portabilidade de uma empresa de telefonia para outra e passaram a ter domínio total da conta no Instagram. Depois, começaram a pedir dinheiro aos amigos e seguidores de Luizão. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 28 de dezembro de 1941.

* É editor do Portal Destaquenotícias