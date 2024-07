Governo Mitidieri olha mais para Aracaju e esquece o interior

Por Adiberto de Souza *

A conclusão do processo licitatório das obras da ponte entre os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, em Aracaju, permite afirmar que o governo tem mais olhos para a capital do que para o interior do estado. Passado um ano e meio de gestão, o governador Fábio Mitidieri (PSD) ainda não tem grandes obras estruturantes fora de Aracaju. Os moradores do interior só têm ouvido promessas de um futuro melhor e assistido inaugurações de obras quase todas deixadas pelo ex-governador Belivaldo Chagas (Avante). Ressalte-se que os grandes empreendimentos previstos para o interior são federais, como a prometida conclusão de trechos da BR-101 e a duplicação da BR-235, além de uma ponte ligando o nosso estado a Alagoas. Tomara que Mitidieri não repita o grave erro do saudoso ex-governador João Alves Filho. Em seu terceiro mandato, o ex-gestor priorizou a construção da ponte Aracaju-Barra e esqueceu por completo do interior. Resultado: não conseguiu se reeleger. Portanto, quem mora fora de Aracaju deseja muito mais do que pequenas obras, mutirões e a presença do governador em procissões de padroeiras, nos animados forrobodós juninos e em carnavais fora de época. Ou seja, o povo quer mais chopp do que espuma. Crendeuspai!

Troca de postos

E a deputada federal Yandra de André (União) fez discurso, ontem, na Câmara para comunicar o seu afastamento do Legislativo por quatro meses, visando se envolver em tempo integral na pré-campanha a prefeita de Aracaju. A fidalga será substituída pelo suplente Fábio Henrique (União). A parlamentar deu boas-vindas ao substituto e agradeceu “a todos que estiveram ao meu lado”. O ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) é o pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Yandra de André. Ah, bom!

O vice de Emília

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) é o pré-candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada pela também vereadora Emília Corrêa (PL). Sempre citado como provável parceiro da parlamentar na empreitada que se avizinha, o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) parabenizou Marques e se disse feliz porque a escolha ocorreu dentro da Federação PSDB-Cidadania. A pré-candidata explicou que a indicação de Ricardo atendeu às reivindicações das ruas e teve o apoio de todos os partidos que a apoiam nessa caminhada política. Então, tá!

Tá na briga

Disposto a participar das eleições majoritárias de Aracaju, o presidente estadual do Solidariedade, Valadares Filho, tomou café da manhã com o mandachuva do partido, Paulinho da Força. Durante o regabofe, os dois discutiram sobre o quadro político de Sergipe. Pelas redes sociais, Vavazinho comunicou que deixou o cargo de assessor do ministro Márcio Macêdo (PT) visando estar apto a participar das eleições municipais. Segundo o distinto, “um líder quando convocado, como fui pelo meu partido, não pode se omitir em um momento crucial para o futuro de um povo”. Marminino!

Bateu em retirada

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) desistiu de disputar a Prefeitura de Aracaju. Durante evento político no bairro Porto Dantas, a ilustre anunciou seu apoio ao pré-ecandidato Luiz Roberto (PDT), apoiado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Katarina disse ser uma pessoa de grupo e que não acredita na política que visa projetos pessoais: “Por tudo isso, assumi meu apoio à pré-candidatura de Luiz Roberto”, discursou. Com a desistência da deputada, os governistas têm agora quatro pré-candidatos à Prefeitura da capital sergipana. O próprio Luiz, Fabiano Oliveira (PP), Danielle Garcia (MDB) e Yandra de André (União). Aff Maria!

Caso pra estudo

Para a maioria dos eleitores é difícil entender o que leva uma pessoa a gastar dinheiro e até arranjar inimizades para se eleger prefeito, assumir o comando de uma administração quase falida, como é o caso da maioria das prefeituras do interior sergipano. No caso de Aracaju, talvez um estudo mostre que boa parte dos pré-candidatos quer mesmo é usar a prefeitura como degrau para um salto mais alto. A ideia é transformar o eleitor em moeda de troca para as “negociações” políticas que sonham em fazer quando chegar o ainda distante 2026. Arre égua!

Mutirão repaginado

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior do estado. O oba oba oficial acontece em Areia Banca. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, uma multidão de miseráveis disputando serviços simples que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Misericórdia!

Luto

A população de Monte Alegre, no semiárido sergipano, está enlutada com a morte do ex-prefeito Osmar Farias. O líder político morreu ontem, aos 74 anos de idade. Antes de ingressar na vida pública, Osmar foi um comerciante de carvão e galinhas. Farias foi prefeito por dois mandatos, além de ter disputado sem sucesso uma cadeira na Assembleia Legislativa. A Prefeitura de Monte Alegre decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito. Descanse em paz!

Invasão de corais

Sergipe está entre os estados afetados pela invasão do coral-sol, espécie invasora que se prolifera muito rápido. Segundo estudo do Ministério do Meio Ambiente, a incrustação de coral-sol é observada principalmente em plataformas de petróleo e embarcações associadas à exploração petrolífera. O coral-sol domina as áreas invadidas, em especial nas paredes do recife, sendo responsável pela modificação das comunidades bentônicas. Também há a questão do dano ou perdas de espécies nativas no Oceano Atlântico. Desconjuro!

Estreia nas eleições

As eleições municipais deste ano serão as primeiras com a participação de federações partidárias. Três federações estão registradas na Justiça Eleitoral para disputar os cargos de prefeito e de vereador. São elas: Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV; Federação PSDB-Cidadania; e Federação Psol-Rede Sustentabilidade. Segundo a Resolução que dispõe sobre as federações, os partidos que as compõem conservam o seu nome, a sua sigla e os seus números próprios, inexistindo uma atribuição de número à federação. Home vôte!

Ex-adversários unidos

A política dá voltas que surpreendem. Em 2020, quem diria que o deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) estaria hoje de braços dado com o deputado federal Fábio Henrique (União)? Nas eleições daquele ano, os dois estiveram em palanques diferentes disputando a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, tendo ambos sido derrotados por Padre Inaldo (PP). Pois bem, Samuel viajou, ontem, à Brasília para prestigiar a posse do agora aliado: “Fábio Henrique retorna a Câmara Federal para conduzir um mandato propositivo para todos os sergipanos, em especial aos nossos socorrenses”, discursou Carvalho, que é pré-candidato a prefeito de Socorro com o apoio de Fábio. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de agosto de 1911.

