Governo Mitidieri parece ter má vontade com os professores

Ao cruzarem os braços mais uma vez, os professores da rede estadual denunciaram a dificuldade de negociar melhorias salariais com o governo Mitidieri. O que chamou a atenção, contudo, foi o silêncio do Executivo em torno do motivo causador da justa paralisação, que deixou sem aulas milhares de estudantes. Em vez de informar à sociedade porque ainda não promoveu a estruturação do triênio, que está suspenso desde 2022, o governo preferiu distribuir com a imprensa um enorme e enfadonho texto dizendo que tem “cumprido todos os acordos celebrados” com os educadores. Ora, e por que ainda não deu resposta à categoria sobre o triênio? É isso que os professores cobram há muito tempo e foi por isso que, novamente, cruzaram os braços. Dizer que que mantém “sempre aberto o canal de diálogo” é muito pouco, pois conversa não enche barriga. Na verdade, as justas cobranças feitas pela classe sempre irritaram o governador Fábio Mitidieri (PSD). Outro dia, o fidalgo chegou ao desplante de dizer que “além de protestar por dinheiro, eu nunca vi vocês trabalharem”. Ou seja, chamou a categoria de preguiçosa. Assim, convenhamos, fica difícil acreditar que este governo não tem má vontade com aqueles e aquelas que preparam a nossa juventude para um futuro melhor. Cruz, credo!

Respeitem a Justiça

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) foi certeiro ao exigir que tratem com seriedade a decisão judicial sobre os limites entre Aracaju e São Cristóvão. Ora, a justiça federal já decidiu que 11% do território da capital sergipana pertence ao município vizinho e não cabe mais recurso. Tanto isso é verdade que o judiciário determinou ao IBGE que atualize o mapa dos limites até meados do próximo ano. Estão certos aqueles que tentam via Congresso Nacional uma saída para manter em Aracaju o povoado Mosqueiro e parte da Zona de Expansão. Indiretamente, estes concordam com Paulo Júnior quando este propõe que não disseminem informações incorretas, pois isso só gera insegurança jurídica para as comunidades envolvidas nessa questão. Misericórdia!

Otimismo perigoso

Para o deputado federal Thiago de Joaldo (PP), o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), erra ao pensar que sua reeleição será favas contadas. O pepista cita uma consulta da Rede Fan F1 mostrando Mitidieri (41,3%) quase cabeça a cabeça com Valmir de Francisquinho (37,2). Em junho último, uma pesquisa do Instituto Lobby, com margem de erro de 3%, crava um empate técnico entre o governador (42,46%) e o itabaianense (39,46%). Diante disso, Thiago de Joaldo recorda que em 2022, mesmo Mitidieri tendo o apoio do governo, da Prefeitura de Aracaju e da maioria dos prefeitos interioranos, “só passou para o 2º turno porque Valmir levou uma bela puxada de tapete”. Arre égua!

Perdido nas capoeiras

Rachado às bandas, o PT sergipano caminha para se transformar numa “Maria vai com as outras”. Faltando apenas um ano para as eleições, o partido não demonstra interesse em disputar o governo, preferindo mendigar um espaço no palanque no governador Fábio Mitidieri (PSD). Os petistas que defendem essa subordinação ao fidalgo alegam que o fazem pensando na reeleição do presidente Lula da Silva (PT). Lorota! Estão é com medo de bater chapa com o pedessista. Os petistas sabem que, independente de apoiarem ou não Mitidieri, este votará no “Barba”, assim como fez em 2022, não por ser um político progressista, mas para se beneficiar eleitoralmente da popularidade do presidente. Simples assim!

Nova sergipana

Sergipe ganhou uma nova filha. Trata-se da defensora pública Carla Caroline de Oliveira Silva. Nascida no Rio de Janeiro, a distinta acaba de receber da Assembleia Legislativa o Título de Cidadã Sergipana graças à proposta apresentada pela deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos). Carla Carol chegou em Aracaju em 1988, ainda na infância, aqui estudou e se dedica à promoção da justiça social. “para mim, essa homenagem representa a consagração de um sentimento que sempre foi da alma”, discursou a nova sergipana. Então, tá!

De operário a burguês

Antigos companheiros de luta sindical tiraram onda quando souberam que o ex-deputado estadual Francisco Gualberto (PSD) tentará voltar à Assembleia em 2026. Após criticarem o fato de o pedessista ter assumido uma sinecura no governo de Sergipe, os velhos sindicalistas lembraram um antigo slogan de campanha do ex-parlamentar. Quando ainda estava enfileirado ao lado da esquerda, Chiquinho alardeava que “contra burguês, vote 16! Dois operários na vida deles”. Hoje, depois de ter sido contemplado com um bom emprego público, certamente Gualberto não se identifica com nenhum daqueles “dois operários” que ele enaltecia no passado. Aff Maria!

Chumbo grosso

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que um político já tem em mãos a cópia do processo que condenou à prisão um pré-candidato a cargo eletivo nas eleições de 2026. Segundo as fofoqueiras, o distinto guarda a papelada à sete chaves para só torná-la pública quando a campanha eleitoral for colocada nas ruas. Tomara que as danadas estejam mentindo, pois se for verdade o que elas dizem, a confissão de crime feita à Justiça pelo pré-candidato detonará o seu desejo de se eleger com os pés nas costas. Aguardemos, portanto!

Longe de Sergipe

E o presidente Lula da Silva (PT) segue dispostos a passar longe de Sergipe. Melhor exemplo disso foi dado na semana passada, quando o petista aproveitou a passagem pela Bahia para anunciar a reativação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Laranjeiras. Por se tratar de uma iniciativa das mais importantes para a economia sergipana, acreditava-se que Lula viria ao estado comunicar pessoalmente a boa nova, porém ele preferiu informar de longe sobre a reabertura da Fafen laranjeirense. Será que o presidente pensa que Sergipe voltou a ser colônia da Bahia ou ele não vem à terrinha para não expor a briga dos petistas sergipanos? Aliás, a última vez que o ilustre deu com os costados por aqui foi em fevereiro de 2023. Home vôte!

Roupa nova

De autoria do saudoso artista plástico Eurico Luiz, a escultura gigante do caju, na cabeceira da ponte Goldofredo Diniz, ganhou roupa nova após anos abandonado e de ter sido todo sujo por pichações. Graças a uma parceria da Prefeitura de Aracaju com a rede de supermercados GBarbosa, o símbolo da capital sergipana foi totalmente pintado e ficou novinho em folha. Aquela obra foi encomendada a Eurico Luiz pelo governo Antônio Carlos Valadares (1987-1991). Supimpa!

Terceirização condenada

O Sindicato dos Médicos de Sergipe lançou, ontem, a Frente Ampla Contra Organizações Sociais em Sergipe. A entidade é contra a privatização dos serviços de saúde pelo governo estadual e prefeituras, além de defender a realização de concursos públicos para a contratação de profissionais em áreas como saúde, educação e assistência social. O Sindimed entende que estes setores essenciais devem permanecer nas mãos do Estado e dos municípios. Segundo a deputada estadual Linda Brasil (Psol), a terceirização realizada pelo governo de Sergipe já “se mostrou desastrosa em outros estados, onde a má qualidade do serviço se soma à falta de controle social e aos casos de corrupção”. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 29 de junho de 1912.

