Governo Mitidieri promove a multiplicação dos cargos em comissão

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe não para de aumentar o número de cargos comissionados. O Diário Oficial do Estado acaba de publicar o decreto nº 1.125 transformando 14 CC’s em 53, a serem ocupados com base no QI de quem indica. Ressalte-se que esta não foi a primeira vez e provavelmente não será a última que o governador Fábio Mitidieri (PSD) promoveu a multiplicação de cargos em comissão. Tão logo se deparou com a publicação aumentando o número de sinecuras, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) disse que o governador se elegeu prometendo criar milhares de postos de trabalho, “mas o maior programa de geração de empregos feito por ele até agora foi o de nomear apadrinhados políticos em cargos de comissão”. Outra que não se cansa de criticar essa farra de CC’s é a deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo ela, “a prática de ocupação desenfreada de cargos comissionados, em detrimento dos servidores efetivos, é uma afronta direta ao princípio constitucional da igualdade de oportunidades no serviço público”. Com maioria folgada na Assembleia, Mitidieri não tem dado ouvido à oposição, preferindo continuar enchendo os vagões desse vergonhoso trem de alegria, que afronta os contribuintes e, principalmente, quem estuda para ingressar no Estado através de concurso público. Home vôte!

Balança mas não cai

E a imprensa segue especulando sobre a exoneração do ministro Márcio Macêdo (PT). Segundo o jornal Valor Econômico, o convite ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para substituir o petista estaria dependendo apenas da nova alocação de Macêdo. A dúvida é se Márcio ocuparia um novo cargo no governo ou ganharia uma função no PT. Segundo o Valor Econômico, Lula pensou em deslocar o ministro para a presidência do Ibama, mas teria enfrentado resistência por parte da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em nota ao jornal, o ministro disse que só quem fala sobre mudanças no governo é o presidente Lula. Então tá!

Igreja enlutada

O corpo do monsenhor José Carvalho de Souza, 98 anos, será sepultado, às 14h30 de hoje, no Cemitério Santa Izabel, em Aracaju. O religioso morreu, ontem, em um hospital particular da capital sergipana. O velório acontece no Centro de Evangelização Cultura, localizado na rua Propriá, no centro de Aracaju. Nascido em 24 de novembro de 1926, em Lagarto, monsenhor Carvalho se decidiu pelo sacerdócio nos anos 1940. O sacerdote, que era tio do senador Rogério Carvalho (PT), fundou o Colégio Arquidiocesano e, por muitos anos, presidiu a Rádio Cultura de Sergipe. Descanse em paz!

Aposta na sorte

Sergipe tem agora a 1ª loteria do país operada por um banco público estadual, entre os cinco existentes. O Banese lançou ontem, a Loterias de Sergipe (Lotese). A nova empresa tem mais de 600 tipos de jogos nas modalidades de quota fixa (jogos online), prognóstico numérico (quando o apostador tentar acertar os números que serão sorteados) e instantâneos (conhecidos como “raspadinhas”). As apostas nos quatro jogos de prognóstico numérico – Quadra de Ouro, Multi Prêmios, Sorte 10 e Lotochance, terão valores entre R$ 1 e R$ 100, e premiações que poderão chegar a até R$ 1,5 milhão. Já as apostas para os seis jogos instantâneos terão valores entre R$ 0,10 e R$ 50, e premiações de até R$ 510 mil. É então, vai fazer um joguinho? Arre égua!

Casamento do ano

Ainda repercute o casamento da deputada federal Yandra Moura (União) com o empresário João Paulo Amaral. A luxuosa solenidade aconteceu na Igreja do Bonfim, em Salvador, e atraiu políticos de várias partes do Brasil. Entre os ilustres convidados estavam os governadores de Sergipe e do Rio de Janeiro, respectivamente, Fábio Mitidieri (PSD) e Cláudio Castro (PL), o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, os deputados federais e estaduais, além de vereadores e prefeitos sergipanos. Pelas redes sociais, o pai da noiva, ex-deputado André Moura (União), agradeceu os convidados por compartilharem “esse dia de amor e felicidade no casamento da minha filha Yandra”. Ah, bom!

Novo cidadão

O jornalista e performer Fernando Petrônio é o mais novo cidadão sergipano. O projeto concedendo o título de cidadania ao comunicador é de autoria do vereador Levi Oliveira (PP). Natural do município de Nossa Senhora de Lourdes, Fernando Petrônio formou-se em jornalismo pela Universidade Tiradentes (Unit). Três anos após a graduação, ingressou na TV Sergipe, na qual atuou como produtor, coordenador de produção, repórter, editor e diretor dos programas da emissora. Atualmente, é coordenador de comunicação do Sergipe Parque Tecnológico. Petrônio também se dedica à arte performática. Com o nome artístico Audry da Pedra Azul, ele interpreta o cantor Ney Matogrosso. Parabéns, amigo!

Criticando Emília

E quem apareceu na inserção nacional do PDT no rádio e na televisão foi o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. O pedetista elogiou sua gestão, fez críticas à administração da prefeita Emília Corrêa (PL) e aproveitou para anunciar sua pré-candidatura a senador. Além do PDT, o PL e o União Brasil usarão, esta semana, as emissoras de rádio e TV. A propaganda partidária objetiva divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Aff Maria!

Som alto

Um aviso às pessoas que costumam promover eventos em suas residências durante os festejos juninos que se aproximam: Para evitar problemas com a vizinhança é preciso ter uma autorização ambiental fornecida pela Prefeitura e respeitar o limite de emissão de sons. De 7h às 22h, o limite permitido é de 60 decibéis. De 22h às 7h, o som não pode ultrapassar os 50 decibéis. Do contrário, as pessoas incomodadas podem denunciar a festança e o equipamento corre o risco de ser apreendido pela Polícia Ambiental. Misericórdia!

Tá em campanha

Engana-se quem pensa que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não deseja disputar o governo de Sergipe em 2026. Claro que ele depende da Justiça a quem já recorreu contra a sua inelegibilidade, mas isso não o tem impedido de sonhar com a cadeira ocupada hoje por Fábio Mitidieri (PSD). Maior prova que Valmir pretende disputar as próximas eleições são as andanças dele pelo estado. O prefeito aproveita os finais de semana para visitar os municípios, onde participa de festas religiosas, come galinhas caipiras nas casas dos eleitores e prestigia entregas às prefeituras de equipamentos adquiridos graças às emendas parlamentares do filho e deputado federal Ícaro de Valmir. Creindeuspai!

Pesquisa sobre loteria

Pesquisadores estão em campo colhendo a posição dos aracajuanos sobre o Projeto de Lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Aracaju dispondo sobre a criação da loteria municipal, a Locaju. Após perguntarem se sabe sobre o projeto, os consultores indagam se a pessoa é favor que a prefeita Emília Corrêa (PL) sancione a lei. Ressalte-se que a propositura é de autoria do líder da prefeita na Câmara, vereador Isac Silveira (União) e foi aprovada por folgada maioria da bancada governista. Ora, se a gestora não quisesse sancionar a lei, não teria deixado o Legislativo aprovar o projeto, o que permite concluir que a pesquisa é inócua. Marminino!

Asa dura

De um bebinho, numa bodega imunda da periferia de Aracaju. “De tanto viajar por esse mundão de meu Deus e enviar várias caravanas de auxiliares ao exterior, bem que o governador Fábio Mitidieri poderia comprar um jatinho para o estado. Seria um luxo”. Cala-te, boca!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Tribuna de Aracaju, em 20 de julho de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias