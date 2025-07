Governo Mitidieri quer novo empréstimo de R$ R$ 350 milhões

Por Adiberto de Souza *

A Assembleia recebeu, ontem, outro Projeto de Lei do governo Mitidieri pedindo autorização para fazer um novo empréstimo, agora de cerca de R$ 350 milhões. No começo deste mês, o Executivo já havia enviando ao Legislativo propostas visando contrair três empréstimos, que juntos totalizam mais de R$ 1,5 bilhão. Com esse novo pedido, o governo pretende, de uma cajadada só, endividar o estado em quase R$ 2 bilhões. Ressalte-se que, entre 2023 e 2024, os deputados já aprovaram três empréstimos que somaram cerca de R$ 1 bilhão. Ou seja, em sendo essas quatro proposituras aprovadas pelos deputados – e serão – somente nessa gestão o estado terá tomado emprestado um volume de recursos bem superior à metade dos vultosos R$ 4,5 bilhões apurados pelo governo com a “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Contrário a esse exagerado endividamento, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) levantou a hipótese de que as finanças do Executivo não andam excelentes como apregoa o governador Fábio Mitidieri (PSD). Segundo ele, quando o pedessista pede mais empréstimos é sinal que, no mínimo, a situação financeira do estado não está boa. Pior nisso tudo é que essa bilionária dívida vai ser paga pelos contribuintes sergipanos. Só Jesus na causa!

Pesquisa para o Senado

Pesquisa realizada pelo Instituto Dataform sobre a disputa para o Senado coloca André Moura (União) na liderança com 13,33%, seguido por Rodrigo Valadares (União) 11,17%; Eduardo Amorim (PSDB) 11,08%; Edvaldo Nogueira (PDT) 10,67%; Rogério Carvalho (PT) 9,58%; Alessandro Vieira (MDB) 6,58%; Adailton Sousa (PL) 5,17%; e Márcio Macedo (PT) 3,92%. A consulta de intenção de votos foi realizada entre os dias 9 e 12 deste mês, tendo entrevistado 1,2 mil pessoas em todo o estado. A sondagem tem margem de erro de 2,83% e nível de confiança de 95%. Então, tá!

Covid mata

A Covid-19 segue matando em Aracaju. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, de janeiro deste ano até agora a doença já fez 59 vítimas, das quais 13 morreram. Vale ressaltar que os mortos tinham idades entre 65 e 101 anos, todas possuíam comorbidades, enquanto 11 não estavam com o reforço vacinal em dia e uma nunca havia se vacinado. Entre janeiro e maio último, foram notificados em Aracaju 1.021 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Para o controle da transmissão ativa dos vírus respiratórios é recomendado que as pessoas se vacinem contra a Influenza nas unidades de saúde da Prefeitura. Deus é mais!

Cadê o reajuste?

Embora o governador Fábio Mitidieri (PSD) tenha prometido um reajuste de 10% nos salários dos servidores estaduais, o Projeto de Lei nesse sentido ainda não chegou à Assembleia. A bancada da oposição está exigindo pressa do Executivo, pois se a propositura não chegar logo ao Legislativo só será votada em agosto, quando terminar o recesso parlamentar que começa amanhã. O prometido aumento salarial beneficia 18 mil servidores públicos, entre ativos e inativos e deve elevar o valor da folha de pagamento em 6.2 milhões. Aff Maria!

Parada Gay

Com o tema ‘Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro’, a 24ª Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe vai acontecer, no dia 31 de agosto próximo, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A prefeita Emília Corrêa (PL) recebeu integrantes da comissão organizadora do evento e confirmou o apoio à Parada. Durante o encontro foram discutidas questões relacionadas a logística, incluindo a organização do trânsito e o reforço na limpeza urbana. Para Tatiane Araújo, coordenadora-geral da Parada LGBTQIAPN+, o tema deste ano vai estimular o debate em torno do “envelhecimento e as possibilidades de existirmos plenamente na sociedade”. Creindeuspai!

Roda de conversa

A CUT promove em Aracaju, amanhã, a roda de conversa “Mulheres Negras que estão em Movimento”. Segundo a secretária de combate ao racismo da CUT, Arlete Silva, a mulher negra está no centro das transformações políticas necessárias para a construção de um Brasil sem racismo e sem machismo. “Não podemos deixar o Julho das Pretas passar em brancas nuvens”, frisou. A roda de conversa vai contar com a participação de Fabrícya Wilke, vice-presidente do partido Unidade Popular pelo Socialismo, Wanessa Fortes, da OAB/SE, entre outras. O evento acontecerá às 18h30, na sede da CUT. Participe!

Deixou a Câmara

Nitinho Vitalle (PSD) fez, ontem, um discurso de despedida da Câmara Federal, onde estava desde fevereiro do ano passado. Ele substituiu o titular Fábio Reis (PSD), que se licenciou para assumir a Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília, pasta que passará a ser comandada por Vitalle a partir da próxima segunda-feira. Com essa troca de posições entre os dois pedessistas, o suplente de vereador Bigode do Santa Maria (PSD) permanecerá na Câmara Municipal de Aracaju, ocupando a cadeira do titular Nitinho. Marminino!

Entre os cabeças

Dos 11 parlamentares federais de Sergipe apenas os senadores Rogério Carvalho (PT) e Laércio Oliveira (PP) aparecem entre os “100 Cabeças do Congresso 2025” selecionados pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). “Estou muito feliz por ter sido apontado como um dos parlamentares mais influentes do Congresso”, comemora o pepista. Já Rogério afirmou que “essa conquista é da bancada do PT, do povo sergipano e de todos que acreditam num Brasil mais justo, solidário e democrático”. A escolha do DIAP destaca parlamentares com atuação em crescimento, que vêm assumindo missões importantes, liderando debates e se firmando como figuras estratégicas no cenário político. Arre égua!

Tapa na macaca

Uma recente pesquisa do Datafolha revela que os brasileiros têm uma postura conservadora em relação ao uso recreativo da maconha: 72% dos entrevistados são contra a legalização da droga. Por outro lado, a cannabis para fins medicinais conta com o apoio de 76% da sociedade. Essa disposição positiva em relação à maconha medicinal reflete a crescente aceitação das propriedades terapêuticas da droga em todo o mundo. Misericórdia!

Perseguição denunciada

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) garante que está sendo “caçado” pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). “Basta a pessoa tirar uma foto comigo para ouvir de emissários do governador que Thiago precisa sentir o peso da decisão de ir para a oposição”, revela. O parlamentar jura ter visto mensagens passadas por Mitidieri afirmando não aceitar que aliados dele apoiem o agora opositor nas eleições de 2026. Após denunciar o que chamou de perseguições, retaliações e tentativas de intimidação contra ele e pessoas que caminham ao seu lado, Thiago de Joaldo disse que segue firme, sem medo e com coragem. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 9 de julho de 1903.

* É editor do Portal Destaquenotícias