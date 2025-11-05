Governo Mitidieri teme que o “Sergipe Águas Profundas” encalhe

Por Adiberto de Souza *

O governo Mitidieri está preocupado com o futuro do Projeto Sergipe Águas Profundas, principalmente depois da recente licença ambiental concedida para perfuração de um poço na Foz do Amazonas. O Executivo sergipano teme que, diante desse fato novo, a Petrobras aproveite a revisão orçamentária prevista para o seu novo plano de negócios e decida postergar ou suspender o investimento em Sergipe. Reportagem do site Eixos informa que o governador Fábio Mitidieri (PSD) externou sua preocupação em quatro cartas oficiais enviadas à Petrobras, aos Ministérios de Minas e Energia, e da Casa Civil, e à Agência Nacional do Petróleo. Os documentos apelam pela manutenção do cronograma do empreendimento e pela priorização do Sergipe Águas Profundas, considerado pelo governo estadual um projeto estratégico, tanto para o estado quanto para a transição energética do país. Caso a petroleira decida postergar o início do projeto não terá sido a primeira vez. Por conta dos adiamentos, a primeira extração de óleo e gás na costa sergipana, inicialmente prevista para 2026, já foi prorrogada para 2031. Para o bem da economia sergipana, tomara que a preocupação do governo estadual não se concretize. Home vôte!

Sergipe bem na CPI

Sergipe tem dois representantes na CPI do Crime Organizado instalada, ontem, no Senado. Autor do requerimento propondo a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Alessandro Vieira (MDB) foi eleito relator. Já o senador Rogério Carvalho foi indicado pelo PT como membro titular da CPI. O petista entende ser muito importante desvendar o funcionamento de facções criminosas como PCC e Comando Vermelho, visando principalmente sufocar as fontes de financiamento da criminalidade. Já Alessandro disse que a CPI buscará “entender esse fenômeno com profundidade, mapear sua organização e construir mecanismos eficazes para conter sua expansão”. Então, tá!

Maria e José

Assim como no Brasil, Maria é o nome feminino mais frequente em Sergipe, comum a 8,95% da população (197.827). Em relação ao nome masculino, José é o que apresentou a maior incidência no estado, chegando a um percentual de 6,18% (136.479 pessoas). Esta informação está na nova edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022. Segundo o Censo 2022, Sergipe é o estado com o maior percentual de pessoas com o mesmo sobrenome. Santos foi comum a 43,38% da população. Em nenhum outro estado da federação, há um percentual tão alto de pessoas com o mesmo sobrenome. Arre égua!

Ex-prefeito homenageado

A Câmara Municipal de Aracaju concede, hoje, o Título de Cidadão aracajuano ao escritor e ex-prefeito da capital sergipana Luiz José Azevedo. A homenagem foi proposta pelo vereador Elber Batalha (PSB) e aprovada por unanimidade do Legislativo. Nascido em Neópolis, o homenageado foi prefeito de Aracaju entre 1972 e 1975. Além disso, atuou nas áreas econômica, jurídica, política e administrativa, com passagem pela Procuradoria da Fazenda de Sergipe e pela Procuradoria Regional da Junta Comercial. A sessão para a entrega do Título de Cidadão está agendada para as 16 horas. Ah, bom!

O racha é feio

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), não esconde a mágoa que nutre do vice Ricardo Marques (PL). Durante a entrevista coletiva em que falou pela primeira vez sobre o rompimento com o parceiro de chapa, a gestora disse que ele simplesmente deixou de prestigiar os eventos da Prefeitura, não comparecendo às inaugurações e entregas importantes para a população, como os 15 ônibus elétricos. A queixa de Emília foi feita um dia após ela ter assinado decretos exonerando comissionados indicados por Ricardo, num gesto claro que pretende isolá-lo. Resta saber se esse rompimento afetará a pré-candidatura do vice-prefeito a deputado federal nas eleições de 2026. Aguardemos, portanto!

Promessas vazias

Muito pré-candidatos à Assembleia, à Câmara Federal e ao Senado já estão alinhavando os discursos com os quais pretendem ganhar a simpatia e os votos dos eleitores sergipanos. Os mais afoitos já começaram a fazer promessas vazias. Tem pré-candidato dizendo por aí que, se eleito, vai acabar com a violência, reduzir o desemprego, et cetera e tal. São as primeiras de um turbilhão de promessas vazias, palavras lançadas ao vento para engabelar os incautos. Ao eleitor, cabe rechaçá-las e negar o voto aos demagogos. Portanto, nas eleições que se avizinham diga não aos fazedores de promessas vãs. Só Jesus na causa!

Seis por meia dúzia

O governista que estiver pensando em ser convidado para uma secretaria estadual após a exoneração dos 10 secretários pré-candidatos, é bom tirar o cavalo da chuva. Ontem, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que não pretende promover mudanças drásticas no secretariado, devendo substituir os futuros exonerados por pessoas que já fazem parte da gestão. O pessedista frisou que provavelmente não convidará ninguém de fora, até porque 2026 será o último ano do governo e, segundo ele, a máquina está andando bem. Aos que, apesar disso, ainda sonham numa “boquinha” oficial resta lembra-los que a esperança é a última que morre. Marminino!

Novo partido

O Tribunal Superior Eleitoral deferiu, ontem, o pedido de registro e a homologação do estatuto do Partido Missão (Missão), sigla ideologicamente de direita. Com a decisão, a nova legenda passa a ser o 30ª do Brasil com estatuto devidamente registrado no TSE e adotará o número de legenda 14. Agora, o Missão poderá lançar candidatos às eleições de 2026, participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito a rádio e televisão. Aff Maria!

Crime desvendado

A Polícia Civil indiciou três pessoas por crimes de transfobia contra a deputada estadual Linda Brasil (Psol). Os investigados responderão pelas práticas criminosas de injúria racial equiparada à transfobia e ameaças. Satisfeita com o trabalho da Polícia, a deputada disse que “a internet não é uma terra sem lei. Quem comete crimes nas redes sociais, escondido atrás de uma tela, será encontrado”. A psolista fez questão de ressaltar que o racismo transfóbico, que é o ódio contra pessoas trans, é um crime. Responsável pela investigação, o delegado André Baronto afirmou ser preciso entender que em alguns casos, as penas são até mais severas quando o crime é praticado pela internet. Misericórdia!

Cadê a água?

Os moradores de Aracaju, Socorro e Barra dos Coqueiros passaram o dia de ontem sem água nas torneiras. Segundo a Iguá Sergipe, a interrupção do abastecimento foi necessária para a instalação de um novo equipamento no sistema de rede de água. Também ontem, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar a regularidade do abastecimento no município de Ribeirópolis. Segundo ele, após a “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) a falta d’água piorou em todo o estado. “É muito triste ver crianças e adultos lavando roupas e tomando banho nas fontes porque não têm água nas torneiras de suas casas”, lamentou Passos. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 27 de abril de 1952.

* É jornalista.

