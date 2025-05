Governo Mitidieri virou um rancho pra políticos derrotados

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe parece mais um ninho de políticos derrotados. Como se fosse uma família que festeja o retorno pra casa dos filhos fracassados, a gestão do governador Fábio Mitidieri (PSD) abrigou alegremente os correligionários que perderam as eleições de 2024. Entre esses políticos arranchados no Executivo se destacam o secretário de Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto (PDT), a secretária da Mulher, delegada Danielle Garcia (MDB), o presidente do ITPS, Kaká Andrade (PSD), o secretário da Cultura, Valadares Filho (SD) e o presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira (PP). Além destes, a atual gestão também premiou com gordos cargos comissionados um grande número de cabos eleitorais e bajuladores. Aliás, as línguas ferinas já falam pelas esquinas de Sergipe que essa pecha de governo dos derrotados poderá trazer sérios prejuízos ao projeto de reeleição do líder pessedista. Portanto, rodeado de puxa-sacos e políticos fracassados nas urnas, Fábio Mitidieri terá que arregaçar as mangas e trocar as festas e as constantes viagens ao exterior pelo trabalho duro, se não quiser ser o próximo a compor o time de derrotados custeado pelos contribuintes sergipanos. Home vôte!

Caiado em campanha

Quem desembarca em Aracaju na próxima sexta-feira é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Pré-candidato a presidente, o distinto participará na Assembleia do Seminário da Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso Nacional. Depois, se reúne com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e representantes de entidades empresariais. À noite, Caiado prestigiará o Lide Business Dinner, evento que reunirá empresários, lideranças políticas e formadores de opinião. Aff Maria!

Quer voltar?

A Federação Única dos Petroleiros quer saber quais empregados da Petrobras atualmente alocados em outras unidades querem retornar para Sergipe e a Bahia. Essa determinação da FUP ocorreu após a petrolífera ter decidido retomar da empresa Unigel as Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Laranjeiras e Camaçari. O objetivo da Federação é avançar nas negociações com a Petrobrás sobre a recomposição do efetivo próprio e a valorização dos trabalhadores. A previsão da estatal é que as duas Fafen’s retomem a produção em outubro deste ano. Legal!

Pesquisa surpreende

Consulta popular feita pelo Instituto IDPS Pesquisas e Serviços revela algumas surpresas na disputa para o governo de Sergipe. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, derrotam o governador Fábio Mitidieri. A Pesquisa entre Valmir e o Fábio mostra o gestor itabaianense com 45,2% e Mitidieri com 38,4%. Já entre Marques e o Fábio, o vice aracajuano tem 43,4% e o governador 40,4%. Só Jesus na causa!

Briga de foice

A pesquisa para o Senado permite suspeitar que a disputa pelas duas vagas será uma briga de foice no escuro. Os pré-candidatos tidos como favoritos, como André Moura (11,4%) e Alessandro Vieira (10,7%), ficaram atrás de Edvaldo Nogueira (14,7%), Eduardo Amorim (13,9%), Rogério Carvalho (12,2%) e Rodrigo Valadares (11,7%). A consulta de opinião foi feita entre os dias 1º e 4 deste mês, tendo ouvido 1.101 entrevistados em 60 dos 75 municípios sergipanos. A margem de erro de é de 4 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Marminino!

Itabaiana em Brasília

O plenário da Câmara Federal ficou, ontem, com a cara de Itabaiana. Foi durante a sessão especial em homenagem aos 350 anos da Paróquia de Santo Antônio e Almas e ao centenário de nascimento do arcebispo de Aracaju, dom Luciano Cabral Duarte. Os trabalhos foram presididos pelo deputado federal Ícaro de Valmir (PL) e a mesa diretora da sessão formanda pelo ex-prefeito itabaianense Adailton Sousa (PL), o deputado estadual Marcos Oliveira (PL), vereadores serranos e o arcebispo dom Josafá Menezes. Também prestigiaram as homenagens à paróquia e ao religioso o senador Laércio Oliveira (PP) e o deputado federal Thiago de Joaldo (PP). Aleluia!

Golpe nos penduricalhos

O Conselho Nacional de Justiça aprovou, ontem, uma resolução proibindo todos os órgãos do Poder Judiciário de reconhecer o pagamento de novos benefícios ou vantagens a juízes por decisão administrativa. A iniciativa restringe a criação de novos “penduricalhos”, verbas que aumentam os salários dos magistrados, mas não extingue esse benefício. Com a resolução, o reconhecimento dessa remuneração só ocorrerá a partir do trânsito em julgado de decisão judicial em ação coletiva ou precedente qualificado dos tribunais superiores. Misericórdia!

Sessão itinerante

A cidade de Simão Dias vai abrigar, amanhã, a sessão itinerante da Assembleia. Será uma sessão ordinária igual às realizadas em Aracaju, com livre acesso a todos os segmentos da sociedade simãodiense. Os trabalhos parlamentares serão transmitidos ao vivo pela TV Alese e terão a cobertura da Agência de Notícias da Assembleia. O objetivo é aproximar o Parlamento da população, proporcionando uma interação entre os cidadãos e seus representantes. A última sessão itinerante aconteceu na cidade ribeirinha de Propriá. Ah, bom!

Abandonou o barco

Airton Costa não é mais presidente do Democracia Cristã em Sergipe. Mandachuva do DC há oito anos, o ilustre disputou uma cadeira no Senador em 2022, tendo obtido apenas 1.333 votos e ficado atrás dos brancos (107.308) e nulos (169.033). Em conversa com a jornalista Rita Oliveira, Airton disse que deixou o DC porque “nesses últimos meses o partido começou a ir muito para a direita, cheio de bolsonaristas. Ficou muito difícil a nossa convivência”. Recentemente, Costa havia oferecido ficha de filiação ao advogado Emanuel Cacho, pré-candidato a governador em 2026. Arre égua!

Dinheiro pelo ralo

Os prefeitos sergipanos foram advertidos sobre como devem utilizar os milhões oriundos da “venda” pelo governo estadual do abastecimento d’água e tratamento de esgotos. O temor do Ministério Público de Contas é que alguns gestores repitam ex-prefeitos que fizeram uma festa com a primeira parcela da grana. Para se ter uma ideia da farra com o dinheiro público, uma prefeitura recebeu R$ 12 milhões no dia 24 de dezembro de 2024, sendo que no dia 1º de janeiro deste ano não havia um centavo na conta. Tomara que os atuais prefeitos sejam mais cautelosos do que os seus antecessores. Creindeuspai!

Medo de choque

Lero-lero de dois bebinhos a caminho de um boteco na periferia de Aracaju: “Vamos pegar esse ônibus elétrico?”, indaga o menos embriagado. “Você tá doido? Na ‘água’ que a gente tá, basta topar nesse buzu ligado na tomada pra morrer eletrocutado”. Foram a pé!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 3 de junho de 1938.

* É editor do Portal Destaquenotícias