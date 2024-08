Hoje os indecisos ganhariam as eleições de Aracaju no 1º turno

Por Adiberto de Souza *

As pesquisas de intenção de votos têm mostrando que em Aracaju ainda é muito expressivo o número de eleitores indecisos. Divulgada ontem pela TV Sergipe, a consulta espontânea feita pelo Instituto Quaest revela que 66% dos entrevistados não sabem em quem votar, enquanto outros 4% prometem votar em branco, anular ou voto ou simplesmente se abster, demonstrando que exagerados 70% dos eleitores não têm candidatos à Prefeitura da capital sergipana. A mesma pesquisa aponta que, juntos, os oito prefeituráveis somam 30%. Ou seja, a disputa está aberta, podendo ser vencida por qualquer um dos competidores. Portanto, os candidatos e candidatas vão precisar gastar dinheiro, tempo e muita saliva para conquistar a maior parte dos 70% indecisos e dispostos a anular os votos. Quem se sair melhor nessa garimpagem de simpatia garante a passagem para o 2º turno e pode vencer estas que prometem ser as eleições mais disputadas de Aracaju. Quem viver, verá!

Perfil da pesquisa

De acordo com a pesquisa espontânea do Quaest, Emília Corrêa (PL) tem 13%; Luiz Roberto (PDT) 6%; Yandra (União) 6%; Candisse Carvalho (PT) 2%; Delegada Danielle (MDB) 2%; Niully Campos (PSOL) 1%; Zé Paulo (Novo) 0%; e Felipe Vilanova (PCO) 0%. A consulta do Quaest foi realizada entre os últimos dias 23 e 25 e ouviu 852 eleitores de Aracaju. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Esta pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SE009990/2024.

Braços cruzados

Apesar de a Justiça ter considerado a paralisação ilegal, os professores da rede estadual continua de braços cruzados. O Sindicato da categoria informou que o movimento paredista continua porque ainda não foi notificado da decisão judicial. Desde ontem, os professores protestam contra o que chamam de falta de diálogo do governo para discutir suas reivindicações. Ontem, os educadores fizeram mobilizações nos terminais de ônibus. Hoje, devem protestar em atos públicos no centro de Aracaju. Home vôte!

E os “gatos”?

Nunca mais se falou na campanha contra as ligações clandestinas de água tratada, os chamados “gatos”. Até agora, a ação da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) contra os ladrões de água puniu apenas alguns miseráveis residentes na periferia de Aracaju ou no interior do estado. Por que será que a Deso também não visita os hotéis da Orla de Atalaia, as luxuosas mansões, indústrias, comércio e as casas de praia? Segundo as línguas ferinas, é nestes endereços que “residem” bichanos bem criados. Desconjuro!

Ministro homenageado

Quem deu com os costados, ontem, em Aracaju foi o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Veio proferir palestra no Congresso Sergipano de Estudos Jurídicos, promovido pela Universidade Federal de Sergipe. Durante a abertura do evento, a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Susana Azevedo, homenageou o ministro com o Colar do Mérito Gumercindo Bessa, tido como a comenda de maior relevância da Corte de Contas. Organizado para comemorar os 20 anos do Núcleo de Extensão e Pesquisas em Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, o Congresso será encerrado hoje, no auditório do TCE. Prestigie!

Bravata política

O governador Fábio Mitidieri (PSD) deu uma de bom de votos durante o comício do candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos (PSD). Empolgado, o fidalgo avisou que “eles vão ter que peitar o governador”, numa indireta ao prefeiturável Valmir de Francisquinho (PL). Alguém precisa lembrar a Mitidieri que, nas eleições de 2022, ele resolveu peitar Valmir e ficou 163 mil votos atrás do adversário, só tendo sido eleito governador porque a Justiça cassou a candidatura do itabaianense ainda no 1º turno. Ademais, em 2020, Edson Passos foi votado por 39,19% do eleitorado, enquanto Adailton Sousa (PL) – candidato de Valmir – foi eleito prefeito de Itabaiana com 53,22% dos votos. Marminino!

Peito aberto

A bravata de Fábio Mitidieri faz lembrar das eleições de 1986, quando o saudoso José Carlos Teixeira (MDB) disputou o governo de Sergipe contra Antônio Carlos Valadares (PFL). Apoiador do emedebista, o maior líder político de Itabaiana à época, Chico de Miguel, não escondia a preocupação com o jingle da campanha: “Como é que pode sair por aí cantando ‘Zé Carlos vem de peito aberto’? Aqui em Itabaiana quem anda desse jeito pode levar bala a qualquer momento”, avisou. A despeito do temor de Chico, o candidato não foi alvo de tiros, porém perdeu a eleição. Se cuida, Edson Passos. Aff Maria!

Dinheiro a rodo

O senador Alessandro Vieira (MDB) garante que está havendo “um derrame de dinheiro num volume nunca visto em Aracaju”. Entrevistado pelo site JLPolítica, o ilustre disse esperar que a Justiça identifique a origem dessa dinheirama despejada pela candidatura de Yandra de André (União). Vieira ainda tirou uma chinfra com o nome da prefeiturável: “Não sei bem como a chamo: se de Yandra Moura, se de Yandra de André ou se só de Yandra”. No entender do senador, os marqueteiros do União Brasil estão tendo muito trabalho para esconder que a moça é filha de André Moura, condenado por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos, além de associação criminosa. Misericórdia!

Dívidas negociadas

Em Sergipe, mais de 1,2 milhão de dívidas estão disponíveis para negociação por até R$ 100, através da campanha “Independência Financeira Começa com a Serasa”. Cerca de 700 empresas estão oferecendo aos sergipanos endividados a chance de regularizar débitos com descontos de até 90%, possibilitando uma quitação acessível e rápida. Os devedores podem negociar débitos com empresas de varejo, telefonia, internet, bancos e cartões de crédito diretamente pelo site ou aplicativo da Serasa. São débitos originais que chegaram a R$ 5 mil ou até R$ 10 mil e que agora podem ser liquidados por um valor acessível. Você tá nessa? Só Jesus na causa!

Bem na fita

Segundo pesquisa Quaest, 50% dos eleitores têm uma visão positiva da gestão do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). De acordo com a consulta, 25% disseram que o governo municipal é regular e 20% avaliaram a administração como negativa. Os números foram divulgados, ontem, pela TV Sergipe. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O levantamento foi realizado presencialmente com 852 eleitores, entre os últimos dias 23 e 25. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo SE-09990/2024. O nível de confiança é de 95%. Então, tá!

Mudar de sessão

Quem foi convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar como mesário tem até a próxima sexta-feira para solicitar transferência temporária da seção eleitoral. A mudança é para facilitar o deslocamento dos convocados no dia do pleito, caso votem em local distante de onde irão trabalhar. É possível fazer a mudança sem sair de casa, por meio do sistema Título Net, disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço, tse.jus.br. O mesário trabalha no dia das eleições na mesa receptora de votos ou de justificativa eleitoral. Ah, bom!

Pescador de votos

Após ter passado o comando de Sergipe para Fábio Mitidieri (PSD), em janeiro de 2023, o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) prometeu se dedicar à pescaria. Também pretendia usar parte do tempo livre para cuidar das vaquinhas leiteiras em sua fazenda, no município de Simão Dias. Não foi isso que aconteceu: mordido pela mosca da campanha eleitoral, o “Galeguinho” se candidatou a vice-prefeito de Aracaju, na chapa encabeçada por Yandra de André (União). Agora, em vez de ser encontrado arremessando o molinete nas águas do Oceano Atlântico e do Rio Sergipe, Belivaldo tem sido visto pescando votos na periferia da nossa Barbosópolis. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 24 de dezembro de 1918.

