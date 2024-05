Interesses pessoais inviabilizam a unidade dos governistas

Por Adiberto de Souza *

Os interesses pessoais dos pré-candidatos à Prefeitura de Aracaju são os principais obstáculos para os governistas alcançarem a tão desejada unidade do grupo. Cada um dos cinco postulantes puxa a brasa para suas sardinhas, dificultando os entendimentos e projetando um racha entre os liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Os partidos também defendem a máxima “Mateus, primeiro o meu”. Melhor exemplo disso são o PDT e o União Brasil, que praticamente já decidiram que, unidos ou não, vão ao baile eleitoral com Luiz Roberto e Yandra de André. Portanto, enquanto os espíritos continuarem armados, não haverá possibilidade de um recuo em nome da unidade. Por fim, se permanecerem pensando tão pequeno, os governistas tendem a ir cada um pra o seu lado, facilitando a eleição de um candidato da oposição. Quem viver, verá!

Vai à Europa

Uma semana após ter retornado dos Estados Unidos, o governador Fábio Mitidieri (PSD já está de malas prontas para avionar à Europa no próximo domingo. Vai participar, junto com os demais governadores do Nordeste, da 2ª Missão Internacional agendada para as cidades de Amsterdã, Roterdã, Bruxelas e Berlim. Na pauta do evento estão debates sobre energias renováveis, neoindustrialização e emergências climáticas e desertificação do bioma da Caatinga. A comitiva brasileira permanecerá no exterior até sábado da próxima semana. Então, tá!

Comando duplo

Alguém sabe dizer quem comandará os festejos juninos organizados pelo governo de Sergipe? A dúvida tem razão de ser, pois a Secretaria Estadual de Turismo permanece pagando os salários de dois secretários: Marcos Franco (MDB) e a substituta dele, Daniela Mesquita. Cumprindo medida protetiva após ter sido acusado de violência doméstica, o emedebista tirou férias, concluídas no último dia 11. Diferente do que informou o governo Mitidieri, Franco não foi afastado após a denúncia da ex-esposa, permanecendo na folha salarial da Secretaria. Diante disso, procede a dúvida sobre se será ele quem vai comandar os festejos juninos deste ano. Home vôte!

Os nanicos nas eleições

Embora com poucas chances de chegarem ao pódio, vários partidos nanicos terão candidatos majoritários nas eleições municipais deste ano. Embora com pouco tempo no horário da propaganda eleitoral, todos vão expor suas propostas e atacar as ideias dos candidatos das grandes legendas, principalmente os que despontarem na campanha como favoritos. Portanto, os nanicos serão uma opção para os eleitores insatisfeitos, que não querem anular os votos, mas se recusam em votar nos candidatos às prefeituras dos chamados grandes partidos. O nome disso é democracia. Legal!

Bem na fita

O município de Nossa Senhora do Socorro teve o seu Programa de Regularização Fundiária Urbana incluído no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A boa notícia foi dada ao prefeito Padre Inaldo (PP) pelo deputado federal João Daniel (PT). De acordo com o petista, essa iniciativa vai garantir o direito à escritura a mais de 50% da população socorrense. A Regularização Fundiária Urbana representa um avanço inédito para a garantia de segurança jurídica dos ocupantes de imóveis irregulares, bem como para o cumprimento do direito fundamental à moradia, assegurado pela Constituição Federal. Supimpa!

Negociação salarial

Representantes dos professores da rede estadual foram recebidos, ontem, pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Os educadores reivindicaram a atualização do percentual do piso salarial da categoria, o descongelamento da Gratificação de Tempo Integral e do Triênio, a criação de um auxílio internet e auxílio tecnológico, a convocação de concurso público e a melhoria no atendimento ao ensino especial, voltado para os alunos com deficiência. Após ouvir os professores, Mitidieri propôs que, a partir de agora, as negociações prossigam junto às Secretarias da Educação, da Fazenda e da Administração. Aff Maria!

Violência doméstica

Projeto de Lei do deputado estadual Marcos Oliveira (PL) propõe a divulgação dos nomes daqueles que cometerem crimes contra a mulher e/ou de pedofilia. O parlamentar sugere que as identidades dos criminosos permaneçam na internet até dois anos depois do trânsito em julgado da condenação. Marcos afirma que a ideia é desestimular a prática de violência doméstica, pois com os nomes divulgados os condenados terão dificuldades para obter empregos. Misericórdia!

Ligados na tomada

A frota de carros elétricos aumentou quase duas vezes e meia em Sergipe entre março de 2022 e o mesmo mês deste ano. Segundo os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), já são mais de 1.520 veículos eletrificados rodando em Sergipe, onde 79% estão registrados apenas em Aracaju. Os números levam em conta também os modelos híbridos, que possuem outros combustíveis além da eletricidade para a propulsão de seus motores. A pesquisa comprova o pleno crescimento da procura por esse tipo de automóvel, que ainda representa apenas 0,35% da frota total da capital sergipana. Marminino!

Voto obrigatório

Quem não conseguiu tirar o título e eleitor até ontem, vai sambar numa multa de R$ 3,5 para se regularizar depois das eleições junto à Justiça Eleitoral. Aliás, recente pesquisa sobre o voto obrigatório no Brasil revelou que 76% dos eleitores são contra, 21% são a favor, 1% preferiu não responder. A consulta também apurou que quanto mais idoso o eleitor, há uma leve tendência a ser contrário à obrigatoriedade do voto. Mais de um em cada dois entrevistados se posicionou favorável à candidatura avulsa, e menos de 20% declararam não saber ou preferiram não responder. Crendeuspai!

Mulheres reunidas

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, vereadora Emília Corrêa (PL), foi às redes sociais convidar as mulheres para o “Encontro PL Mulher”, que acontecerá no próximo sábado, com a presença da ex-primeira dama do país, Michelle Bolsonaro. Será a partir das 10 horas, no Centro de Convenções. Segundo Emília, será um momento de diálogo sobre questões políticas locais e nacionais e fortalecimento da participação efetiva na política. Michelle deveria ter visitado Aracaju no mês passado, porém uma forte gripe a impediu de acompanhar o marido Jair Bolsonaro (PL) à capital sergipana. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 19 de janeiro de 1908.

* É editor do Portal Destaquenotícias