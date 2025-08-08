Judiciário sergipano dá um chega prá lá no Tribunal de Contas

Por Adiberto de Souza *

Mais uma determinação do Tribunal de Contas de Sergipe foi desfeita pelo Poder Judiciário. Dias após o TCE ter mandado a Prefeitura de Aracaju retomar a licitação do transporte coletivo, sob pena de multa à prefeita Emília Corrêa (PL), o TJ manteve a suspensão da licitação. Em outras palavras: O Tribunal de Justiça deu um chega pra lá em nosso TCE velho de guerra. Aliás, parte da imprensa costuma fazer um barulho dos diabos em torno das posições do Tribunal de Contas, como se elas fossem decisões prontas e acabadas. Não são! Órgão técnico auxiliar da Assembleia Legislativa, o TCE diz o que parece ser. No jargão popular, elabora sugestões, oferece palpites. É certo que a Constituição Federal confere aos conselheiros dos TCE´s alguns privilégios, como fórum especial e autonomia em suas decisões, porém, no fundo, a corte de contas sergipana não passa de um mero órgão auxiliar do Parlamento, com a função de analisar contas públicas e emitir pareceres. Marminino!

Lorota de bajuladores

A pouco provável possibilidade de a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), disputar o governo de Sergipe, em 2026, tem tirado o sono de muitos aliados do governador Fábio Mitidieri (PSD). Os mais bajuladores, inclusive, vivem sugerindo pelas esquinas que a gestora aracajuana se alie ao líder pedessista visando garantir mais investimentos para a capital sergipana. Na visão desses “chaleiras”, sem as bênçãos de Mitidieri, Emília vai cortar um dobrado para administrar a cidade. E assim os bajuladores vão se garantindo nas sinecuras do governo. Home vôte!

Hoje tem mutirão

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior do estado. O oba-oba oficial vai acontecer em Poço Redondo, município que durante esta sexta-feira será considerado a capital do estado. Repaginado com o nome de “Sergipe é aqui”, o mutirão oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada e outras cositas más. O governador Fábio Mitidieri (PSD) e lideranças políticas que o apoiam vão aproveitar para medir suas popularidades junto aos eleitores de Poço Redondo que, por apenas dia, viverão como se fossem moradores da capital do estado. Arre égua!

Ministro na terrinha

E quem veio passar o final de semana em Sergipe foi o ministro Márcio Macêdo (PT). Aproveita presidir a solenidade de cessão do terreno da União para viabilizar o projeto “Prainha e Fibra”, na zona norte de Aracaju. Também hoje, o ilustre assina a contratação de 308 moradias do programa “Minha Casa Minha Vida” para os municípios de Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Neópolis e Pacatuba. Este último compromisso oficial de Márcio está agendado para às 14 horas, no Sindicato dos Bancários. Ah, bom!

Queixas contra a Iguá

A prefeita Emília Corrêa (PL) se reuniu com diretores da Iguá Sergipe para reclamar das constantes falta d’água nos bairros de Aracaju e dos buracos deixados no asfalto após as intervenções da empresa. “O nosso objetivo aqui é alinhar os trabalhos para garantir que a população receba um serviço mais eficiente, digno e respeitoso”, afirmou Emília. O diretor institucional da Iguá, João Roberto Moraes, prometeu respostas mais ágeis à população. Na reunião também ficou definida a formalização de uma parceria técnica entre a empresa e a administração municipal. Então, tá!

Upa, upa, cavalinho!

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que o senador e pré-candidato à reeleição Alessandro Vieira (PSDB) dorme e acorda rezando para se encontrar novamente com o cavalo selado que o conduziu à vitória em 2018. Naquela eleição, nem os mais experientes jóqueis de grandes turfes teriam cavalgado tão bem quanto o senador Alessandro. O distinto soube como poucos domar o cavalo selado que passou na porta dele e terminou sendo eleito com uma montanha de 474.449 votos. A questão é que, segundo a história política, este animal encantado não passa em frente à mesma casa mais de uma vez. Cruz, credo!

Campeão de preço

O Porto de Sergipe é tido pelos armadores como o mais caro do Brasil. Segundo uma fofoqueira de plantão, um navio com capacidade para 30 mil toneladas paga mais de R$ 300 mil para aportar por três dias em nosso terminal. Em outros portos, como o de Maceió, esse preço seria algo em torno de R$ 100 mil. A questão é que, diferente do terminal alagoano, que é público, o de Sergipe é administrado pela toda poderosa empresa Vale. Ou seja, o armador só decide usar o nosso pouco procurado Terminal Portuário Ignácio Barbosa se os dos estados vizinhos estiverem muito concorridos. Assim também já é demais também!

Água na fervura

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), chamou o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos (PSD), para uma conversa de pé de orelha, após o parlamentar ter dito o diabo do ex-prefeito de Aracaju e pré-candidato a senador Edvaldo Nogueira (PDT). Aliado de André Moura (União) – também pretendente a uma cadeira no Senado – Vasconcelos acusou o pedetista de ter feito mau uso das emendas participativas aprovadas pela Câmara. O vereador jura de pés juntos que as críticas ao pedetista não foram tratadas na conversa, porém uma abelhinha garante que, após tomar conhecimento da acusação contra o ex-prefeito, Fábio Mitidieri se apressou em colocar água na fervura visando evitar o estouro da boiada, tal qual aconteceu com os governistas nas eleições de 2024 em Aracaju. Misericórdia!

Trânsito maluco

Por que será que a SMTT não desenvolve uma robusta campanha para educar motoristas e pedestres? Há quem diga, mas é maldade, que o órgão de trânsito aracajuano não investe em educação para faturar mais com as multas. Bem que a SMTT poderia investir em campanhas educativas uma pequena parte da fortuna que ganha dos motoristas infratores. Ficaria com menos dinheiro em caixa, porém contribuiria para reduzir os acidentes na capital sergipana, muitos deles fatais. Deus é mais!

Abaixo o preconceito

Os 19 anos de criação da Lei Maria da Penha – comemorados ontem – foram lembrados pela vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol). Segundo ela, as mulheres precisam não apenas denunciar a violência e defender políticas públicas. Após frisar que as mulheres são a maioria da população, Meire lamentou que a Câmara Municipal de Aracaju seja composta majoritariamente por homens. “Isso tem a ver com a maneira como a sociedade forma homens e mulheres, meninos e meninas. Destruir os conceitos de violência do machismo é nossa principal função”, discursou. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de maio de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias