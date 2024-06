Liderar pesquisas em Aracaju não torna pré-candidatura imbatível

Por Adiberto de Souza *

Simpatizantes de algumas pré-candidaturas à Prefeitura de Aracaju têm propagado por aí que elas são imbatíveis. Usam como argumento as recentes pesquisas de opinião pública e juram que a vitória nas eleições de outubro será líquida e certa. Não é bem assim. Enquanto não forem definidas as candidaturas e as campanhas colocadas nas ruas é prematuro dizer que a vitória deste ou daquele prefeiturável serão favas contadas. Histórias de pleitos passados mostram inúmeros casos de candidatos que começaram a disputa segurando a lanterna das pesquisas e foram eleitos com facilidade. Foi o aconteceu em Aracaju na eleição de 1988. Na pré-campanha, o então deputado estadual Marcelo Déda (PT), de saudosa memória, liderava as pesquisas com 35%, enquanto o advogado Wellington Paixão (PSB) aparecia na rabeira com minúsculos 0,3%, atrás do candidato governista Lauro Maia (PFL), com 6,3%. Colocada a campanha nas ruas, o lanterninha Paixão, puxado pela força eleitoral do experiente Jackson Barreto, começou a crescer e foi eleito com 39% dos votos, enquanto Déda obteve minguados 8%, ficando bem atrás do bom Lauro, votado por 33% dos eleitores. Este é apenas um exemplo que pode muito bem se repetir agora em 2024, mas só o tempo dirá. Marminino!

Pernas pro ar

Os deputados federais do Nordeste estão dispensados do registro biométrico presencial na próxima semana. A liberação de bater o ponto ocorre tradicionalmente na Câmara devido aos festejos de São João. A celebração ao santo católico, que ocorre na próxima segunda-feira (24), é considerada feriado em cidades como Aracaju, João Pessoa e Recife. Durante os festejos juninos, os deputados nordestinos costumam permanecer em suas bases eleitorais para participar dos eventos. Neste ano, as visitas serão marcadas pelo clima de pré-campanha para as eleições municipais. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Esporte beneficiado

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), autorizou a execução das emendas impositivas da Prefeitura com a Federação Sergipana de Futebol. Mais de R$ 4,6 milhões em recursos estão sendo destinados para o esporte. No total, 45 emendas impositivas foram propostas pelos vereadores visando o custeio e investimento do futebol. Entre as ações estão o incentivo ao futebol profissional e amador; o custeio para o desenvolvimento das ações dos clubes com sede em Aracaju; e recursos para investimento que promovam ações de modernidade da entidade, como em equipamentos e outras benfeitorias. Ah, bom!

De olho em 2026

Os governistas não chegam a um consenso em torno do candidato a prefeito de Aracaju porque estão de olho nas eleições de 2026. Embora comam no mesmo prato, intimamente eles têm quase certeza que dificilmente sentarão à mesma mesa daqui a dois anos. Diante de tantos interesses em jogo, o governador Fábio Mitidieri (PSD) pisa em ovos para não estourar a boiada antes da hora. Ele sabe que se a corda de caranguejos for desatada agora, esparrama cada um para um lado, sepultando de vez seu sonho dourado de reeleição. Portanto, evitem apostar uma moeda furada que esse grupo permanecerá unido após as eleições deste ano. Crendeuspai!

Abaixo a tortura

Quase metade da população apoia o uso de tortura para obtenção de provas contra acusados por crimes diversos. A consulta de opinião pública mostra que um terço dos entrevistados concorda que para conseguir confissões a polícia deve “ameaçar com palavras”, “bater”, “dar choques ou queimar com ponta de cigarro”, “ameaçar membros da família” e “deixar sem água ou comida”. O uso de algum tipo de violência é mais aceito para suspeitos de estupro (43,2%), de tráfico de drogas (38,8%), de sequestro (36,2%), de uso de drogas (32,3%) e de acusados por roubos (32,1%). Misericórdia!

Campo de pouso

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, prometeu mandar executar um projeto sobre a possível construção de um aeródromo em Itabaiana. A promessa foi feita ao ex-prefeito e ao atual gestor itabaianense, respectivamente, Valmir de Francisquinho (PL) e Adailton Sousa (PL), além dos deputados estadual Marcos Oliveira (PL) e federal Ícaro de Valmir (PL). O pequeno aeroporto será voltado para o transporte de cargas, produtos e serviços e táxi aéreo. Em março de 2023, a Infraero já havia prometido aos políticos de Itabaiana fazer estudos de viabilidade técnica do aérodromo, só que até agora neca de pitibiriba. Cruz, credo!

Mega confusão

O pau comeu na Rádio Mega/FM de Capela após o ex-prefeito e radialista Manoel Sukita (PT) ter sido demitido sumariamente. O homem virou uma fera e se não fosse a presença da Polícia tinha saído briga das grandes. O sócio da emissora, Washington Rafael Silvestre, acusa Sukita de detonar a grana apurada com os anúncios comerciais. A previsão é que o clima na Mega/FM permaneça horrível por muito tempo, pois Silvestre promete botar no olho da rua todo mundo contratado pelo agora desempregado. Sukita vinha usando a rádio para fazer política, de olho na Prefeitura, administrada por Silvany Mamlak, que vem a ser ex-esposa dele. Home vôte!

Concorrência do buzu

As prefeituras de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Socorro lançam, nesta quinta-feira, o edital de licitação do serviço de transporte coletivo. Com a presença dos prefeitos Edvaldo Nogueira (PDT), Alberto Macedo (MDB), Marcos Santana (MDB) e Padre Inaldo (PP), o evento acontecerá no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju. O edital prevê a implementação de dois lotes de ônibus, totalizando na adição de 73 veículos. Empresas de todo o país poderão participar da concorrência, que alcança os quatro municípios da Grande Aracaju. Então, tá!

Comércio fechado

O comércio de Sergipe, incluindo os supermercados, não funcionará na próxima segunda-feira, dia de São João. O presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços, Ronildo Almeida, explica que o não funcionamento do comércio na próxima segunda ocorre devido a antecipação para este mês das comemorações pelo Dia dos Comerciários e das Comerciárias, 30 de outubro. O sindicalista lembra que os trabalhadores do comércio e serviços são pioneiros na luta e negociação para o feriado no dia de São João. Legal

Votos diferentes

Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) votaram diferente no Projeto de Lei que legaliza os jogos e as apostas no Brasil. “A regulamentação é essencial para que o Estado tenha controle e evite que brasileiros busquem jogos em outros países”, justifica o petista. Já Alessandro entende que a legalização dos jogos pode abrir espaço para a lavagem de dinheiro e a atuação de organizações criminosas: “O bandido não deixa de ser bandido porque sua atividade foi legalizada”, discursa. Após os debates, o projeto autorizando o funcionamento de bingos e de cassinos, além de regularizar os jogos de azar, como o Jogo do Bicho, e apostas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça por 14 votos a favor e 12 contra. Danôsse!

Grana a caminho

A Prefeitura de Aracaju anunciou que os servidores da administração direta e indireta, ativos e inativos, terão os vencimentos creditados em conta sexta-feira agora. Além do salário de junho, também será paga a primeira parcela do décimo terceiro aos nascidos nos meses de maio e junho. Com a iniciativa, a Prefeitura injetará R$ 120 milhões na economia da Grande Aracaju. Vale alertar a quem vai botar a mão na grana amanhã, que o mês de julho tem 31 dias. Portanto, quem detonar todo o salário nos festejos juninos passará perrengue depois. Quem avisa, amigo é!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 28 de junho de 1935.

