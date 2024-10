Luiz Roberto corre contra o tempo e Emília conta os dias para as eleições

Por Adiberto de Souza *

A menos de uma semana para o 2º turno das eleições de Aracaju os dois prefeituráveis vivem situações diferentes: Luiz Roberto (PDT) corre contra o pouco tempo na tentativa de virar o jogo contra a favorita Emília Corrêa (PL), enquanto esta conta nos dedos os dias para o início da votação. Na frente de todas as pesquisas, a candidata do PL sabe que não pode cometer qualquer erro nessa reta final da disputa. Muito por isso, a fidalga tem evitado os debates com o adversário, embora a sua assessoria garanta que ela comparecerá ao confronto verbal da TV Sergipe, agendado para a próxima quinta-feira. Por sua vez, Luiz Roberto não só intensificou a campanha de rua como tem comparecido a todas as entrevistas promovidas pelas rádios e emissoras de TV. O pedetista sabe que nestes últimos cinco dias precisa convencer os eleitores de Aracaju, particularmente quem ainda está indeciso, que ele possui a melhor proposta para governar a cidade. O marketing do pedetista tem feito das tripas coração para desgastar a imagem de Emília, que se defende dos ataques alegando ser vítima de fake News. Portanto, o pouco tempo que resta para as eleições será usando por Luiz Roberto e Emília visando convencer o eleitorado de que as suas propostas são as melhores para os aracajuanos. Marminino!

Prisão proibida

A partir de amanhã, os eleitores de Aracaju e demais cidades com segundo turno não podem ser presos. As exceções se aplicam a casos em flagrante, cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. A regra, que começa cinco dias antes do pleito, marcado para o próximo domingo, segue até o dia 29 deste mês. Em caso de detenção, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará imediatamente. Home vôte!

Apagou velinhas

E quem apagou 54 velinhas, ontem, foi o vereador e candidato a vice-prefeito de Aracaju, Fabiano Oliveira (PP). Nem precisa dizer que os amigos e correligionários fizeram questão de parabenizá-lo por mais um ano de vida. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) foi um deles: “Seu trabalho e dedicação no setor de eventos, na geração de emprego e na política têm sido fundamentais para o desenvolvimento da cultura e do entretenimento em nossa região”, afirmou o pessedista. Nem precisa dizer que o presente sonhado por Fabiano é a sua eleição no próximo domingo. Ah, bom!

Socorro caro

A maioria dos consumidores usa o cartão de crédito em supermercados (62%) e em farmácias (49%). Segundo o SPC Brasil, a terceira maior utilização é para abastecer os veículos (30%), seguido da aquisição de roupas, calçados e acessórios (29%), idas a bares e restaurantes (28%) e recargas para celular pré-pago (20%). É bom o consumidor ficar atento, pois se optar pelo rotativo ou parcelamento, arcará com uma taxa de juros que pode chegar a mais de 400%. Cruz credo!

Matando a saudade

O ministro Márcio Macêdo (PT) aproveitou a passagem para Aracaju para matar a saudade do pastel da tradicional lanchonete da Rua Lagarto, centro de Aracaju. Antes, o distinto prestigiou o café da manhã na sede do PCdoB e participou de uma caminhada pela periferia da cidade com o prefeiturável Luiz Roberto (PDT). A fome bateu e Márcio deu com os costados na lanchonete para degustar o pastel de carne com um geladíssimo suco de mangaba, que, segundo ele, aprecia desde quando tinha apenas 14 anos de idade. Supimpa!

Assédio incentivado

Cerca de 51% dos brasileiros dizem que filmes e programas televisivos incentivam o desrespeito e o assédio a mulheres em ambientes de trabalho. Cerca de 73% acreditam que as mulheres são mostradas de maneira exageradamente sexualizadas no cinema e na TV, “reduzidas a seios e bundas”, com poucas roupas e pouco inteligentes. Feita pelo Instituto Geena Davis, a pesquisa revela que 63% dos entrevistados se preocupam com os padrões de beleza mostrados no cinema e na televisão, por serem irreais. Só Jesus na causa!

Eleição disputada

A eleição para presidente da Câmara de Vereadores do município de General Maynard será muito disputada, pois o futuro presidente daquele Legislativo deverá assumir a Prefeitura. É que, se o Tribunal Superior Eleitoral confirmar o indeferimento da candidatura de Marcondes Melo (PSD), por vinculo socioafetivo com o atual prefeito Valmir de Nira (PSD), será realizada uma nova eleição majoritária. Como não haverá tempo para um novo pleito ainda este ano, o futuro presidente da Câmara será empossado prefeito interino. Esta informação foi publicada pelo jornalista César Cabral no site Radar Sergipe. Aff Maria!

Vão às urnas

Os deputados estaduais vão às urnas, esta semana, para reeleger a Mesa Diretora da Assembleia. O novo pleito atende uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que anulou a eleição realizada pelo Legislativo sergipano em junho de 2023 para o biênio 2025-2027. O magistrado discordou do Regimento Interno da Alese permitindo que a eleição para o segundo biênio ocorresse a qualquer momento do primeiro biênio da legislatura. O novo pleito visa apenas obedecer a decisão do ministro e elegerá a atual Mesa Diretora, presidida pelo deputado Jeferson Andrade (PSD). Então, tá!

Feira chinesa

E quem está na China é o senador Rogério Carvalho (PT). Foi participar da 136ª Feira de Importação e Exportação. O petista ficou impressionado com o tamanho do evento, que tem uma área da exposição tem 1,55 milhão de metros quadrados, 74 mil estandes organizados em 55 seções e mais de 30 mil empresas expositoras. Segundo Rogério, esses números “mostram o potencial desta iniciativa”. O senador disse que o seu papel na Feira é fortalecer as relações exteriores e acompanhar as inovações tecnológicas. Creindeuspai!

Pichador invocado

Pichação num muro da avenida Tancredo Neves, zona sul de Aracaju: “O Brasil é o país onde a arte é crime e a corrupção é arte”. Cruzes!

Lançamento cinematográfico

Será lançado oficialmente, hoje, o filme “Velho Chico, a alma do povo Xokó”. Agendada para às 14 horas, no Museu da Gente Sergipana, centro em Aracaju, a ação cultural integra a programação da Semana da Sergipanidade. O evento reunirá pesquisadores, juristas, lideranças indígenas e cineastas em um encontro de saberes para celebrar os 45 anos da Retomada da Terra Xokó. Ambientado na Terra Indígena Caiçara, localizada no semiárido sergipano, o filme narra a história de um rio e de um povo. Prestigie!

Quem pode, pode!

De um bebinho, num boteco frege-moscas da zona norte de Aracaju: “Neste Brasilzão de meus Deus quem ganha gordo salário, possui mansão à beira mar, casa de praia, fazenda de gado, recebe gordo auxílio moradia e o diabo a quatro. Já o povo pobre tem, no máximo, direito a uma inscrição no Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 20 de setembro de 1891.

