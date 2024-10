Luiz Roberto e Emília Corrêa vão pro tudo ou nada no domingo

Por Adiberto de Souza *

O próximo domingo será decisivo para os futuros dos prefeituráveis Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL). Cerca de 416 mil eleitores vão definir quem será o prefeito de Aracaju pelos próximos quatro anos. Apesar de Emília aparecer na liderança em praticamente todas as pesquisas, não se pode dizer que ela já é a vitoriosa, pois muita água ainda passará por debaixo da ponte até o último voto ser contado. É preciso levar em conta que no 1º turno 113 mil aracajuanos deixaram de ir às urnas ou votaram em branco e anularam os votos, número bem superior aos 72.427 sufrágios obtidos por Luiz Roberto e muito próximo dos 126.365 votos dados a Emília. Seguramente, as abstenções serão bem menores agora no 2º turno, o que significa dizer que o prefeiturável preferido pela maioria desse mar de ausentes pode vencer a disputa. Portanto, todo cuidado é pouco nessa reta final da campanha. É sempre bom lembrar que muitos candidatos tidos como favoritos acabaram derrotados por cantarem vitória antes de as urnas serem abertas. Misericórdia!

Luto por “Maguila”

O governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju decretaram luto oficial de três dias pela morte do ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, o “Maguila”. Ele morreu, ontem, em São Paulo, vítima de Encefalopatia Traumática Crônica. Nascido em Aracaju, “Maguila” alcançou fama nacional e internacional ao longo da carreira, tornando-se uma referência no esporte e um orgulho para os sergipanos. Principal peso-pesado brasileiro, o pugilista conquistou inúmeros títulos ao longo dos seus 17 anos de carreira, acumulando 77 vitórias, sendo 66 nocautes conquistados com a sua direita certeira. Que a terra lhe seja leve!

Aeroporto é a saída

Dita em tom de brincadeira, a afirmação “o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo” tem sido seguida ao pé da letra por quem possui condições financeiras. Nada demais que se procure aos melhores centros médicos do país para se tratar, porém a constância como nossas autoridades descartam os hospitais particulares de Aracaju comprova a falta de confiança delas nestas unidades. Quanto à rede pública de saúde, nem é bom falar, pois só recorre a ela o infeliz sem qualquer outra alternativa de tratamento. Só Jesus na causa!

Último debate

Os prefeituráveis de Aracaju Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL) participam, hoje à noite, do último debate antes das eleições de domingo. Organizado pela TV Sergipe, o confronto de ideias pode ajudar na definição dos milhares de eleitores ainda indecisos. Diferente do horário eleitoral, produzido para apresentar o candidato como o mais competente, o debate ao vivo permite ao cidadão observar as reações dos concorrentes, suas surpresa, insegurança, firmeza, serenidade e domínio da situação. Ah, bom!

Buzu de graça

No próximo domingo, dia do 2º turno das eleições, os eleitores da Grande Aracaju podem andar de ônibus gratuitamente. Tal qual ocorreu no 1º turno, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) assinou o decreto garantindo a gratuidade no sistema de transporte coletivo da capital sergipana, de Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Essa decisão atende uma determinação do Supremo Tribunal Federal e uma lei municipal. Então, tá!

Festa da moda

O deputado federal pepista Thiago de Joaldo (à esquerda) festejou a visita do estilista Alexandre Herchcovitch ao município de Itabaianinha, chamado comumente de a capital da moda de Sergipe. O gabaritado profissional foi conhecer aquele importante polo das confecções e se reunir com criadores locais para desenvolver coleções exclusivas. De acordo com o parlamentar, essa parceria visa valorizar o talento e a identidade regional, unindo criatividade e expertise. As peças resultantes da colaboração de Herchcovitch serão apresentadas no “Vista SE”, evento que acontecerá em Itabaianinha no período de dia 29 de novembro a 1º de dezembro. Supimpa!

Fim do blá-blá-blá

Os candidatos à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL), encerram, hoje, as participações no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Não existe pesquisa para medir a aceitação pelo eleitor das propostas apresentadas nas emissoras pelos prefeituráveis, porém boa parte dos votantes não levou em conta os programas de Luiz e Emília. Portanto, praticamente tudo que foi dito no horário eleitoral não passou de um caríssimo e enfadonho blá-blá-blá. Arre égua!

Boca de urna proibida

Pedir voto ao eleitor no dia da eleição é considerado crime e pode resultar em prisão de seis meses a um ano, multa no valor entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, além de suspensão do título de eleitor. O alerta é do Tribunal Superior Eleitoral. A boca de urna é caracterizada pelo ato de convencer ou induzir um eleitor a votar em determinado candidato. No dia das eleições, também é proibida a distribuição de panfletos, santinhos, o uso de alto-falantes ou qualquer propaganda eleitoral. Abra o olho para não amanhecer na próxima segunda-feira vendo o sol nascer quadrado. Danôsse!

CPI na Saúde

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) está defendendo a instalação de uma CPI na Secretaria da Saúde. A distinta se disse preocupada com denúncias da população sobre a permanente falta de insumos básicos, como soro e sedação, no Hospital de Urgência de Sergipe. “Essa situação é muito grave, pois coloca em risco a vida de pacientes e expõe a precariedade na saúde pública no nosso estado”, revela Brasil. Com a palavra do secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri, primo querido do governador Fábio Mitidieri (PSD). Home vôte!

De padre pra pastor

A população de Nossa Senhora do Socorro vai trocar um padre por um pastor. Em janeiro de 2025, o evangélico Samuel Carvalho (Cidadania) receberá a Prefeitura das mãos do vigário Inaldo da Silva (PP) que, aliás, sempre tratou a pão de ló os pastores que atuam naquele município. E o prefeito agiu certo, pois cerca de 40% dos habitantes de Socorro são evangélicos de carteirinha. Resta saber se o pastor Samuel dará aos padres de Socorro o mesmo tratamento dado por Inaldo aos líderes protestantes. Aguardemos, portanto!

Fofoca influencia

Ter o voto influenciado por fake News é uma preocupação de 75% dos eleitores. Segundo pesquisa encomendada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, entre os mais jovens, com até 34 anos, o receio sobe para 82%. Cerca de um terço (34%) dos entrevistados tem o hábito de compartilhar informações sobre políticos pelas redes sociais. Aff Maria!

Defesa dos professores

O deputado federal João Daniel (PT) está preocupado com a briga do governador Fábio Mitidieri (PSD) com os professores da rede estadual. O petista garante nunca ter visto na história de Sergipe um tratamento tão difícil, com ameaça contra os educadores: “Essa não pode ser a postura de um governador”, frisa Daniel. O deputado fez um apelo a Mitidieri para que receba a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação visando discutir as justas reivindicações da categoria. Creindeuspai!

