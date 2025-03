Lula deixe de dizer besteiras, cale a boca rapaz!

Por Adiberto de Souza *

Quando será que um assessor ou aliado político do presidente Lula da Silva (PT) vai pedir pra ele deixar de falar besteiras, parar de imitar, sem graça, o bobo da corte? Alguém precisa dizer ao “Barba” que muitos improvisos dele são estúpidos, agressivos às pessoas e colocam a perder todo o esforço da assessoria para melhorar a abalada imagem do governo. A última patada do petista atingiu em cheio a nova ministra Gleisi Hoffmann (PT). Em um de seus indesejáveis rompantes, Lula disse ter escolhido uma “mulher bonita” para governo, numa afronta a inteligência e capacidade de articulação da deputada petista. Outro dia, o presidente deixou a primeira-dama Janja da Silva de cabelos em pé ao afirmar que os maridos são mais apaixonados por amantes do que pelas esposas. Numa viagem ao exterior, o indigitado agradeceu a África pelo que foi produzido durante a escravidão no Brasil. Achando pouco tamanho despautério, afirmou que a vinda forçada de africanos para Brasil “causou uma coisa boa: que foi a mistura, a miscigenação”. Quer mais? Pois o presidente disse, com todas as letras, que a Ucrânia é tão culpada pela guerra quanto a Rússia. Se ninguém tiver coragem de sugerir a Lula que deixe pra falar no banheiro seus indesejáveis improvisos, qualquer hora dessas vão plagiar o ex-craque de bola e hoje senador Romário, para quem Pelé calado era um poeta. E Lula com a matraca fechada é um poliglota. Virgem santíssima!

Veto de rosca

Mais uma vez ontem, a bancada governista na Câmara Municipal de Aracaju saiu do plenário para impedir a votação do veto da prefeita Emília Corrêa (PL) ao Projeto de Lei determinando que os R$ 50 milhões de subsídios só sejam liberados para empresas de ônibus sem problemas fiscais. Pela propositura, as concessionárias com dívidas trabalhistas, salários atrasados e ônibus sucateados não têm direito ao dinheiro público. Certíssimo! Essa provocada falta de quórum permite suspeitar que muitos vereadores governistas votariam favor dos usuários do sistema de transporte da Grande Aracaju e, portanto, contra o veto. Home vôte!

Diálogo reaberto

Os professores da rede estadual de ensino trocaram a proposta de indicativo de greve pela assembleia permanente. Essa decisão foi tomada, ontem, após o secretário da Educação, Zezinho Sobral, ter telefonado para o sindicato da categoria informando que o governador Fábio Mitidieri (PSD) aceitou se reunir com os líderes dos educadores. O pedessista tinha fechado o diálogo com os professores desde o ano passado, após chamá-los de preguiçosos e o diabo a quatro. A audiência para discutir a pauta de reivindicações do magistério está agendada para o próximo dia 20. Tomara que, dessa vez, as partes se entendam. Aguardemos, portanto!

Na terrinha

Quem passa o próximo final de semana em Aracaju é o ministro Márcio Macêdo (PT). O Distinto participa, amanhã, em Lagarto e Estância do lançamento de obras avaliadas em R$ 100 milhões. No primeiro município, o petista assina ordem de serviço para a construção do Complexo Administrativo, Ensino, Pesquisa e Imagem do Hospital Universitário. Já em Estância ocorrerá a assinatura para a liberação dos recursos visando a construção do campus da Universidade Federal de Sergipe naquele município. Claro que após os compromissos oficiais, Márcio Macêdo aproveitará a estada na terrinha para conversar com lideranças políticas sobre seu desejo de se candidatar a senador em 2026. Marminino!

Feijão com Arroz

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac promoveu, ontem, o evento “Feijão com Arroz” visando apresentar os avanços conquistados pelo Programa Vai Turismo em Sergipe. Participaram, entre outros, a prefeita de Aracaju e os gestores municipais de São Cristóvão, Tobias Barreto, Itabaianinha, Laranjeiras, Pacatuba, Itaporanga D’Ajuda e Estância. O presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, apresentou os resultados do turismo em Sergipe no ano de 2024. Como reconhecimento pelos esforços empreendidos, foram concedidas placas de homenagem à prefeita e aos prefeitos dos municípios participantes do Vai Turismo. Ah, bom!

Escravidão no campo

Cerca de 60% dos trabalhadores rurais atuam na informalidade e com salários menores que os formais. Segundo o IBGE, além da perda de garantias trabalhistas, os baixos salários são preocupantes. Uma recente pesquisa revela que 78,5% dos trabalhadores assalariados rurais informais têm rendimento médio mensal de até um salário mínimo, sendo que quase metade desse total (33,9%), recebe menos de um salário. É muito por causa dessa remuneração de fome paga ao homem do campo que falta mão-de-obra na zona rural. Creindeuspai!

ICMS zero em estudo

Após ser cobrado pela oposição para zerar o ICMS dos produtos da cesta básica, o governo de Sergipe informou que eventuais medidas nesse sentido “ainda estão sendo analisadas pelo estado”. O Executivo prossegue afirmando ser necessário calcular o impacto que a isenção do tributo para produtos de primeira necessidade terá para os cofres públicos. Segundo o governo, em Sergipe já são isentos do ICMS a farinha de mandioca, as hortaliças, verduras, frutas frescas e ovos. Só? Ao cobrar a isenção do imposto, o deputado Marcos Oliveira (PL) lamentou que o estado tenha uma das maiores cargas tributárias do país. Misericórdia!

Alô Banese, se ligue!

O vereador aracajuano Joaquim da Janelinha (PDT) não esconde a contrariedade com a direção do Banco do Estado de Sergipe (Banese). O pedetista não se conforma com a decisão da instituição de deixar os moradores do populoso Conjunto Augusto Franco sem atendimento bancário. Segundo Janelinha, o Banese fechou a única agência daquela área alegando que o aluguel do imóvel era muito caro e deixou para a população apenas desconfortáveis pontos Banese. A queixa do vereador é antiga, só que a direção do banco estatal tem feito ouvidos de mercador. Assim também já é demais também!

Excesso de otimismo

O senador Rogério Carvalho (PT) é um sujeito otimista por demais. Prova disso é que o ilustre acredita na volta em breve da Petrobras para Sergipe. O petista afirma que o retorno da petrolífera vai gerar 30 mil empregos no estado. Tomara que Rogério esteja certo, porém os últimos movimentos da Petrobras não permitem concordar com ele. Bom exemplo é o “Sergipe Águas Profundas”, investimentos de 5 milhões de dólares para extrair 230 mil barris de petróleo por dia e 20 milhões de metros cúbicos de gás/dia. Antes previsto para iniciar em 2026, esse projeto só deve começar mesmo lá pra depois de 2030, isso se não for antes pro vinagre. Pelo visto, o senador está apostando no ovo ainda no fiofó da galinha. Arre égua!

Indústria da seca

O governo de Sergipe tem cantado vantagens por ter ampliado a Operação Carro-Pipa no interior, na verdade um símbolo da perpetuação de políticas arcaicas. Em recente artigo, o professor Wellington Sena escreveu que “contratos milionários são firmados com transportadoras e empresas que operam os carros-pipa, criando um círculo de dependência que favorece poucos em detrimento de muitos”. Portanto, antes de festejar a tal operação para amenizar a sede dos sergipanos, o governo Mitidieri deveria levar em conta que essa iniciativa ultrapassada falha ao oferecer uma solução temporária, além de alimentar um ciclo vicioso de dependência e exploração política. Deus seja louvado!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 22 de junho de 1941.

