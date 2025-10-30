Lula quer aboletar o PT no palanque de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Talvez por perceber que sozinho o PT sergipano não terá muita chance de sucesso nas eleições de 2026, o presidente Lula da Silva quer aboletar o partido no palanque de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Um dos desejos do ‘Barba’ é que os governistas aceitem o senador Rogério Carvalho (PT) na chapa majoritária. Tai um abacaxi dos diabos para o líder pessedista descascar, pois, além de não ter muita simpatia por Rogério, ele já tem como pré-candidatos ao Senado André Moura (União), Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira (PDT). Se preterisse um dos três para beneficiar o petista, Mitidieri poderia implodir o palanque governista e, consequentemente, naufragar o próprio projeto de reeleição. Ademais, antes de querer entrar no céu apulso, o PT deveria avaliar qual será a reação do eleitorado sergipano ao ver a legenda pedir penico ao governo. Nunca é demais lembrar o 2º das eleições de 2026, quando Rogério Carvalho perdeu a disputa para o governo por ter aceitado, na calada da noite, o apoio do bolsonarista Valmir de Francisquinho (PL). Arre égua!

Negociando preço

A Petrobras já iniciou a negociação com a empresa SBM Offshore sobre a contratação para construção das plataformas que atenderão aos Projetos Sergipe Água Profunda 1 e 2. A SBM apresentou o menor valor em licitação da qual participaram quatro concorrentes. Segundo o jornal Valor Econômico, a petrolífera e a empresa vencedora de concorrência negociam uma redução do valor ofertado. As duas plataformas encomendadas pela Petrobras terão capacidade de processar 120 mil barris por dia de petróleo e até 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A previsão é que o Sergipe Águas Profundas comece a produzir a partir de 2031. Então, tá!

Dono do INSS

O ex-deputado federal André Moura (União) foi chamado de “Dono do INSS” pelo deputado Rogério Correia (PT-SP). O nome do político sergipano foi citado durante audiência da CPMI do INSS, tendo o parlamentar paulista afirmando que, na condição de líder do governo Michel Temer, em 2017, André era quem mandava no Instituto de Previdência Social. Em nota, Moura informou não ter nada com as investigações sobre o rombo no INSS. Ele atribuiu a citação de seu nome por Rogério Correia como uma atitude meramente político-eleitoral. Ah, bom!

Caraminguás no bolso

O governo de Sergipe começa, hoje, a pagar a folha salarial deste mês. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações. A quitação dos salários e benefícios será feita em apenas duas etapas. Nesta quinta, recebem os aposentados e pensionistas. Já amanhã, será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem seus pagamentos. O cumprimento do calendário injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. Aff Maria!

Fim de um ciclo

O presidente Lula da Silva (PT) empossou, ontem, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, em substituição a Márcio Macêdo (PT). O novo auxiliar do “Barba” prometeu botar os pés na estrada para colocar o governo nas ruas. A ideia de Boulos é visitar todos os estados. No discurso de despedida, Macêdo disse que deixou o Ministério “com a convicção de que a participação social não volta mais para a gaveta. A chave agora é coletiva”. Em 2026, Márcio deve disputar uma cadeira na Câmara Federal. Marminino!

Chacina condenada

O vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol) condenou a operação polícial que resultou nas mortes de mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro. “Foi uma operação criminosa, desastrosa, pois ao mesmo tempo que expôs os policiais, fez uma chacina contra o povo”. Iran entende que os brasileiros não podem assistir a tudo isso de maneira passiva, pois nas favelas e comunidades não há apenas bandidos, mas trabalhadores, pais e mães de família. Por sua vez, a vereadora Sônia Meire (Psol) disse que o que aconteceu no Rio de Janeiro não pode ser caracterizado apenas como uma guerra às drogas, mas como um processo de morte contra quem vive nas favelas. Só Jesus na causa!

Muda de mãos

O grupo liderado pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), vai assumir o Podemos em Sergipe. Esta informação é do jornalista político Diógenes Brayner. Segundo o coleguinha, a transferência da legenda foi definida durante reunião em Brasília com a presidente da legenda Renata Abreu. O articulista revela, ainda, que o empresário Edvan Amorim vai presidir a sigla. Tão logo a mudança seja sacramentada, o Podemos deixa a base governista. Hoje, a legenda é presidida em Sergipe pelo secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva, e tem como filiado o ex-governador Belivaldo Chagas. Creindeuspai!

CPI contra o crime

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), determinou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Autor do requerimento propondo a investigação, o senador Alessandro Vieira (MDB) será o relator da CPI. A decisão de Alcolumbre ocorreu depois da operação mais letal já registrada no Rio de Janeiro, que deixou mais de cem mortos. Segundo Alessandro, construção de caminhos para combater o crime organizado “vai exigir coragem, conhecimento técnico, espírito público e união de esforços entre municípios, estados, união e sociedade civil. Não é pauta eleitoreira, é urgência nacional”, discursa. Home vôte!

De olho nos grileiros

Os deputados federais João Daniel, Valmir Assunção e Dionilso Marcon – todos do PT – protocolaram um Projeto de Lei criando o Cadastro Nacional de Grileiros. Militantes do MST, os três parlamentares querem instituir uma ferramenta de combate à falsificação de títulos de terras públicas e privadas. O cadastro proposto pelos petistas estabelece sanções mais severas para quem falsifica documentos, especialmente para lesar populações tradicionais e povos originários. Também prevê que quem for inscrito como grileiro fique impedido de obter crédito rural, ocupar cargos públicos ou disputar mandato eletivo, além de ter a obrigação de reparar danos materiais e morais causados. Certíssimo!

Inimigos dos servidores

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) criticou os deputados federais Rodrigo Valadares, Yandra Moura – ambos do União – e Thiago de Joaldo (PP) por terem assinado a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) defendendo uma ampla reforma administrativa. Na verdade, essa propositura objetiva incentivar as terceirizações, congelar salários, acabar com a estabilidade, além de o concurso deixar de ser a única forma de ingresso no serviço público. Ontem, servidores, aposentados, sindicalistas e movimentos sociais marcham em Brasília contra a tal PEC. Vale a pena a população ficar de olho nos deputados e senadores que apoiam tal ameaça aos servidores públicos para puni-los nas urnas em 2026. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta Socialista, em 19 de dezembro de 1957.

* É jornalista.

