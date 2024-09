Mar de indecisos impede prever quem vai ao 2º turno em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Pesquisa espontânea feita pela Quaest mostra que se as eleições de Aracaju fossem hoje os prefeituráveis teriam infimamente menos votos do que os eleitores indecisos. De acordo com a consulta de intenção de votos divulgada ontem, os aracajuanos que ainda não sabem em quem votar são exagerados 46%, sem falar que 3% dos entrevistados prometem votar nulo, em branco ou simplesmente trocar as urnas pelas praias. Juntos, os candidatos somam 51%, estabelecendo quase um empate técnico com o mar de indecisos. E por que, faltando menos de três semanas para as eleições, tanta gente ainda não se definiu por um ou outro candidato? Esta é uma questão difícil de responder, porém suspeita-se que os e as pretendentes à cadeira de prefeito não estão empolgando as massas com as suas mirabolantes promessas de transformar a capital de Sergipe num pedacinho do céu aqui na terra. Marminino!

Perfil da pesquisa

A pesquisa espontânea de intensão de votos feita pela Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SE-00971/2024. Emília Corrêa (PL) liderada com 26%, seguida por Yandra de André (União) com 11%. Luiz Roberto (PDT) tem 8% e Danielle Garcia (MDB) 3%. Candisse Carvalho (PT) aparece com 2%, enquanto Niully Campos (Psol) tem 1%. Zé Paulo (Novo) e Felipe Vilanova (PCO) não pontuaram. Os indecisos são 46% e Branco/Nulo/Não vai votar 3%. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A coleta foi feita entre os últimos dias 13 e 15.

Dinheiro sujo

Tem campanha eleitoral em Aracaju sendo financiada com dinheiro sujo. Essa grave denúncia foi feita pelo senador Alessandro Vieira (MDB). Sem citar nomes, o ilustre alertou o eleitorado para o fato de que “quem tá financiando agora vai querer cobrar a fatura na gestão. É assim que essa turma trabalha”, afirmou. Antes, o emedebista já havia dito não haver “possibilidade de eu injetar minha energia, meu esforço, num projeto que entregue o cofre de Aracaju para André Moura”. Para quem não lembra, André foi condenado a oito anos de cadeia por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos, além de associação criminosa. Desconjuro.

PCO tem novo vice

O advogado Nilvan Silva é o novo candidato a vice-prefeito de Aracaju pelo Partido da Causa Operária. O distinto substituiu Arthur Lopes Santana, que desistiu da empreitada eleitoral. O setor jurídico do PCO informou que está concluindo as providências legais junto à Justiça Eleitoral para que o professor Felipe Vilanova volte a figurar como candidato do partido a prefeito da capital sergipana já que, por conta da desistência de Arthur, ele também passou a aparecer como inapto no site do TSE. Então, tá!

Homens lisos

Os homens se renderam aos caprichos da estética feminina. Nas casas de depilação, eles já são cerca de 40% da clientela. Os machos modernos também fazem limpeza de pele, drenagem linfática e até massagem modeladora, para se livrar das indesejadas gordurinhas. Parece que os metrossexuais enxergam os pelos como um dos maiores inconvenientes do aprouch masculino. Esteticistas garantem que eles preferem eliminar os pelos da barba, tórax e abdômen, mas também depilam partes mais íntimas, como a virilha. Aff Maria!

Agora vai!

Em evento realizado, ontem, na Prefeitura de Aracaju, foi assinado o contrato com as empresas vencedoras da licitação do transporte coletivo. Com a formalização do documento, a Viação Atalaia Ltda e a Transportes Sergipe Limitada têm um prazo de 180 dias para operacionalizar o sistema na capital sergipana, em São Cristóvão, na Barra dos Coqueiros e em Nossa Senhora do Socorro. As duas concessionárias se comprometeram, inclusive, a colocar nas quatro cidades ônibus novos com ar-condicionado, wi-fi etcétera e tal. Parece até promessa de candidato. Aguardemos, portanto!

Deus fora das igrejas

Com as devidas exceções, os pastores e padres que insistem para os fiéis irem às igrejas estão preocupados mesmo é com as finanças do rentável negócio da fé. De olho no dizimo dos incautos, muitos falsos profetas pressionam as pessoas a “baterem ponto” nos templos religiosos, como se só lá fosse possível se encontrar com Deus. Não é! Portanto, antes de escutar estes embusteiros, é mais saudável para a alma ouvir Gilberto Gil: “Se eu quiser falar com Deus/ Tenho que ficar a sós/ Tenho que apagar a luz/ Tenho que calar a voz/ Tenho que encontrar a paz/ Tenho que folgar os nós…”. Amém!

Trocou de vice

O candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos (PSD), tem um novo parceiro de chapa. O postulante a vice Aguinaldo de Verso (União) tirou o time e foi substituído pelo filho Perlisson Andrade Lima Cunha. A substituição ocorreu após a Justiça Eleitoral ter indeferido a candidatura de Verso. Comerciante, o novo pretendente à cadeira de vice-prefeito tem apenas 27 anos e, assim como o pai, é filiado ao União Brasil. Ah, bom!

Já vai tarde!

O governador Fábio Mitidieri (PSD) mandou um recado aos aliados contrariados com a forma como ele os trata. Entrevistado por uma rádio de Aracaju, o fidalgo disse que só deve ficar ao lado dele “quem quer, quem se sente contemplado, reconhecido e feliz”. Em outras palavras, o líder pedessista disse aos insatisfeitos que a porta da rua é a serventia da casa. Resta saber quem entre os governistas vestirá a carapuça, pega o boné e bandeia-se para a oposição, de olho nas eleições de 2026, quando Mitidieri tentará a reeleição. Creindeuspai!

Defesa das mulheres

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) saiu em defesa das aracajuanas após a candidata a prefeita Yandra de André (União) ter afirmando que as mulheres que estão com o prefeiturável Luiz Roberto (PDT), apoiado pelo “prefeito zabumbeiro, não merecem respeito”. de acordo com a psolista, a atitude de Yandra “revela o quanto ainda precisamos avançar em termos de igualdade e liberdade feminina”. Linda acrescentou que a trajetória política da candidata do União Brasil contradiz com o que agora ela tenta representar nos palanques. Misericórdia!

Fazendo escola

Autor de um Projeto de Lei estabelecendo multa para quem fuma maconha em praça pública, o vereador de Maceió, Leonardo Dias (PL), está tendo a sua ideia copiada por bolsonaristas em várias cidades brasileiras. Em Aracaju, por exemplo, a candidata a vereadora Moana Valadares (PL) promete que, se eleita, vai apresentar uma propositura idêntica à do parlamentar alagoano. A indigitada precisa explicar aos eleitores como a Prefeitura receberá o valor da multa aplicada a um descapitalizado morador de rua flagrado dando um tapa na macaca. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 11 de setembro de 1938.

