Márcio prefere o Governo de Sergipe à Prefeitura de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Premiado com um importante ministério no governo do amigo pessoal Lula da Silva (PT), o sergipano de coração Márcio Macedo (PT) deve ter planos mais ambiciosos do que disputar a Prefeitura de Aracaju, em 2024. Diferente do que espalham pelas esquinas de Sergipe, não existe clima de beligerância no PT sergipano. Há apenas desencontros de pensamentos entre as seis tendências, coisa comum desde a fundação do partido. Portanto, engana-se quem pensa que o ministro brigará com os petistas e vai bater à porta do governador Fábio Mitidieri (PSD) – seu adversário político – à procura de apoio para disputar a Prefeitura. Quem acompanha a forma como o Macêdo trata os aliados e adversários e o seu esforço para ver atendidas pelo governo Lula as reivindicações dos sergipanos, percebe que o sonho dele vali além do que ser prefeito da capital sergipana. O petista está investindo em um projeto maior, que passa pelo sucesso de Lula na Presidência, principalmente na área econômica. Esse desejado resultado não se concretizará até 2024 e Márcio não vai largar o Ministério no meio do caminho, antes de colher os frutos do que vem plantando em Sergipe. Para ele, é mais interessante continuar em Brasília, ajudar o partido na disputa pela Prefeitura de Aracaju e se cacifar para em 2026 concorrer à cadeira ocupada hoje justamente por Fábio Mitidieri. Quem viver, verá!

Decisão frágil

O afastamento do prefeito de Canindé, Weldo Mariano (PT), deve ser derrubado a qualquer momento. O magistrado que afastou agora o petista por 90 dias é o mesmo que, em fevereiro passado, tomou a mesma decisão, fundamentado em argumentos do Ministério Público praticamente idênticos aos do começo deste ano: bagunça da administração municipal. Menos de uma semana após o prefeito ter sido afastado, o Tribunal de Justiça acatou um agravo de instrumento e determinou o retorno dele à Prefeitura. Quer apostar uma mariola de goiaba como a decisão anterior do TJ se repetirá agora? Marminino!

Posse marcada

O desportista Milton Dantas (PDT), presidente da Federação Sergipana de Futebol, tomará posse como vereador de Aracaju na próxima segunda-feira. O pedetista substituirá Joaquim da Janelinha (Pros), que se licenciou do parlamento para assumir a Secretaria municipal de Articulação Política. Milton Dantas teve 2.443 votos nas eleições de 2020, um pouquinho menos do que os 2.829 votos obtidos por Janelinha, um bem sucedido empresário da educação. Ah, bom!

Leite derramado

A Vigilância Sanitária de Maceió apreendeu, esta semana, 1.916 litros de leite da marca Natville em um estabelecimento comercial daquela cidade. No dia 15 de junho último, a Anvisa determinou a suspensão da venda, distribuição e uso de três tipos de leite Natville, produzidos em Nossa Senhora da Glória por uma empresa sergipana. A medida atingiu produtos fabricados de janeiro a maio de 2023. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a remessa de laticínios produzidos naquele período não possui garantia de segurança e qualidade, além de não contar com as condições higiênicas exigidas. Crendeuspai!

Festival de tecnologia

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), visitou em São Paulo a 15ª edição da Campus Party Brasil. Considerado o maior festival de tecnologia, empreendedorismo e ciência do mundo, o evento recebe mais de três mil professores e estudantes de 56 escolas técnicas, faculdades e universidades. Nogueira revelou que, aproveitando a grande parceira da Prefeitura com o Sebrae de Sergipe, está avaliando a possibilidade de promover uma edição da Campus Party Brasil em Aracaju. Seria supimpa!

Hoje tem mutirão

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior do estado. O oba, oba oficial acontece em Itabaianinha. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, uma multidão de miseráveis disputando serviços simples que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Só Jesus na causa!

Cochilar faz bem

Cochilar depois do almoço estimula a aprendizagem, segundo indica um novo estudo sobre o sono. De acordo com o trabalho, uma hora de cochilo durante o dia é capaz de restaurar e até mesmo de ampliar os processos cognitivos. Por outro lado, quanto mais horas um indivíduo permanecer acordado, mais “preguiçoso” se torna o seu cérebro. Perder uma noite de sono derruba a capacidade de armazenar novas informações em cerca de 40%. Arre égua!

Comprando gás

A Infra Gás deve comprar as participações da empresa Compass em cinco concessionárias de gás natural nos estados de Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. Se confirmada a aquisição, a Infra Gás passará a ser acionista não controlador dessas distribuidoras, sociedades de economia mista controladas pelos estados e que, juntas, representam 13% do mercado não-termelétrico do Brasil. A Infra Gás tem histórico de atuações em diferentes setores de infraestrutura e quer entrar no gás como investimento de longo prazo. Então, tá!

Reforma reformada

O senador Laércio Oliveira (PP) defende que o Senado Federal reveja alguns pontos da Reforma Tributária aprovada pela Câmara dos Deputados. Segundo o parlamentar pepista, é preciso proteger os micro e pequenos empreendedores e o setor de serviços que é o maior empregador do país. Como membro do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, Laércio promete defender uma proposta pró-emprego. Caso o projeto seja alterado no Senado, como pretende Laércio, terá que retornar à Câmara para uma nova votação. Aff Maria!

Missa do Cangaço

Acontece hoje, a 26ª Missa do Cangaço. Este 28 de julho é aniversário do massacre de Angico. Há 85 anos, policiais alagoanos cercaram 34 cangaceiros e cangaceiras e abriram fogo com metralhadoras portáteis, matando na hora 11 pessoas, inclusive Virgulino Ferreira da Silva, o “Lampião”, e sua esposa Maria Bonita. A missa vai acontecer na área da chacina, batizada de Monumento Natural Grota do Angico e localizada no município sergipano de Poço Redondo. Orai por elas e eles. Amém!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 4 de agosto de 1933.

