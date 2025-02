Microfonia entre André e Mitidieri preocupa os governistas

Por Adiberto de Souza *

Apelidados de AM e FM pelos aliados, o ex-deputado André Moura (União) e o governador Fábio Mitidieri (PSD) estão enfrentando um sério ruído de comunicação, problema também chamado no meio radiofônico de microfonia. A outrora robusta amizade entre ambos sofreu um forte solavanco durante a campanha eleitoral de Aracaju, pois André não engoliu as duras críticas que lhe fez o prefeiturável Luiz Roberto (PDT), apoiado por Mitidieri. As disputas políticas no interior também atritaram as relações entre os dois. Esse distanciamento ficou evidente no “Verão Sergipe”, festança promovida pelo governo em Canindé do São Francisco. André e Mitidieri se cumprimentaram friamente e o primeiro nem fez questão de ir ao camarote do segundo, preferindo circular entre o povo ao lado do prefeito Machadinho (União), que derrotou Kaká Andrade (PSD), candidato apoiado pelo pedessista. Tornadas públicas, as rusgas entre AM e FM deixaram os governistas de cabelos em pé, pois revelam que dificilmente Mitidieri conseguirá devolver a harmonia ao grupamento político que lidera. E caso isso não ocorra, o barco da situação poderá amargar nas eleições de 2026 uma derrota tão vergonhosa quanto a ocorrida em Aracaju, no ano passado. Quem viver, verá!

Cadê a grana da Deso?

A aplicação do dinheiro arrecadado com a “venda” da Deso deve ser exposta no portal da transparência para que os sergipanos fiscalizem como o governo e as prefeituras estão investindo a grana. Pelo menos é o que propõe o Projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). A preocupação do parlamentar aumentou depois que vários prefeitos em fim de mandato “torraram” a primeira parcela dos recursos oriundos da privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe. O governo Mitidieri “vendeu” o filé da estatal por R$ 4,5 bilhões à empresa Iguá Saneamento. Misericórdia!

Almoço político

Nossa Senhora das Dores vai fervilhar de políticos na próxima sexta-feira. Todos vão aquele município sergipano participar de um almoço na fazenda do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD). O governador Fábio Mitidieri (PSD) está entre os convidados que já confirmaram presença no concorrido rega-bofe. Nem precisa dizer que entre uma garfada e outra, os ilustres convivas vão tratar de política, política e mais política, com destaque para as eleições de 2026. Arre égua!

Poluição denunciada

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) denunciou na Assembleia Legislativa os problemas causados pelas fuligens emitidas após o processo de queima da cana-de-açúcar. O parlamentar citou alguns transtornos econômicos e de saúde. De acordo com Oliveira, apesar dos prejuízos causados, a queima da palha durante a pré-colheita ocorre normalmente na zona do Cotinguiba. O deputado frisou que essa poluição acontece com frequência nos municípios de Areia Branca, Itabaiana e Nossa Senhora das Dores. Segundo a deputada Linda Brasil (Psol) os moradores de Maruim também sofrem com a fuligem causada pela queima da cana-de-açucar. Home vôte!

Portas abertas

Em mensagem lida, ontem, na Câmara Municipal de Aracaju, a prefeita Emília Corrêa (PL) disse que as portas da Prefeitura estão abertas aos vereadores: “O poder legislativo tem um papel vital e insubstituível na construção de uma sociedade mais justa. Sem a colaboração de vocês, o progresso que o povo almeja não seria possível”, discursou. Após ouvir Emília, o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos (PSD), disse que os vereadores continuarão atentos às questões relevantes para o município de Aracaju. Então, tá!

De olho no futuro

O governo de Sergipe realizou, ontem, o 2° Seminário de Gestão Estratégica, que contou com a participação de secretários, diretores e presidentes de órgãos, fundações e autarquias. O evento discutiu os avanços alcançados em dois anos de gestão e definiu a execução das ações, programas e projetos a serem implementados até 2026. Durante o encontro, foram apresentados quatro eixos de atuação: trabalho e desenvolvimento econômico; desenvolvimento humano e social; infraestrutura e sustentabilidade; e gestão, governança e inovação. Ah, bom!

Contra a extrema-direita

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) promete fazer um duro combate à extrema-direita. E para comprovar o que disse, a psolista já protocolou na Câmara um Projeto de Lei visando proibir a implantação de escolas cívico-militar em Aracaju: “Nós precisamos ter uma educação pública laica e de qualidade, respeitando a gestão democrática, diversidade e princípios da educação pública”, destacou a professora Sônia Meire. Aliás, a vereadora bolsonarista Moana Valadares (PL) já prometeu apresentar uma propositura defendendo a criação das tais escolas cívico-militar. Vade retro satanás!

Campanha da Fraternidade

A Câmara Municipal de Aracaju realizará, sexta-feira próxima, uma sessão especial para debater a Campanha da Fraternidade 2025. Neste ano, o tema é “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). Convocada pelo vereador Iran Barbosa (Psol), a sessão contará com a presença de dom Vicente de Paula Ferreira, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora (BA) e presidente da Comissão para Ação Sociotransformadora da CNBB-NE3. Segundo Barbosa, “será um momento para refletirmos sobre o cuidado com o nosso planeta e buscarmos caminhos para uma Aracaju ecologicamente comprometida com o nosso povo”. Prestigie!

Cheira mal

Levantou suspeita o processo visando a contratação de uma empresa para fazer a limpeza urbana de Aracaju. Empresários denunciaram que houve a abertura do envelope de um concorrente em sessão fechada e antes do horário estabelecido no edital, comprometendo a transparência de toda a licitação. Em nota, a Prefeitura confirmou que o representante de uma empresa descumpriu as regras ao entregar a documentação no setor de Protocolo, em vez de à Comissão Permanente de Licitação. “Para reafirmar compromisso com a lisura das ações, a EMSURB prorrogou o prazo para a entrega de propostas até as 18h desta quarta-feira”, diz a nota. Aff Maria!

Itabaiana em festa

A Sealba Show 2025 será aberta, hoje, em Itabaiana. Agendado para acontecer até o próximo sábado, este é o maior evento do agronegócio do estado e o terceiro maior do Nordeste. A Feira reúne as principais empresas do país nos setores de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços. Realizada pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe e correalizada pelo Sebrae, a Sealba Show reúne produtores, pesquisadores, empresários e especialistas, promovendo inovações e debates sobre o futuro do agronegócio. Participe!

O Estado é laico

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou ao Ministério Público “a instrumentalização da fé cristã evangélica no espaço de uma unidade de serviços públicos”. De acordo com a parlamentar, a Secretaria da Ação Social de Aracaju usou as pessoas vulneráveis da Casa de Passagem Freitas Brandão para “validar um discurso dogmático, evidenciando a apropriação dos espaços públicos para fins políticos, a imposição da religiosidade como instrumento de poder e uso desvirtuado da comunicação pública”, discursa. Creindeuspai!

Rei da folia

A Prefeitura Municipal de Aracaju lançou um edital para escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2025. Há 9 anos que não se tem a escolha do casal que comanda as festas carnavalescas da capital sergipana. De acordo com a Fundação Cultural Cidade de Aracaju, para participar, os candidatos devem ter a idade mínima de 18 anos, ter desenvoltura, charme e samba no pé, características essenciais para um rei e uma rainha que precisam de muita disposição para acompanhar as programações carnavalescas de Aracaju. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 29 de janeiro de 1911.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias