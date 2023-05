Milhões de Vinicius Jr. são agredidos todos os dias

Por Adiberto de Souza *

A reação do mundo contra o racismo que atingiu o jogador brasileiro Vinicius Jr. é por demais salutar. Precisamos protestar, principalmente quando quem deveria se rebelar contra este crime opta em discriminar seus semelhantes. Um triste exemplo desse absurdo é o ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que chamou o movimento negro de “escória maldita” e Zumbi dos Palmares de “filho da puta”. Felizmente, a luta contra essa forma de discriminação tem ganhado cada vez mais a simpatia da população. Não podemos continuar fechando os olhos enquanto negros moradores das periferias dos centros urbanos continuam sendo ofendidos, discriminados, violentados e mortos, inclusive pelo braço armado do Estado. Lamentavelmente, esses casos são inúmeros e vitimizam milhões de pessoas, embora ainda chamem pouco a atenção de parte considerável da sociedade. Portanto, é preciso fazer barulho contra a discriminação e denunciar todo ato racista. Deus seja louvado!

Desculpa é pouco

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira, pediu desculpas à família de Genivaldo de Jesus, morto, há um ano, durante abordagem de policiais rodoviários, no interior Sergipe. A vítima indefesa morreu ao ser trancada em uma viatura, utilizada como uma espécie de câmara de gás. Oliveira classificou a morte como um “fato dramático para a instituição”. Ora, imagine o drama vivido pelos familiares de Genivaldo, uma pessoa esquizofrênica que foi vítima da brutalidade policial. Convenhamos, pedir desculpas um ano depois do crime é muito pouco. Só Jesus na causa!

Neta de Prestes

Quem está na terrinha é a mestre e doutora em Ciência Política Ana Prestes Rabelo, que vem a ser neta do cavaleiro da esperança Luis Carlos Prestes. A ilustre veio a Aracaju ministrar uma palestra no Curso de Formação Sindical promovido pelo Sindicato dos Bancários de Sergipe e que acontece, hoje e amanhã, no auditório do Hotel Parque das Águas. Filiada ao PCdoB, Ana nasceu em Moscou em 1977, período em que seus avós Luiz Carlos Prestes e Maria Prestes estavam exilados na ainda União Soviética. Crendeuspai!

Hoje tem mutirão

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior do estado. O oba oba oficial vai acontecer em Carmópolis. Repaginado com o nome de “Sergipe é aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, etcétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitam os donos dos currais eleitorais enquanto assistem, à sombra, multidões de necessitados disputando serviços simples, que deveriam ser fornecidos sem estardalhaço e de forma rotineira pelo estado. Home vôte!

Ministro desmente

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, desmentiu ter indicado alguém para a presidência da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A fake news, divulgada ontem nas redes sociais, dizia que, com a indicação, “o PT passa a fazer parte do governo Fábio Mitidieri”. Após desfazer a falsa informação, Márcio revelou que, apesar de ter um bom diálogo institucional com o governador, o PT é oposição em Sergipe. Cruzes!

Padre visitado

E quem esteve com o padre Júlio Lancelotti foi a vereadora aracajuana professora Ângela Melo (PT), que esteve em São Paulo participando da reunião da diretoria executiva da CUT. A petista não economizou nos elogios ao religioso, “um grande defensor dos direitos humanos e das minorias. Sua história de luta e coragem servem de inspiração para todos nós”, discursou. Padre Lancelotti é um homem que dialoga com o sincretismo e com as minorias esquecidas. Como ele mesmo afirma: “Estou do lado que Jesus queria que eu estivesse”. Amém!

Sangue novo no TRE

O advogado Breno Bergson Santos é o novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Ele foi nomeado para a função pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vai ocupar a vaga aberta com o fim do mandato de Clarisse de Aguiar Ribeiro Simas no TRE. É voz corrente em Sergipe que a indicação de Breno Bergson teve o apoio decisivo de Márcio Macedo (PT), ministro da Secretaria Geral da Presidência. Ah, bom!

Lorota de político

Quer apostar uma mariola de goiaba como a refinaria de Mataripe (BA) não vai acompanhar a nova política de preços da Petrobras? Os políticos sergipanos que prometem isso estão, na verdade, jogando para a torcida. Eles sabem – ou deveriam saber – que no Brasil os preços são livres e devem se formar de acordo com a dinâmica de oferta e demanda, em um ambiente de livre mercado. Essa lógica é praticada no país desde a edição das Portarias Interministeriais 294/97 e 240/2001. No mais, é conversa mole para boi dormir. Desconjuro!

Briga negada

A conselheira do Tribunal de Contas de Sergipe, Angélica Guimarães, nega qualquer desentendimento com a direção do TCE por conta das exonerações de alguns comissionados. Em nota, a fidalga afirma que “são prerrogativas da presidência do TCE/SE todos e quaisquer atos de nomeação e exoneração de servidores”. Segundo Angélica, o disse-me-disse publicado em torno do nome dela não passa de “falsas narrativas”, pois os recentes desligamentos do órgão se deram, basicamente, por decisões administrativas da presidência do Tribunal de Contas. Então, tá!

Prefeito sem pressa

Perde dinheiro quem apostar numa antecipação da campanha eleitoral de 2024, em Aracaju. Apesar da agonia de alguns aliados, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não tem pressa em deflagrar o processo sucessório na capital sergipana. Político experiente, o pedetista sabe que quando se aproxima o fim do mandato é quase regra o governante ser servido com café frio e água quente, principalmente quando o garçom vota na oposição. Esta é a sina de quase todo gestor público pouco antes de virar simplesmente um ex-prefeito. Coisas da política!

De olho no Bozo

Único sergipano na CPMI do 8 de janeiro, o senador Rogério Carvalho (PT) pretende convocar o ex-presidente da República para depor: “Bolsonaro não vai escapar. Todos os que incitaram, planejaram, financiaram e participaram direta ou indiretamente dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que atentaram contra a nossa democracia e as instituições democráticas, serão investigados”, promete. Segundo Carvalho, a CPMI vai contribuir para abrir o debate sobre os ataques à democracia, estimulados com atos de violência, racismo e também contra o novo governo. Marminino!

Chuva de dinheiro

O líder do governo Mitidieri na Assembleia, deputado Cristiano Cavalcante (União), não inovou ao jogar dinheiro para os miseráveis de Ilha das Flores. Na eleição de 1966, o ex-deputado estadual Fernando Prado Leite (PR) candidatou-se à Câmara Federal e resolveu fazer uma campanha diferente: alugou um pequeno avião para dar rasantes e jogar dinheiro nas feiras do interior. Apesar de ter feito até “chover grana”, o distinto não se elegeu, pois a Justiça Eleitoral impugnou boa parte dos votos dados a ele. Motivo: muitos eleitores escreveram “o Brasa” na cédula – apelido político de Fernando Leite – coisa que a legislação casuística do golpe militar não permitia em hipótese alguma. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 16 de outubro de 1896.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias