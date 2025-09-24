Ministro Márcio Macêdo pode perder o cargo para Boulos

Por Adiberto de Souza *

Já é tida como certa a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República em substituição ao sergipano Márcio Macêdo (PT). Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a oficialização do parlamentar no cargo acontecerá com o retorno do presidente Lula da Silva (PT) dos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). A troca de postos visa ampliar as ações do governo junto aos movimentos sociais de olho nas eleições de 2026. Há muito o petista avalia a possibilidade de trocar Macêdo por Boulos, porém vinha adiando a mudança devido resistência de setores do Psol e do próprio PT. Pelo que tem sido divulgado, Márcio permanecerá no governo, mas no segundo escalão. Essa notícia não é boa para Sergipe, pois perderá seu único representante no primeiro escalão do governo federal. Marminino!

Farra das diárias

Muitas Câmaras Municipais de Sergipe já gastaram mais de R$ 7,9 milhões com diárias pagas aos vereadores. Para se ter uma ideia dessa farra, de janeiro até agora, o Legislativo da Barra dos Coqueiros já desembolsou com essa rubrica mais de R$ 496 mil, valor muito acima do gasto pela Câmara de Aracaju: R$ 79.250. Na outra ponta aparecem as Câmaras de Canhora (R$ 4.250) e Itabi (R$ 0,00). Concebidas para custear alimentação, hospedagem e transporte dos vereadores, em alguns casos parece que as diárias viraram um complemento salarial dos vereadores. Home vôte!

Bandidagem inconstitucional

A depender do senador Alessandro Vieira (MDB), relator da PEC da Bandidagem, essa excrescência terminará na lata do lixo. Em seu parecer, o emedebista recomendou pela rejeição da propositura na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Vieira argumenta que a PEC “configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos”. Ele votou pela inconstitucionalidade da proposta. A CCJ do Senado pautou para hoje a análise da chamada PEC da Blindagem, que amplia a proteção de parlamentares na Justiça. Só Jesus na causa!

Grana pelo ralo

O Tribunal de Contas de Sergipe deve denunciar o ex-prefeito de Socorro, padre Inaldo (PP), por graves irregularidades na movimentação de R$ 105 milhões provenientes da concessão dos serviços de água e esgoto da Deso. Segundo o Ministério Público de Contas, dos recursos repassados pelo governo Mitidieri para aquela Prefeitura, foram gastos R$ 56,273 milhões nos últimos sete dias da gestão do reverendo. Esse montante foi aplicado tanto em despesas correntes quanto em despesas de capital, caracterizando procedimento incompatível com a natureza do dinheiro, destinado a investimentos estruturantes. Creindeuspai!

Troca de postos

Uma concorrida missa celebrada pelo Arcebispo Metropolitano Dom Josafá Menezes marcou, ontem, a posse do padre Paulo Tadeu Lima de Melo como novo pároco da Igreja Santo Antônio e Almas de Itabaiana. o Reverendo substituiu o padre Marcos Rogério, que comandou aquela paróquia por sete ano. Além de grande número de fiéis, políticos itabaianenses fizeram questão de comparecer à missa para desejar boas-vindas ao padre Paulo Tadeu. Boa sorte ao vigário nesta nova empreitada religiosa. Amém!

Semana do Fisco

Será aberta, hoje, a Semana do Fisco 2025. Promovido pelo Sindisfisco/SE, o evento busca fomentar a discussão sobre temas relevantes e fortalecer a participação da sociedade nesses debates. Entre os assuntos a serem discutidos estão ‘Aspectos operacionais da Reforma Tributária’; ‘Lei Orgânica da Administração Tributária (Loat)’; e ‘Novas Tecnologias e os desafios para o movimento sindical’. Aberta ao público, a Semana do Fisco acontece no Salão MultiEventos do Sindifisco, à rua Jornalista João Batista de Santana, bairro Coroa do Meio, Aracaju. Participe!

Capital itinerante

Desde março de 2023, a capital de Sergipe já foi transferida de Aracaju para o interior do estado 58ª vezes por conta da realização de um mutirão do governo Mitidieri. A transferência por um dia ocorre durante a realização do Programa Sergipe é Aqui, que hoje acontece em Amparo do São Francisco. Esses “governos itinerantes” nunca deram resultados práticos nem duradouros. Esbanjam, porém, um forte cunho eleitoreiro, na medida em que oferecem serviços básicos às pessoas pobres, as mesmas que passam a vida inteirinha mendigando assistência do Estado. E o que significa para o povo a mudança da capital de Aracaju para Amparo do São Francisco? Plagiando o competente jornalista sergipano Ancelmo Gois: “Não é nada, não é nada, não é nada mesmo”. Arre égua!

Cidade inteligente

Aracaju conquistou o 5º lugar entre as cidades do Nordeste no Ranking Connected Smart Cities, que reconhece os municípios mais inteligentes e conectados do Brasil. A premiação foi divulgada durante a cerimônia de abertura do Connected Smart Cities realizado, ontem, em São Paulo. O ranking é feito anualmente e analisa 75 indicadores em diversos municípios. Ao receber o prêmio, a prefeita Emília Corrêa (PL) ressaltou que em apenas seis meses de gestão “renovamos a frota e incluímos ônibus com ar-condicionado e 100% elétricos. Mostramos ser possível cuidar das pessoas e do meio ambiente ao mesmo tempo, e mantivemos congelada a tarifa do transporte coletivo”. Então, tá!

Petição de miséria

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou as condições precárias de trabalho enfrentadas por profissionais da saúde no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Segundo a parlamentar, está faltando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na unidade, fato que tem colocado em risco a saúde dos trabalhadores. Linda exibiu na Assembleia Legislativa imagem mostrando um servidor do hospital utilizando um saco de lixo de forma improvisada no lugar do EPI. A parlamentar cobrou uma resposta do governo estadual. Com a palavra o secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), pré-candidato a deputado federal e primo querido do governador Fábio Mitidieri (PSD). Misericórdia!

Novo livro

“Florentino Telles de Menezes: pensamento e ação”. Este é o título do mais novo livro do professor Ibarê Dantas que já se encontra nas livrarias. A obra trata sobre o pioneiro da Sociologia em Sergipe, que deixou um legado cultural relevante. Florentino Menezes liderou a campanha pela criação do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, foi professor do Colégio Ateneu Sergipense e publicou 12 livros, contudo nenhum deles foi reeditado, tendo alguns textos se tornado raridades. Ibarê Dantas revela que, não obstante as variadas contribuições, a vida e o pensamento de Florentino Menezes careciam de maior atenção. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 6 de janeiro de 1916.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias.