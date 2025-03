Ministros de Lula vêm a Sergipe “vender” sonhos

Por Adiberto de Souza *

Dependesse apenas das promessas feitas pelo governo Lula da Silva (PT), em pouco tempo Sergipe se transformaria num pedaço do paraíso. Exemplo disso foi dado ontem, pelos ministros Rui Costa e Márcio Macêdo. Os dois estiveram em Aracaju para apresentar o andamento das obras do Novo PAC no estado, muitas delas atrasadas e outras ainda no papel. Reunidos com o governador Fábio Mitidieri (PSD), os ilustres prometeram concluir, o quanto antes, a duplicação da BR-101, no trecho de Sergipe, uma obra que se arrasta há 30 anos. Também disseram que a rodovia BR-235 será duplicada entre Aracaju e Itabaiana e garantiram empenho para viabilizar o terceiro ramal da Adutora do São Francisco. Achou pouco? Pois Rui Costa convidou Mitidieri para uma reunião em Brasília visando discutir a construção do Canal de Xingó, um projeto bilionário e que dificilmente será executado um dia. O governador cobrou dos ministros a execução do “Sergipe Águas Profundas”, projeto que, se for mesmo concretizado pela Petrobras, só começará a produzir óleo e gás lá pra depois de 2030. Portanto, os sergipanos não devem se empolgar com as mirabolantes propostas vindas de Brasília, pois para elas serem viabilizadas é preciso muito mais do que o empenho de Rui Costa e Márcio Macêdo. Ademais, quem vive de promessa é santo. Home vôte!

Diretório em disputa

O vereador Camilo Daniel é pré-candidato a presidente do Diretório Municipal do PT em Aracaju. O ilustre acredita que sua eleição fortalecerá a atuação da legenda na capital sergipana. “2025 é um ano estratégico e nós temos uma missão: reoxigenar ainda mais esse partido”. Camilo conta com o apoio do pai e presidente estadual do PT, deputado federal João Daniel, do senador Rogério Carvalho, da ex-deputada estadual Ana Lúcia, do presidente do PT de Aracaju, Jeferson Lima, entre outras lideranças. Integrantes da corrente petista Construindo Novo Brasil informaram que também vão disputar o comando do diretório aracajuano. Essa briga promete. Virgem santístima!

Bateu em retirada

A enfermeira Emanuelly Hora (PL) deixou a Secretaria da Saúde de Itabaiana, causando o primeiro desfalque na equipe do prefeito Valmir de Francisquinho (PL). A ilustre alegou que o cargo estava tomando muito tempo e, por conseguinte, lhe impedindo de fazer política em Tobias Barreto. Para quem não sabe, Emanuelly disputou a Prefeitura daquele município sergipano, tendo sido a segunda mais votada com mais de 15 mil sufrágios. Mesmo contrariado com a decisão da ex-secretária, Francisquinho entendeu o desejo da aliada de se dedicar ao projeto de ser prefeita dos tobienses. Coisas da política!

Quilombolas em Sergipe

Pela primeira vez, a população quilombola foi identificada enquanto grupo étnico no Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2022. Segundo o levantamento, Sergipe tem 12.748 pessoas residindo em quilombos, enquanto outras 15.415 moram fora dessas comunidades. O quilombo da Mussuca, em Laranjeiras, é habitado por 548 famílias. Segundo a Wikipedia, no período da escravidão o termo quilombola representava os africanos escravizados e os afrodescendentes que fugiram dos engenhos de açúcar, fazendas e pequenas propriedades para formar os vilarejos chamados quilombos. Ah, bom!

De olho em 2026

A direção do PSB sergipano esteve em Brasília para discutir os rumos do partido de olho na disputa eleitoral do próximo ano. Além de apoiar a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), a legenda pretende lançar candidaturas proporcionais. O foco do PSB é eleger Zezinho Sobral para a Assembleia Legislativa e Cláudio Mitidieri para a Câmara Federal. O presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, divulgou nas redes sociais a reunião com os sergipanos, destacando que também foi conversado sobre os novos caminhos e ações conjuntas a serem implementadas visando o fortalecimento do PSB. Além de Zezinho e Mitidieri, também participaram da reunião os vereadores aracajuanos Élber Batalha e Rodrigo Fontes. Aff Maria!

Obra iniciada

Em fase inicial de execução, a ponte ligando Neópolis a Penedo começa a se tornar realidade nas margens do Rio São Francisco. Com investimento estimado em R$ 203 milhões do governo federal, a obra tem prazo para ser concluída em 36 meses. Do lado alagoano, o canteiro de obras já foi instalado e os trabalhos preliminares estão em andamento. O local conta com usina de concreto, almoxarifados, balsas, barcos, guindastes e outros equipamentos e estruturas necessárias para o desenvolvimento das atividades. Marminino!

Novas Secretarias

A Câmara de Vereadores aprovou, ontem, Projeto de Lei da Prefeitura de Aracaju transformando a Secretaria de Articulação Política na Secretaria de Articulação, Parcerias e Investimentos, e criando três novas pastas municipais. Pelo que foi aprovado, a gestão municipal ganha as Secretarias da Mulher; da Cultura; e de Inclusão e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência. Sobre esta última pasta, a prefeita Emília Corrêa (PL) afirmou que “acabamos de dar um passo importante para construir uma Aracaju mais inclusiva”. Para a Secretaria da Cultura deverá ser nomeado o radialista Paulo Corrêa, que vem a ser irmão de Emília. Creindeuspai!

Batendo pernas

E o secretário de Turismo de Sergipe, empresário Marcos Franco (MDB), avionará ao exterior. Segundo decreto do governo autorizando a viagem, o distinto vai participar Na Inglaterra e na Itália, de 29 de março a 6 de abril, do Roadshow Visit Nordeste 2025. O evento está agendado para as cidades de Londres e Milão. Promovido pela Embratur e o Consórcio Nordeste, o encontro internacional é tido como uma oportunidade para os estados nordestinos apresentarem os principais atrativos da região a operadores, agentes de viagem e investidores europeus. O foco da ação é destacar a segurança e a qualidade da experiência turística no Nordeste. Misericórdia!

Pisou no freio

Preocupado com o grande número de terceirizados atuando nas secretarias e órgãos do 2º escalão, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), publicou decreto proibindo os auxiliares de contratarem esse tipo de mão-de-obra sem a devida permissão. Pela determinação do pessedista, a partir de agora, quem quiser contratar trabalhador terceirizado terá que pedir autorização à Secretaria Especial de Gestão, que deve solicitar o aprovo de Mitidieri. Quanto às contratações de servidores comissionados, a porta do governo permanece escancarada e o Diário Oficial segue publicando nomeações a todo vapor. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Subiu nos tamancos

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) ficou tiririca de raiva ao ser chamada de “sem moral” pelo também deputado estadual Luizão Dona Trampi (União). “Quem é você pra dizer que eu não tenho moral? Fique sabendo que fui eleita democraticamente, sem enganar a população e sem propagar fake news. Tenho orgulho da minha história e de estar aqui denunciando os privilégios, defendendo a democracia e lutando pelos direitos humanos”, discursou. Linda Brasil afirmou que a verdade incomoda, “mas a gente não tem medo, não se intimida com gritaria de quem quer nos calar”, alertou. Nem precisa dizer que após a bronca da psolista, Luizão passou um fecho éclair na boca, pôs a viola no saco e foi hablar noutras paragens. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de janeiro de 1919.

