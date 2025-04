Mitidieri e André Moura tentam remendar o cristal quebrado

Por Adiberto de Souza *

Após longos cinco meses das eleições municipais, só ontem o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e o ex-deputado federal André Moura (União) sentaram à mesma mesa. Essa foi a primeira tentativa de reatar a estremecida relação política entre os dois. Tendo como prato principal do cardápio as eleições de 2026, o almoço incluiu panos quentes para apaziguar as tensões entre os ainda aliados. Como é sabido, André Moura carrega atravessados na garganta os ataques lançados na campanha passada contra ele e a deputada federal Yandra (União) pelo grupo do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Pai e filha sempre acharam que, no mínimo, o governador foi omisso ao permitir o que chamam de agressões dos pedetistas. Os Moura também não engoliram a propagação excessiva da condenação criminal de André feita pelo também aliado de Mitidieri, senador Alessandro Vieira (MDB). Há quem garanta que o almoço de ontem pode ter sido o começo para trazer de volta a sintonia entre AM e FM, contudo os menos otimistas insistem em repetir que, diante do grande número de pedaços espalhados por Sergipe, esse cristal quebrado não cola jamais. Marminino!

Operação Cajueiro

Quase meio século depois, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a União e o Estado de Sergipe visando garantir às vítimas da Operação Cajueiro o direito à memória, à verdade e à justiça. O processo se fundamenta nas graves violações cometidas por agentes da ditadura militar durante a famigerada ação dos milicos golpistas, ocorrida em Aracaju no Carnaval de 1976. Os 24 presos no quartel do Exército foram mantidos incomunicáveis e sofreram torturas físicas e psicológicas por diversos dias, a ponto de cegarem o petroleiro Milton Coelho, que morreu no ano passado. Antes tarde do que nunca. Misericórdia!

Renovando concessão

A Energisa Sergipe está entre as 19 distribuidoras de energia elétrica que pediram a renovação de seus contratos juntos à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As concessões de todas vencem entre 2025 e 2031. No caso da Energisa, o vencimento do contrato será em dezembro de 2027. A Aneel tem 60 dias para analisar as solicitações e encaminha-las ao Ministério de Minas e Energia (MME) com detalhes sobre o cumprimento dos indicadores técnicos. As regras para a renovação de concessões exigem sustentabilidade econômico-financeira e satisfação dos consumidores, com possíveis sanções em caso de descumprimento. Ah bom!

Notícia da Gota

Nos tabuleiros de acarajé, nas quitandas e nos restaurantes de Salvador, um produto sergipano se destaca: é a Pimenta Gota, produzida pelo Grupo Maratá e que tem na Bahia o seu melhor mercado consumidor. As deliciosas moquecas servidas pela maioria dos restaurantes da capital baiana são apimentadas pela saborosa Gota, que, há muito tempo, desbancou na cidade do Axé as ardidas conservas caseiras de pimenta. Aff Maria!

Educação Quilombola

A Universidade Federal de Sergipe promoveu, ontem, a aula inaugural da Licenciatura em Educação Escolar Quilombola. O curso será ofertado pelo Departamento de Química do Campus de Itabaiana e representa uma conquista significativa para as comunidades quilombolas do estado. A licenciatura é fruto de um trabalho coletivo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFS, se consolidando como uma política pública de formação de docentes para escolas quilombolas. a licenciatura tem como objetivo formar professores comprometidos com a Educação Intercultural e Antirracista, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Supimpa!

Na Voz do Brasil

O programa A Voz do Brasil recebeu, ontem, o ministro Márcio Macêdo (PT) para falar sobre a Caravana Interministerial que discute o Novo Acordo do Rio Doce. Durante a entrevista, o petista disse que as equipes do governo federal percorreram Minas Gerais e Espírito Santo, abrangendo toda a área atingida pelo desastre do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG). O objetivo foi informar a população sobre o acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem, ocorrido em 2015. Márcio explicou que o novo acordo destina R$ 132 bilhões para ações de reparação e compensação ao longo de 20 anos. Virgem santíssima!

Carestia festejada

Ao contrário dos consumidores, os maus políticos estão comemorando o elevado preço dos ovos. Para estes mequetrefes, enquanto o alimento estiver pela hora da morte os manifestantes não vão poder compra-lo para jogar neles durante eventos políticos. Quando o ovo está barato vira arma contra os demagogos, pois o Código Penal prevê pena muito branda para quem pratica “ovação”: detenção de três meses a um ano e multa. Portanto, rezemos para que o preço dos ovos volte logo a ser o que era no passado recente. Home vôte!

Sonda contratada

A Petrobras assinou contratos de afretamento e prestação de serviços de uma sonda autoelevável visando atender às campanhas de abandono de poços entre os estados de Sergipe e Ceará. O equipamento opera em lâmina d’água, entre 12,5 e 50 metros de profundidade. A contratação prevê o mínimo de 35% de conteúdo local na prestação de serviços. Além disso, 100 empregos diretos devem ser criados durante a vigência do contrato. A diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, informou que, com previsão de começar a operar no segundo semestre, a sonda é um recurso fundamental para a execução da campanha de abandonos de poços no Nordeste. Então, tá!

Nada a comemorar

As centrais sindicais e movimentos sociais de Sergipe promovem, hoje, o Ato Sem Anistia para os Golpistas e pela Descomemoração do Golpe de 1964. Agendada para o centro de Aracaju, a manifestação popular objetiva lembrar aos sergipanos que a ditadura militar foi marcada pela repressão, violência, tortura, cassação de parlamentares cassados, censura à imprensa, prisões e exílios de adversários do criminoso golpe. Portanto, ditadura militar nunca mais. Creindeuspai!

Mesma toada

E o senador Alessandro Vieira (MDB) jura não ter motivos para mudar sua opinião sobre o ex-deputado federal André Moura (União). O emedebista afirma, porém, que não criará dificuldades para que o presidente do União Brasil permaneça no bloco governista. Alessandro não perde uma oportunidade para fustigar Moura. Segundo o emedebista, é impossível apoiar “gente que quando chega no poder só quer se aproveitar do cofre público”. O senador se refere às duas condenações de André Moura pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de praticar improbidade administrativa na Prefeitura de Pirambu, o ex-deputado foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado e ficou inelegível por cinco anos. Arre égua!

É verdade!

Embora exista por ai quem duvide, hoje é 1º de abril, também conhecido como o dia da mentira. Pode acreditar, é verdade verdadeira!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 31 de janeiro de 1958.

* É editor do Portal Destaquenotícias