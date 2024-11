Mitidieri está cercado de puxa-sacos

Por Adiberto de Souza *

Fábio Mitidieri (PSD) precisa abrir os olhos para o grande número de puxa-sacos que o cercam. Essa advertência chama a atenção por ter sido feita por ninguém menos do que o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode). O ainda aliado do líder pedessista alerta que os bajuladores são uma ameaça para qualquer governo, pois só sabem dizer amém, ao invés de alertar o chefe sobre algumas medidas equivocadas. Segundo Belivaldo, caso insista em continuar sendo incensado pelos lambe-botas lotados nos cargos em comissão, Mitidieri colocará em risco o seu projeto de reeleição. Político experiente, o ex-governador lembra que o tempo passa rápido, principalmente para quem está no poder. Em outras palavras, se preferir ouvir apenas os aplausos dos chaleiras que o rodeiam o governador pode descobrir tarde demais que um governo não é feito apenas de festas e de visitas aos aliados políticos do interior. Creindeuspai!

Elefante branco

O desativado terminal pesqueiro de Aracaju está na agenda a ser cumprida hoje, em Brasília, pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). O fidalgo vai ao Ministério da Pesca e Aquicultura pedir providências visando colocar para funcionar aquele empreendimento. Iniciada em 2015, a obra consumiu R$ 14 milhões, mas, embora esteja pronta há muito tempo, não encontra empresas interessadas em explora-la. Assim também já é demais também!

Briga territorial

A disputa por 20,78 km² travada pelas Prefeituras de Aracaju e de São Cristóvão está repercutindo nacionalmente. O portal de notícias Uol publicou reportagem mostrando que a capital sergipana terá de devolver 11,4% do seu território à cidade vizinha. Segundo a matéria, a área teria sido “tomada” de São Cristóvão após mudanças ilegais de limites pela Constituição estadual de 1989 e de uma Emenda Constitucional de 1999. Agora, a Justiça Federal decidiu que a área em questão não pertence a Aracaju. Aff Maria!

Regabofe festivo

Um almoço na casa Ilê Asé Odhará Iyami, em São Cristóvão, comemorou os 10 anos de resistência da Ocupação Cabrita. A líder comunitária Gielza apresentou aos convidados o projeto em fase de implantação de agricultura urbana e periurbana apoiada na agroecologia e na economia solidária. O vereador aracajuano Camilo Daniel (PT) fez questão de ajudar os organizadores do regabofe, lavando pratos e talheres. Marminino!

Acordo a caminho

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, endossou as linhas gerais de um acordo que está sendo costurado para alterar as medidas de desconcentração do mercado de gás natural. Relator do projeto, o senador Laércio Oliveira (PP) acrescentou um artigo no Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten) visando reduzir a participação dominante da Petrobras na oferta de gás natural. Laércio já sinalizou com a possibilidade de alterar o relatório para preservar a produção da petrolífera. Ah, bom!

Aviso aos ausentes

Esta informação interessa aos 104.838 eleitores de Aracaju que não compareceram às urnas no 2º turno das eleições de outubro: o prazo para apresentar a justificativa sobre a ausência na segunda fase do pleito vai até 7 de janeiro de 2025. Já para os eleitores que se ausentaram no 1º turno (88.091), o prazo encerra em 5 de dezembro próximo. Você tá nessa? Cruz, credo!

Prefeitos marajás

Os prefeitos que reclamam da grave crise financeira dos municípios são os mesmos que, caladinhos, embolsam salários de marajás. Boa parte destes gestores recebe mais de R$ 25 mil mensais, isso sem contar outros imorais benefícios, como a gorda verba de representação, usada ao bel prazer dos indigitados. Enquanto os prefeitos esbanjam regalias, a população que os elegeu sofre com a falta de educação, saúde, segurança, moradia, comida, et cetera e tal. Êita Brasilzão sem jeito!

Braços cruzados

Hoje, os professores da rede estadual de ensino trocaram as salas de aula por um ato público visando denunciar a política educacional do governo Mitidieri que, segundo os educadores, exclui, desrespeita e criminaliza a categoria. Quem não gostou de mais essa paralisação foi o secretário da Educação, Zezinho Sobral. Segundo o distinto, os professores estão boicotando a gestão dele ao cruzarem os braços durante as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe 2024. Danôsse!

Estaca zero

A depender dos quatro prefeitos eleitos da Grande Aracaju, a licitação do transporte coletivo vai acabar na lata do lixo. Reunidos ontem, Emília Corrêa (PL), Samuel Carvalho (Cidadania), Airton Martins (PSD) e Júlio Santana (União) decidiram criar uma comissão para avaliar a licitação e, se possível, promover mudanças que beneficiem os moradores de Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Pelo visto, logo que tomarem posse os novos prefeitos vão anular a concorrência realizada com total apoio dos atuais gestores dos quatrro municipios e do governo de Sergipe. Home vôte!

Chá de sumiço

Já perceberam como os políticos sumiram das feiras livres, deixaram de frequentar os frege-moscas, de comer pastel de vento e beber generosas doses de rabo-de-galo nas biroscas da periferia? O sumiço dos ilustres contrasta com a forte presença deles nesses ambientes durante a última campanha eleitoral. Quem quisesse encontrar um candidato a prefeito e a vereador era só ir aos mercados públicos e às feiras para dar de cara com os danados. Quer apostar uma mariola de goiaba como esses sumidos vão reaparecer na próxima disputa eleitoral? Misericórdia!

Câmera nos uniformes

A Câmara de Aracaju realizou, ontem, uma audiência pública para debater sobre a implementação de câmeras nos uniformes dos agentes da Guarda Municipal. Na última terça-feira, o Legislativo aracajuano aprovou em 1ª discussão projeto da vereadora Sônia Meire (Psol) exigindo o uso de câmeras pelos guardiões. Os vereadores Adriano Taxista (Pode), Eduardo Lima (Republicanos), Pastor Diego (União), Ricardo Marques (Cidadania) e Soneca (PSD) votaram contra esse importante projeto. Por que será? Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 31 de agosto de 1930.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias