Mitidieri está colocando o carro à frente dos bois

Por Adiberto de Souza *

Ao propagar sua candidatura à reeleição faltando ainda dois anos para o pleito, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), coloca o carro diante dos bois e por conta dessa pressa pode dar com os burros n’água. Ressalte-se que, ao contrário do que apregoam os puxa-sacos, não se pode falar em favoritismo do pedessista, pois muita coisa acontecerá até 2026. Nunca é demais lembrar que nem sempre quem larga na frente se elege. Em Aracaju já tivemos vários exemplos disso. Em maio de 2000, quando se lançou pré-candidato a prefeito, o saudoso Marcelo Déda (PT) era um dos últimos colocados nas pesquisas. Para surpresa de muitos, a campanha decolou e ele ganhou a eleição ainda no primeiro turno, com 52,80% dos votos. Portanto, apesar da pressa demonstrada por Fábio Mitidieri e pelos chaleiras que o cercam, até a campanha eleitoral de 2026 começar muita água passará por debaixo da ponte, podendo afogar certos projetos tidos por muitos como imbatíveis. Marminino!

Imprensa chapa branca

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) estranhou que vários órgãos de imprensa tenham partido pra cima dele com quatro pedras nas mãos após o anúncio de sua possível candidatura ao governo de Sergipe. O jornalista Habacuque Villacorte também não achou normal o comportamento de alguns coleguinhas contra o parlamentar pepista: “Há uma militância digital pronta, preparada e querendo atacar adversários ou aqueles que contrariam seus interesses”, escreveu. E Villacorte prosseguiu denunciando que tem gente usando dinheiro do povo para manipular ou cercear o direito de voz das pessoas. “Isso é ruim para a política, para o jornalismo e para a sociedade sergipana como um todo”, lamentou. Home vôte!

Vereadora desmentida

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) chamou a vereadora bolsonarista Moana Valadares (PL) de mentirosa após está tê-la acusado de querer “censurar a fé cristã dentro da Prefeitura de Aracaju”. A psolista explica que, ao contrário do que afirmou a vereadora, ela não acionou o Ministério Público contra alunos que cantam louvores em escolas: “Acionamos o MP para investigar o proselitismo religioso praticado pela Secretaria de Assistência Social de Aracaju, pois o estado é laico”, explica Linda. Por coincidência, a Secretaria em questão é comandada por Simone Valadares, mãe do deputado federal Rodrigo Valadares (União) e, por consequência, sogra de Moana. Aff Maria!

Futuro reitor

O presidente Lula da Silva (PT) deve escolher, em março próximo, os novos reitor e vice da Universidade Federal de Sergipe. A expectativa da comunidade universitária é que o “Barba” indique o professor André Maurício, que teve mais de 10 mil votos, contra apenas 3.763 votos do segundo colocado, o atual reitor Valter Joviniano de Santana Filho. Aliás, em seus dois primeiros mandatos na Presidência, Lula sempre indicou para as reitorias os mais votados das listas tríplices. A vice na chapa de André é a professora Silvana Bretas. Também compõe a lista tríplice o professor Rosalvo Ferreira, que vem a ser o atual vice-reitor da UFS. Aguardemos, portanto!

Putaria brasiliense

O governo federal promove em Brasília, de hoje até quinta-feira, o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. A maioria dos gestores está interessada no que o presidente Lula da Silva (PT) e seus ministros têm para oferecer. Ressalte-se que os donos de casas noturnas estão sorrindo de orelha a orelha com a chegada dos prefeitos, pois quando essa turma se reúne em Brasília parte dela termina a noite na putaria promovida por boates caríssimas. Para se ter uma ideia, na última Marcha dos Prefeitos à capital federal as garotas de programa chegaram a cobrar entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil por uma hora de sexo. E olhe que essa festança toda é por conta dos contribuintes. Misericórdia!

Nova sergipana

A pastora evangélica Juciara Peixoto Cavalcante Ferreira é a mais nova cidadã sergipana. A distinta foi homenageada, ontem, pela Assembleia Legislativa com o título de cidadania graças a Projeto de Lei da deputada Carminha Paiva (Republicanos). Baiana de Paulo Afonso, a homenageada é formada em Administração de Empresas, Teologia e Psicologia. Há 33 anos morando em Sergipe, Juciara iniciou a jornada ministerial em 1998. Há três anos, é a pastora sênior da Comunidade das Nações em Aracaju. Então, tá!

Agora vai!

O governo de Sergipe vai promover um curso de renda irlandesa visando qualificar pessoas na confecção desse artesanato. Será que agora, com a profissionalização de um batalhão de artesãs, Sergipe vai começar a exportar a renda irlandesa para o exterior? Em 2023, uma animada caravana de secretários estaduais e deputados sergipanos foi à Irlanda divulgar esse produto e analisar a possibilidade de vende-lo aos irlandeses. À época, a viagem foi muito criticada pela oposição, pois todas as despesas da caravana foram bandadas pelos contribuintes. Pior é que a Irlanda nunca comprou a renda de Sergipe. Só Jesus na causa!

Feedback importante

O ministro Márcio Macêdo (PT) considerou as críticas ao governo do presidente Lula da Silva (PT) como parte fundamental do processo democrático. Em entrevista à Rede CNN Brasil o petista abordou os recentes questionamentos feitos por aliados políticos e a tendência de queda na aprovação presidencial. “Isso faz parte do processo político no país. Tem elogios, tem críticas”, frisou. Macêdo destacou a importância de usar esse feedback para fazer necessárias correções de rumo. Indagado sobre sua permanência no governo, o ministro disse que quem fala de reforma ministerial é o presidente. “Se o presidente for fazer a reforma ministerial ele mesmo vai dizer se vai fazer, quando e como vai fazer. Eu falo de trabalho”, afirmou. Ah, bom!

Roupa de ocasião

Petistas amicíssimo do governador Fábio Mitidieri (PSD), o deputado estadual Chico do Correio veste roupas de acordo com as ocasiões. Sempre que vai prestigiar solenidades promovidas pelo pessedista – adversário roxo do PT – o parlamentar traja geralmente roupa branca. Foi o que ocorreu, no último dia 31, durante o lançamento pelo governador Mitidieri do Programa “Caravana da Água”, em Poço Redondo. Quando os encontros são com lideranças petistas ou aliados mais à esquerda, Chico não dispensa a vistosa camisa vermelha para deixar claro que é petista desde criancinha. Assim também já é demais também!

Graham Bell proibido

Portaria da Secretaria da Educação de Sergipe proíbe o uso de telefones celulares, tablets, e relógios inteligentes nas salas de aula, recreios e intervalos. Esses aparelhos eletrônicos só podem ser usados para atividades pedagógicas sob orientação explícita dos professores. A portaria ressalta que cabe às direções das escolas disciplinar em seu Regimento as regras e procedimentos a serem adotados em na rotina pedagógica. A portaria da Seed atende à Lei Federal nº 15.100, que dispõe sobre a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e particulares. Creindeuspai!

Ganância condenada

O vereador Élber Batalha (PSB) é contra a nova forma de os shopping’s de Aracaju cobrarem pelo uso de seus estacionamentos. Antes, o valor era cobrado por tempo de permanência. Agora, os shoppings adotaram uma taxa fixa de R$ 10 para até quatro horas. Até dezembro, você pagava R$ 2,50 pela primeira hora e R$ 2 a cada hora adicional. De acordo com o parlamentar, a atual prática configura venda casada: “Ninguém pode ser obrigado a adquirir um pacote por algo que não deseja consumir”, frisa. Élber ressalta que a mudança também prejudica os lojistas, pois na medida em que o cliente se sente abusado em seu direito, pensa duas vezes antes de ir no shopping. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 30 de agosto de 1891.

* É editor do Portal Destaquenotícias