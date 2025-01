Mitidieri fará uma arrumação política de olho em 2026

Por Adiberto de Souza *

O que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), pretende anunciar como reforma administrativa não deve passar de uma mera arrumação para atrair adversários, presentear com cargos comissionados políticos sem mandatos e colocar aliados em postos chaves. Mesmo com as prometidas mudanças no secretariado, o perfil do governo permanecerá o mesmo. É como trocar seis por meia dúzia. A diferença está no redirecionamento da máquina pública para enfraquecer a oposição e cacifar os políticos aliados, de olho nas eleições de 2026. Portanto, como das “reformas” anteriores feitas em Sergipe, a que deverá ocorrer em breve objetiva apenas garantir vida longa aos amigos do rei, mesmo que isso provoque prejuízos aos sergipanos carentes. Estes vão continuar largados nas desconfortáveis macas espalhadas pelos corredores dos hospitais públicos ou dependendo da caridade humana. Só Jesus na causa!

Carona de luxo

Dois carrões pretos – um deles com giroflex ligado – pararam, ontem, em frente a uma dessas clínicas de Aracaju que fazem exames para carteira de habilitação. De um deles, saltou o risonho advogado Danilo Segundo (PT), aquele mesmo candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros que teve uma cuia de votos nas últimas eleições. Indagado sobre qual o motivo da regalia, o distinto deixou que a resposta fosse dada pela namorada dele, que vem a ser a jornalista Lurian Lula, filha do presidente Lula da Silva (PT). Segundo a moça, o seu amado estava apenas de carona, pois os carrões do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estão, na verdade, à disposição dela. Enquanto isso, a popularidade do “Barba” despenca. Cruz, credo!

Bem na fita

Aracaju e a 3ª capital do Nordeste e a 12ª do país com melhor saneamento básico. Na região nordestina a líder é João Pessoa, enquanto Salvador (9º) aparece no TOP 10 do Brasil neste quesito. A pesquisa feita pelo Centro de Liderança Pública (CLP) utilizou dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), tais como cobertura de abastecimento de água; perdas na distribuição e faturamento de água; cobertura de coleta e tratamento de esgoto; perdas no faturamento de água; cobertura de coleta de resíduos domésticos e destinação do Lixo. Ah, bom!

Se trumbica

De um marqueteiro afamado por estas bandas: “A comunicação do governo de Sergipe até que não é ruim. O que complica tudo é a forma como o governador Fábio Mitidieri se comunica”. Home vôte!

Cabeça raspada

Quem está sorrindo de orelha a orelha é o ex-prefeito de São Cristóvão e atual secretário municipal de Governo, Marcos Santana (MDB). Tudo porque o neto Artur Goes foi aprovado em 4º lugar no curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Sergipe. O emedebista disse que a aprovação foi resultado da dedicação, do esforço e da paixão do jovem pelos estudos. “Tenho certeza de que essa é apenas a primeira de muitas conquistas”, afirmou Marcos, enquanto raspava a cabeça do novo universitário. Supimpa!

Patinho feio

Sergipe não aparece na lista dos melhores locais do Nordeste para descansar durante o Carnaval. A seleção foi feita pela Smiles Viagens, operadora de turismo da GOL. Como o estado praticamente não tem folia momesca, esperava-se que suas praias fossem destacadas pela pesquisa. Ledo engano! Entre os destinos brasileiros para relaxar durante o feriadão carnavalesco Porto de Galinhas, em Pernambuco, foi citado como um dos mais procurados. Além de Porto de Galinhas, o Nordeste abriga outros destinos perfeitos para quem quer sossego durante o Carnaval, como Atins (MA), Praia dos Carneiros (PE), Pipa (RN), São Miguel dos Milagres (AL) e Barra Grande (PI). Marminino!

Bateu em retirada

Renato Telles renunciou ao cargo de diretor executivo do Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM). O distinto disse que bateu em retirada para evitar que a sua permanência servisse como cortina de fumaça para boicotar às operações do Consórcio. Segundo Telles, a licitação para o transporte coletivo da Grande Aracaju seguiu todo o tramite legal e é momento de preparar para as entregas dos novos ônibus. No início deste mês, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), e os gestores da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), e de Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania), já haviam decidido dar cartão vermelho a Renato Telles. Misericórdia!

Concurso suspenso

O juiz Isaac Costa Soares de Lima concedeu liminar suspendendo o concurso público organizado pela Prefeitura de Porto da Folha, no sertão de Sergipe. Autor da ação civil pública, o Sindicato dos Trabalhadores daquela Prefeitura apontou irregularidades no processo seletivo, como o descumprimento de limite máximo de despesas com pessoal e remuneração não equivalente. Em sua decisão, o magistrado afirma que “a continuidade do concurso em tais condições, com indícios substanciais de irregularidades, pode gerar prejuízos irreparáveis tanto ao erário quanto aos candidatos”. Creindeuspai!

Todos juntos

O governador Fábio Mitidieri (PSD), se reúne, hoje, com os novos prefeitos. Será a partir das 15 horas, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Batizado de Simpósio Juntos por Sergipe, o encontro objetiva estreitar parcerias entre o governo estadual e os gestores municipais, visando fortalecer as ações do estado em todas as regiões de Sergipe. Todos os secretários estaduais e dirigentes de órgãos do segundo escalão do governo também estarão presentes no Simpósio. Aff Maria!

Mesmo prato

As línguas ferinas discordam dos que acham impossível os petistas sergipanos voltarem ao ninho governista antes de 2026. As abelhudas lembram que a turma do PT esteve no bloco da situação até um dia desses e muitos ainda não se acostumaram com a vida difícil de quem faz oposição. Ademais, lembram as fofoqueiras, outro dia a alta cúpula petista, incluindo o presidente Lula da Silva (PT), comeu no prato dos Mitidieri e ninguém reclamou de indigestão. Em sendo assim, a comentada volta do PT à farta mesa do governo pode realmente ocorrer, pois como dizem lá em Carira, “quem gosta, torna”. Tingo, lingo, tengo, meu papagaio!

Grana penhorada

O vereador aracajuano Camilo Daniel (PT) está festejando o fato de a Justiça do Trabalho ter determinado a retenção de 15% do AracajuCard sobre os recebíveis das empresas do grupo Progresso. O objetivo do bloqueio é recolher R$ 11 milhões para garantir o pagamento de direitos trabalhistas, rescisões e indenizações aos rodoviários. Agora, Camilo vai lutar na Câmara Municipal para derrubar o veto da prefeita Emília Corrêa (PL) ao projeto dele condicionando a liberação dos subsídios apenas às empresas de ônibus que pagam os salários em dia e que garantem transporte de qualidade à população. Tomara que esse veto acabe na lata do lixo. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 31 de outubro de 1931.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias