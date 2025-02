Mitidieri não conseguirá manter os governistas unidos em 2026

Por Adiberto de Souza *

Tal qual ocorreu em Aracaju no ano passado, os governistas devem ir divididos às eleições de 2026. Apesar de se esforçar, o governador Fábio Mitidieri (PSD) não é líder o suficiente para evitar o racha entre os aliados. Candidato à reeleição, o senador Alessandro Vieira (MDB) vai querer distância de André Moura (União) que, por sua vez, não se une nem a pau com o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). André não engoliu as duras críticas feitas a ele pelo partido do pedetista durante a última campanha eleitoral. Também ficou tiririca porque Alessandro refrescou a memória do eleitorado sobre as condenações de Moura pelo Supremo Tribunal Federal. E como Mitidieri vai convencer o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) a pedir votos para Edvaldo? Os dois se olham atravessados desde que Nogueira preteriu uma possível candidatura de Chagas à Prefeitura de Aracaju. Não fosse as intrigas entre os pré-candidatos ao Senado, tem governistas sonhando em disputar o Executivo contra Mitidieri. Aliás, já há quem afirme que Sergipe poderá assistir André Moura e Belivaldo Chagas disputando, respectivamente, o Senado e o governo. Nesse balaio de gatos em que se transformou o grupamento da situação tudo é possível. Ademais, vale ressaltar que trair e coçar e só começar. Marminino!

PT combativo

O novo líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, quer ajudar a reorganizar a base aliada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Casa e fazer com que a bancada da estrelinha seja mais combativa, mais presente em discussões importantes. A ideia do novo líder do PT é que nas votações os senadores petistas sejam mais combativos, especialmente perante a oposição. Isso inclui mais falas e posicionamentos no dia a dia. Então, tá!

Novos deputados

A novidade no reinício dos trabalhos legislativo da Assembleia foi a chegada de dois novos deputados. Kitty Lima (Cidadania) e Manuel Marcos (PSD) foram empossados em substituição a Samuel Carvalho (Cidadania) e Sérgio Reis (PSD), que renunciaram aos mandatos para assumir, respectivamente, as prefeituras de Socorro e Lagarto. Na sessão inaugural da nova legislatura, o presidente Jeferson Andrade (PSD), disse ter expectativas altas, além de esperar que os deputados apresentem projetos visando contribuir com o crescimento de Sergipe. Aff, Maria!

Livro de ficção

Tivesse sido cumprido o que prega a Constituição Estadual, Sergipe teria hoje 90 municípios. Em 1989, os constituintes aprovaram a criação de Alagadiço e Mocambo (ambos em Frei Paulo) Nossa Senhora do Patrocínio (Brejo Grande), São José do Itamirim (Itabaianinha), Nossa Senhora de Fátima e Luzinópolis (ambos em Porto da Folha), Samambaia (Tobias Barreto), Rosa Elze (São Cristóvão), Veracruz (Riachão do Dantas), Treze e Jenipapo (os dois em Lagarto), Escurial (Nossa Senhora de Lourdes), Santa Rosa do Ermírio e Sítios Novos (ambos em Poço Redondo) e São Mateus da Palestina (Gararu). Ainda bem que a Constituição parece mais com um livro de ficção. Danôsse!

Sob nova direção

A desembargadora Iolanda Santos Guimarães tomou posse, ontem, na presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe. Além dela, integram a nova Mesa Diretora do TJ os desembargadores Etélio de Carvalho Prado Júnior (vice-presidente) e Edivaldo dos Santos (corregedor-geral da Justiça). Em seu discurso, a Iolanda Guimarães afirmou que “racismo, machismo, homofobia, intolerância religiosa e tantas outras formas de discriminação são entraves que devemos combater com firmeza. Não podemos aceitar retrocessos na área de direitos humanos e igualdade”, frisou. A magistrada substituiu na presidência do Judiciário ao desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima. Ah, bom!

Pouco para mostrar

Na mensagem lida, ontem, durante a abertura dos trabalhos legislativos, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que Sergipe cresceu muito nos últimos dois anos. E para ressaltar as ações do Executivo, o fidalgo recorreu à geração de empregos e aos mutirões realizados no interior, como o “Sergipe é Aqui” e o “Prato do Povo”. O primeiro oferece, por apenas um dia, serviços simples como aferição de pressão arterial, vacinação, palestras, et cetera e tal. O outro entrega, de segunda a sexta, uma quentinha com um copo de refresco a miseráveis de alguns municípios. Sobre o aumento do número de empregos, isso vem ocorrendo em todo o país e é fruto das ações do governo federal. Home vôte!

Elogiado no Supremo

O ministro Márcio Macêdo (PT) está sorrindo de orelha a orelha com o elogio que recebeu do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso. Ontem, durante a abertura dos trabalhos do STF, o magistrado agradeceu a Márcio pelo auxílio que a Secretaria-Geral da Presidência da República deu à ação visando retirar do território indígenas intrusos, como garimpeiros e madeireiros ilegais. Pelas redes sociais, Macêdo afirmou que o elogio do magistrado “é o reconhecimento do trabalho que o nosso governo tem realizado e demonstra que estamos no caminho certo”. Arre égua!

Volta ao batente

A Câmara Municipal de Aracaju reinicia, hoje, as sessões plenárias. Ontem, 19 dos 26 vereadores foram recebidos pela prefeita Emília Corrêa (PL), que prometeu caminhar lado a lado com o Legislativo. “A colaboração entre os poderes é essencial para que possamos superar os desafios e implementar políticas públicas que realmente atendam às necessidades da cidade”, frisou Corrêa. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Vasconcelos (PSD), lembrou que para manter a parceria é fundamental estreitar os laços: “Nenhuma relação se perpetua no tempo sem confiança, lealdade e reciprocidade”, ensinou. Creindeuspai!

Prefeito marajá

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania), ganha um super salário de R$ 44.008,52. Questionado se pretende reduzir o seu contracheque de marajá, o cidadanista disse que ainda está fazendo um diagnóstico sobre o assunto, mas por enquanto continuará embolsando o atual valor. E para justificar a bolada paga pelos contribuintes, Samuel lembrou ter aberto mão do carro oficial, da gasolina e prometeu não receber diárias quando for à Brasília. O prefeito fez questão de ressaltar que o seu super salário foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Só Jesus na causa!

Não é um puxadinho

E a deputada estadual Linda Brasil (Cidadania) retornou às atividades parlamentares com todo o gás. A distinta prometeu continuar focada na defesa da classe trabalhadora, por uma educação pública de qualidade e pela garantia dos direitos da população. “Seguirei firme lutando pela autonomia e independência do Poder Legislativo para que o governo Mitidieri não trate essa Casa como se fosse mais uma de suas empresas ou um puxadinho das suas secretarias”, alertou. Linda é presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 1º de março de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias