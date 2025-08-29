Mitidieri pode pagar caro se prejudicar os aposentados

Por Adiberto de Souza *

A quebra-de-braço entre os auditores tributários e a Secretara da Fazenda de Sergipe tem tudo para causar um sério desgaste político ao governador Fábio Mitidieri (PSD). A categoria não aceita que o Projeto de Lei criando o Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte deixe de fora os pensionistas e aposentados do Fisco. Na tentativa de demover o Executivo dessa ideia de punir financeiramente quem dedicou boa parte da vida ao serviço público, o Sindifisco tem promovido paralisações e protestos na Secretaria da Fazenda. Como o governo tem ampla maioria na Assembleia, se o projeto for encaminhado como está, será aprovado no vapt-vupt, porém as consequências dessa aprovação podem ser terríveis para o líder pedessista, que vai tentar se reeleger 2026. Ressalte-se que além dos aposentados e pensionistas, o fidalgo pode receber um sonoro não dos familiares e amigos deles. O ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) sofreu forte desgaste político ao instituir o desconto de 14% nos vencimentos dos aposentados e pensionistas, medida só revogada em 2022, justamente para contribuir com a eleição de Mitidieri. Portanto, se não quiser pagar caro em 2026, o governador repensa esse malfadado projeto de lei, até porque político ajuizado não prejudica aposentados e pensionistas. Marminino!

Cadê a água?

Mais de 100 mil sergipanos de 10 municípios ficaram, ontem, sem água nas torneiras após um novo rompimento da Adutora do Semiárido. Na semana passada, a população da Grande Aracaju ficou mais de dois dias de bico seco porque a tubulação da Adutora do São Francisco rompeu. Ontem, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) cobrou providências contra a empresa Iguá Sergipe. Segundo ele, no conjunto residencial Eduardo Gomes, em São Cristóvão, as pessoas têm passado até 15 dias sem água nas torneiras, sem falar na demora para o conserto de vazamentos e o desentupimento de esgotos. Com a palavra a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe, a quem cabe pegar no pé da direção da Iguá. Misericórdia!

Maconha é remédio

O Superior Tribunal de Justiça acaba de conceder um salvo-conduto a um paciente sergipano autorizando o cultivo doméstico de maconha para fins medicinais. A decisão, considerada uma das primeiras desse tipo em Sergipe, representa um marco na consolidação do direito fundamental à saúde e no avanço do debate jurídico sobre o acesso à cannabis medicinal no Brasil. O paciente comprovou ser portador de ansiedade generalizada, glaucoma, asma brônquica e distúrbios do sono, além de já possuir autorização da Anvisa para importação de medicamentos à base de cannabis. Ah, bom!

Parada Gay

A Orla de Atalaia ficará super colorida no próximo domingo por conta da realização da 24ª Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe. O tema deste ano é “Envelhecer é Resistir”, que visa reforçar a necessidade de políticas públicas de respeito e dignidade. A Parada Gay 2025 vai homenagear o fundador do Grupo LGBT de Sergipe, Wellington Andrade; o pedagogo Marcelo Lima; a cabelereira e figura lendária dos bailes de carnaval dos anos 80, Marina Star; a artista de dublagens Marcita Wimbledon e a ativista Ellen Ferreira, que transformou a vida numa militância. Participe!

Briga pelo PL

Veja o que publica a bem informada jornalista Rita Oliveira no site RO-Acontece: “De Brasília chega à informação que já é dado como certo que o deputado federal Rodrigo Valadares (ainda União Brasil) terá mesmo o comando do PL em Sergipe. E que o presidente estadual Edvan Amorim está atrás de um novo partido”. Rita prossegue informando que o ainda mandachuva do PL no estado, juntamente com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está tentando conseguir o comando de uma nova legenda competitiva para chamar se seu. Os dois estão de olhos grandes pras bandas do Republicanos, dirigido em Sergipe pelo deputado federal Gustinho Riubeiro. Home vôte!

Novo aracajuano

O presidente da CBF, médico Samir Xaud, é o mais novo filho de Aracaju. O cartola recebeu, ontem, na Câmara Municipal o título de cidadão aracajuano concedido graças à projeto do vereador Miltinho Dantas (PSD). Em seu discurso, o homenageado disse que ainda não conhecia Sergipe. Contudo, diante da recepção que teve na capital sergipana pretende retornar mais vezes ao estado. Samir Xaud veio inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol de Sergipe, no município de Barra dos Coqueiros. Este é o quinto equipamento da série de Legados da Copa de 2014 entregues na gestão do presidente da CBF e o primeiro do Nordeste. Aff Maria!

Restaurante inadequado

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) criticou a transferência do Restaurante Popular Padre Pedro para o Espaço Zé Peixe, no centro de Aracaju. De acordo com a psolista, a medida demonstra falta de planejamento e expõe a população a riscos. A parlamentar ressaltou que as pessoas precisam ter dignidade para se alimentar em um local seguro, adequado e acessível. “Recebemos imagens mostrando pessoas comendo no chão, cadeirantes enfrentando dificuldades para acessar a fila e idosos em situação de vulnerabilidade. O local é perigoso, com tráfego intenso, e não há conforto para quem precisa se alimentar ali”, declarou. Arre égua!

Só no ano eleitoral

Ainda se recuperando de uma pneumonia, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), assinou remotamente, ontem, o edital de licitação para a realização de obras de drenagem e pavimentação no bairro Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. Serão investidos R$ 176 milhões oriundos do Programa Acelera Sergipe. A população a ser beneficiada precisa esperar sentada para ver o início das prometidas obras, pois a previsão do governo é que elas só deverão começar lá para janeiro de 2026, que por sinal é um ano eleitoral. Misericórdia!

Iran para senador

O Psol sergipano aprovou uma resolução com as prioridades do partido para as eleições de 2026. Entre os objetivos da legenda estão a construção de uma chapa única de esquerda para disputar o governo de Sergipe, disputar uma cadeira no Senado tendo como candidato o vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol), construir uma chapa para a Câmara Federal visando superar a cláusula de barreira e, por fim, montar uma chapa competitiva que garanta a reeleição da deputada estadual Linda Brasil (Psol). Então tá!

Zebra selada

O sucesso do Confiança na Copa do Nordeste está sendo atribuído a uma tal zebra selada, que teria passado na porta do Estádio Sabino Ribeiro e oferecido montaria ao time proletário. Tal qual o misterioso cavalo selado, que garante a eleição do candidato escolhido por ele, a zebrinha já ajudou o Confiança a derrotar o Vitória e o CSA, resultados que o colocaram na final da competição. A torcida agora é que, montado nesse animalzinho listrado, o time sergipano derrote o Bahia e conquiste a Copa do Nordeste. Duvida? Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 28 de junho de 1911.

