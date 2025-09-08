Mitidieri pode ser lembrado só pelas festas e viagens ao exterior

Por Adiberto de Souza *

O governador Fábio Mitidieri (PSD) acaba de embarcar no voo internacional com destino à Itália, onde participará de uma exposição e conferência sobre gás natural, GNL, hidrogênio e tecnologias climáticas. Nunca na história de Sergipe um governante viajou tanto ao exterior quanto o atual. Nestes quase três anos de gestão, o fidalgo já foi aos Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Alemanha, Argentina, et cetera e tal. Ressalte-se que quando não é o governador quem se ausenta do estado, são os auxiliares dele. Outro dia, uma alegre comitiva passou quase 15 dias batendo pernas na distante Irlanda às custas dos contribuintes sergipanos. No ano passado, Mitidieri entregou o governo ao vice Zezinho Sobral (PSB) e foi passar uma semana flanando na Argentina, viagem que culminou com o flagrante dele e da família no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Ressalte-se que, dias antes do périplo à terra do tango o gestor havia sido hospitalizado com diagnóstico de pneumonia. Aliás, os folguedos e as idas exterior disputam espaços na agenda do pessedista, que deverá ser lembrado no futuro apenas pelas festas e viagem internacionais. O homem é um verdadeiro festeiro-viajante. Muito por isso, a oposição acusa o governo Mitidieri de fazer muita espuma pra pouco chopp. Creindeuspai!

Contra a anistia

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo (PT), falou sobre o projeto de lei que visa anistiar os condenados pelos ataques do 8 de Janeiro. Segundo o petista, “os movimentos sociais estão bem atentos para esse processo que está acontecendo no Congresso”. A declaração de Macêdo foi dada, ontem, enquanto ele participava em Brasília do “Grito dos Excluídos”, manifestação da esquerda com foco na defesa da soberania nacional. O ministro afirmou que as bancadas dos partidos do povo estão fazendo o enfrentamento desse processo (anistia) para garantir a punição a todos aqueles que tentaram contra o Estado Democrático de Direito. Arre égua!

Sem obras relevantes

Com R$ 2 bilhões extras em caixa fruto da concessão parcial da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem tudo para iniciar, de fato, a sua administração. Esta constatação é do editor do Jornal do Dia, jornalista Gilvan Manoel. Segundo ele, “em quase três anos de mandato, o governador tocou a máquina sem a realização de projetos mais importantes, que pudessem marcar uma gestão”. Gilvan prossegue afirmando que “Em quase três anos, o governo Mitidieri só é ágil na realização de festas e na definição das viagens internacionais do próprio governador e de boa parte da equipe de governo. Vai encerrar o mandato sem entregar nenhuma obra relevante”. Misericórdia!

Cortina de fumaça

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), chamou de “cortina de fumaça” a decisão da Controladoria-Geral do Município de instaurar uma auditoria para apurar a anulação de emendas parlamentares impositivas ocorrida no fim do ano passado. O pedetista sugeriu que a Controladoria faça uma auditoria sobre a compra dos ônibus elétricos. “Isso merece ser apurado. Compraram ônibus elétricos, não tinham empréstimos, nem liberação da Secretaria do Tesouro Nacional”, destaca Nogueira. O ex-prefeito afirma que está na hora de cuidar da cidade, da saúde, da educação, da moradia. “Já são nove meses, tempo de uma gestação”, frisa. Home vôte!

PT troca de mãos

O senador Rogério Carvalho foi empossado, no último sábado, como presidente estadual do PT em Sergipe, em substituição ao deputado federal João Daniel. Realizado em Aracaju, o evento reuniu centenas de militantes, lideranças políticas e também marcou a posse de mais de 60 dirigentes municipais eleitos no Processo de Eleições Diretas (PED). O presidente nacional do PT, Edinho Silva, fez questão de prestigiar a solenidade. Em seu discurso, Rogério afirmou que a legenda, agora sob o seu comando, tem história “e será novamente o PT a conduzir o Brasil para um futuro de justiça social, democracia e soberania nacional”. Então, tá!

Visita ilustre

A Sagrada Imagem do Senhor do Bonfim da Bahia fará uma visita especial à Catedral Metropolitana de Aracaju. Será no próximo dia 16, como parte da programação comemorativa do Jubileu de Prata da Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Mosqueiro. De acordo com a Arquidiocese de Aracaju, a visita é um marco de fé, união e tradição religiosa. Em Salvador há 280 anos, a imagem do Senhor do Bonfim só saiu da Basílica para procissões e ocasiões especiais 13 vezes nesses quase três séculos. A figura, que representação de Jesus Cristo no momento de sua morte, precedeu a igreja, que foi construída para abrigá-la. Ah, bom!

Saúde criticada

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) voltou a fazer duras críticas à política de saúde do governo de Sergipe. Após mostrar trechos da propaganda oficial enaltecendo as ações do Executivo para o setor, o parlamentar apresentou imagens de mães desesperadas, implorando por vagas de UTI pediátricas para os filhos à beira da morte. Também exibiu flagrantes de macas cheias de doentes nos hospitais públicos. Por fim, o deputado afirmou que, “enquanto o governo de Sergipe gasta milhões com propaganda e faz maquiagem com a saúde, o povo está morrendo à míngua”. Com a palavra o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSD), que vem a ser primo querido do governador. Só Jesus na causa!

Cadê a água?

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) voltou a criticar a empresa Iguá pelas constantes falta de água e pelos problemas na rede de esgotamento sanitário. Segundo ele, além de cobrar uma elevada taxa de esgoto e ter reajustado o valor da tarifa da água, a concessionária da Deso “está humilhando os sergipanos e o responsável por tudo isso é o governador Fábio Mitidieri (PSD)”, afirmou. Marcos culpa o pedessista por este ter afirmando que a “venda” da Deso seria a solução para o desabastecimento no estado. Ele citou, por exemplo, as escolas de Itabaiana, que estão suspendendo as aulas devido a constante falta de água tratada. Assim também já é demais também!

De olho no governo

A depender do presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, o partido em Sergipe desembarca o quanto antes da oposição ao governo Mitidieri. O distinto esteve, semana passada, em Aracaju para discutir com os filiados da legenda sobre a futura federação partidária entre o partido e o PSB, sígla dirigida no estado pelo vice-governador Zezinho Sobral. Entrevistado por uma emissora de rádio, Bittencourt declarou apoio à reeleição do presidente Lula (PT) e disse torcer por um entendimento político do governador Fábio Mitidieri (PSD) com os cidadanistas Georgeo Passos e Ricardo Marques, respectivamente, deputado estadual e vice-prefeito de Aracaju. Aguardemos, portanto!

Especulações enterradas

Ao anunciar apoio à reeleição da deputada federal Katarina Feitoza (PSD), o secretário estadual Luiz Roberto (PDT) enterra as especulações sobre uma possível desistência do ex-prefeito de Aracaju da pré-candidatura ao Senado. Responsável pela pasta de desenvolvimento Urbano e infraestrutura do governo Mitidieri, Luiz Roberto disse que decidiu votar em Katarina para retribuir o apoio da ilustre à candidatura dele a prefeito de Aracaju nas eleições de 2024. Feliz, com a fala do aliado, a deputada afirmou que “política é sim espaço para construir relações de amizade e respeito”. Marminino!

Terra em disputa

A disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão ganhou espaço no jornal Estadão. A reportagem do veículo paulistano revela que, no próximo ano, cerca de 30 mil pessoas que hoje são da capital de Sergipe, poderão se tornar cidadãs da vizinha São Cristóvão. “A explicação está em uma decisão judicial que obriga Aracaju a devolver 20,78 km² a São Cristóvão”. O Estadão informa, ainda, que a área em disputa representa 11,4% de toda a capital sergipana e teria sido anexada de forma irregular. No território estão escolas, unidades de saúde e duas praias bastante procuradas pelos turistas. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, 13 de janeiro de 1897.

