Mitidieri precisa pisar em ovos para não desagradar os governistas

Por Adiberto de Souza *

Com a pré-campanha eleitoral já nas ruas de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri (PSD) terá que pisar em ovos para não contrariar os aliados. Pelo andar da carruagem, o fidalgo terá sérias dificuldades para acomodar na chapa da situação todos os pretendentes a cargos eletivos, especialmente os interessados em se candidatar a vice-governador e ao Senado. Vai precisar de muito jogo de cintura para manter unidas as famílias Andrade e Chagas, interessadas em indicar o candidato à cadeira ocupada hoje pelo vice Zezinho Sobral (PSB). O deputado Jeferson Andrade e a presidente do Sebrae, Priscila Felizola – ambos do PSD – já trabalham nos bastidores para participar da chapa de Mitidieri e não demonstram interesse em recuar. A briga para se indicado como candidato ao senado também promete ser pra mais de légua: André Moura (União), Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira (PDT) querem figurar na chapa majoritária, sem falar que o PP também pretende apresentar candidato a senador. Como só são duas vagas, na hora de divisão do bolo alguém vai sobrar. Portanto, Fábio Mitidieri precisará se virar nos trinta para não ver os aliados brigando entre si, tal qual ocorreu nas últimas eleições de Aracaju e que resultou na derrota vergonhosa dos governistas. Marminino!

De malas prontas

Chamou a atenção a ausência do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), na caminhada do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) pelas ruas daquela cidade. Pré-candidato a senador, o tucano resolveu medir sua popularidade junto aos conterrâneos e esperava ter sido prestigiado pelo prefeito. A ausência de Francisquinho na caminhada de Eduardo Amorim levantou suspeitas de que o gestor está de malas prontas para deixar o PL por entender que terá mais espaço em outro partido. Dizem as línguas ferinas, que Valmir anda de olhos espichados paras bandas do Republicanos. Aff Maria!

Rabo preso

Eleito em 2018 por uma enxurrada de votos dos bolsonaristas, o senador Alessandro Vieira (MDB passou a olhar diferente para Jair Bolsonaro (PL) quando este negou a importância da vacina contra a Covid-19. Veja o que o emedebista disse do ex-presidente numa entrevista concedida em 2021: “O Jair Bolsonaro, que milhões de brasileiros ainda acreditam, é um personagem de ficção, onde ele aparece como herói, corajoso, luta pelos interesses das pessoas e quer mudar o sistema. Na vida real, Bolsonaro é um político velho, que dedica o tempo pra fazer confusão na Internet e pré-campanha eleitoral. É um personagem que tem medo da polícia e da justiça porque tem o rabo preso”. Home vôte!

Estranho silêncio

É estranho por demais o silêncio ensurdecedor dos sindicatos que representam os servidores estaduais de Sergipe diante da informação que o governo Mitidieri não deve reajustar os salários do funcionalismo este ano. Segundo publicou o jornal Folha de S. Paulo, no último dia 11, “o governo de Sergipe diz que não haverá revisão geral de salários neste ano, para manter o estado dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Alguém sabe por qual motivo sindicatos barulhentos, como o dos professores, não deram um pio sequer sobre esta notícia que atinge em cheio os já vazios bolsos dos servidores? Só Jesus na causa!

Volta ao batente

Após 10 dias licenciada para visitar a família no Canadá, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), retorna à capital sergipana hoje à noite e assume imediatamente o cargo. A distinta e o esposo Itamar Bezerra viajaram para conhecer o segundo netinho. Neste período da ausência de Emília, a Prefeitura foi administrada pelo vice Ricardo Marques (Cidadania). Como a viagem foi para tratar de assuntos particulares, o casal custeou as próprias despesas. Ah, bom!

Imprensa de luto

O jornalista Ivan Valença, 81 anos, faleceu de morte natural, ontem à noite. Tendo militado na imprensa sergipana por mais de 60 anos, o comunicador construiu uma carreira sólida, marcada pelo senso crítico apurado. O velório acontece no Osaf, à rua Itaporanga, enquanto sepultamento ocorrerá, às 11 horas de hoje, no Cemitério da Cruz Vermelha, em Aracaju. Ivan Valença começou a escrever aos 14 anos na Gazeta de Sergipe. Em 1970, fundou o Jornal da Cidade, juntamente com o empresário Nazário Pimentel. Ivan também participou da fundação do site de notícias Infonet e trabalhou por um bom tempo na comunicação da Assembleia Legislativa. Que a terra lhe seja leve, amigo!

De volta à terrinha

Após quase 15 dias batendo pernas pelos Estados Unidos, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), já reassumiu o cargo. Durante a ausência do fidalgo, que foi aos states prestigiar o casamento da filhota Célia, o estado foi governador pelo vice Zezinho Sobral (PSB). Hoje à tarde, Mitidieri participará num hotel da Orla de Atalaia do lançamento do Building Information Modeling (BIM) como política pública estadual. Segundo a Secretaria de Comunicação, esse será um passo decisivo na transformação digital da gestão de obras em Sergipe, com foco em mais transparência, economia, eficiência e qualidade nas entregas públicas. Então, tá!

Bancos reabrem

As agências bancárias reabrem normalmente, hoje, após o feriadão iniciado na última Sexta-Feira da Paixão. Durante os dias em que os bancos estiveram fechados os canais digitais dos bancos, como sites e aplicativo, acessíveis em celulares e computadores, e as áreas de autoatendimento nas agências estiveram disponíveis. Como não houve atendimento presencial nas agências bancárias na sexta-feira e ontem, as contas de água, energia, telefone, entre outros, que venceram durante o feriado bancário– podem ser pagos hoje sem a incidência de juros e multa. Creindeuspai!

Rei na barriga

E os políticos não se cansam de divulgar balanços positivos dos próprios mandatos. Relacionam uma série de atividades parlamentares – muitas sem qualquer importância – e concluem dizendo que passaram o ano suando a camisa em defesa do povo. Estranho seria se estes políticos falastrões admitissem que seus mandatos são medíocres, só beneficiam eles, os familiares e alguns poucos apadrinhados. Pior é que muita gente acredita nesse lero-lero e continua votando nos demagogos. Cruz, credo!

Braços cruzados

Essa informação interessa aos pais que têm filhos nas escolas das redes estadual e municipal de Sergipe: Deixe-os em casa amanhã, pois os professores vão trocar as salas de aula pela paralisação nacional do magistério. Educadores de todo o Brasil paralisarão suas atividades para saírem às ruas contra a privatização, a militarização e a desvalorização profissional. Em Aracaju está prevista uma marcha, que percorrerá ruas e avenidas do centro da cidade, visando cobras ao governo Mitidieri o pagamento do piso salarial, a implementação da gestão democrática, garantia de apoio pedagógico e pagamento do auxílio-internet e do auxílio-tecnológico. Misericórdia!

Data do descobrimento

A certeza que o Brasil recebeu os portugueses pela primeira vez em 22 de abril de 1500 não existia até o século 19. Até 1817, a maior parte daqueles que se importavam com este assunto julgava ser a data do “descobrimento” o 3 de maio daquele mesmo ano. Segundo reportagem do jornalista Edison Veiga, publicada no site BBC Brasil, a data fica clara a partir de trechos da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei lusitano dom Manuel 1º, e mantida em sigilo por muito tempo: “Na terça-feira, 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra”. “Na quarta-feira, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos” e “neste dia, houvemos vista de terra!”. Era o 22 de abril do descobrimento. Aleluia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Estância, em 28 de outubro de 1951.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias