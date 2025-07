Mitidieri quer distância do senador Rogério Carvalho

Por Adiberto de Souza *

A depender apenas do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), o senador Rogério Carvalho (PT) não retornará ao grupo governista nem pintado de ouro. Segundo o portal Metrópoles, o pessedista teria dito ao presidente Lula da Silva (PT) que vota nele em 2026, porém não há como apoiar a reeleição do senador por ter sido alvo de ataques “abaixo da linha de cintura” na disputa pelo governo estadual em 2022. A mágoa tem lá suas justificativas, mas o principal motivo do governador para não aceitar o petista na chapa majoritária é que já tem gente demais no barco da situação querendo disputar as duas vagas para o Senado. Até agora, André Moura (União) – o preferido de Mitidieri – Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira se anunciaram pré-candidatos, o que significa dizer que se o pedessista concordasse com a volta do adversário à base governista estaria sendo ingrato com dois dos três aliados. Ademais, o apoio a Rogério ameaçaria provocar o estouro da boiada, pois Alessandro e Edvaldo poderiam chutar o pau da barraca e pular a cerca pras bandas da oposição. Portanto, Lula e o PT sergipano precisam encontrar alguém disposto a disputar o governo estadual visando garantir o palanque ao rejeitado Rogério. Sem isso, será muito difícil o senador se reeleger. Marminino!

Empréstimos criticados

A decisão do governo de Sergipe em fazer três empréstimos, que juntos somam cerca de um bilhão e meio de reais, está sendo muito criticada pela classe política. “Não faz sentido liberar quase R$ 1,5 bilhão sem projetos definidos, estudos de viabilidade ou licitação transparente”, ataca a deputada estadual Linda Brasil (Psol). Já o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) questiona como explicar aos sergipanos que mais esses empréstimos são necessários, após três outros anteriores no montante de R$ 1 bilhão já contraídos e liberados? O parlamentar lembra, inclusive, que o caixa do estado se encontra “recheado com o dinheiro da ‘venda’ da Deso”. Home vôte!

Bancada de 2ª categoria

Divulgada ontem, a segunda e última parcial da votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2025 mostra que a bancada sergipana vai mal das pernas. Apenas o senador Rogério Carvalho (PT) aparece entre os 60 parlamentares federais citados na segunda relação dos prováveis melhores do Congresso. A votação segue aberta até o próximo dia 20 de julho e qualquer cidadão pode participar. Em sua 18ª edição, o Prêmio Congresso em Foco premiará os mais votados em cerimônia agendada parta o dia 20 de agosto, em Brasília. Os premiados receberão troféus, certificados e selos digitais para divulgação de sua conquista. Aff Maria!

Viagem polêmica

O Partido Liberal denunciou o deputado federal Lindbergh Farias (PT) ao Conselho de Ética da Câmara porque o petista pediu à Polícia Federal para investigar direitinho uma viagem de parlamentares bolsonaristas aos Estados Unidos. Entre os viajantes denunciados está o deputado federal Rodrigues Valadares (União). De acordo com o PL, não há provas que sustentem a denúncia feita por Lindbergh, caracterizando a “comunicação falsa de crime”, prevista no Código Penal. Na queixa feita à Polícia Federal, o parlamentar petista acusou os bolsonaristas de terem ido ao Estados Unidos conspirar contra o Supremo Tribunal Federal. Cruz, credo!

Juntos, mas separados

Após recentes escaramuças verbais por conta das eleições de 2026, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), trocaram efusivos abraço e apertos de mãos. O encontro de ambos ocorreu, ontem, durante a solenidade em homenagem aos 205 anos de emancipação política do estado. Recebida com um abraço pelo pedessista, a gestora era só sorrisos. O governador nem parecia aquele emburrado que reclamou de Emília por participar de articulações para fortalecer a oposição. “Como é que eu lhe estendo a mão e você me devolve com um tapa?”, se queixou Mitidieri, prometendo retirar o apoio dos vereadores seus aliados à gestão da prefeita. Arre égua!

Mentira cabeluda

Candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de Itabaiana, o empresário Edson Passos (PSD) desmentiu que pretenda disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, em 2026. O distinto foi a público desfazer a fake news após alguém ter divulgado que ele projetava deixar o PSD visando concorrer por outro partido a um mandato parlamentar. Segundo Edson, seu foco é o empreendedorismo. O distinto disse, ainda, que apoia à reeleição do deputado estadual Luciano Bispo (PSD) e vota no pré-candidato a deputado federal Anderson de Zé das Canas (PSB), pois “acredito serem os melhores nomes para representar Sergipe no cenário político”, frisou. Então, tá!

Governador repudiado

A Câmara Municipal de Itabaianinha aprovou, por unanimidade, uma moção de repúdio contra o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Apresentada pelo vereador Nando de Gil Fontes (União), a propositura visou protestar contra a ausência de benefícios por parte do governo para aquele município. A demora do Executivo em recuperar o esburacado anel viário de Itabaianinha foi a gota d’água. Nando de Gil lamentou que o governo Mitidieri tenha virado as costas para o município, não atendendo as constantes reivindicações feitas pelos representantes do povo de Itabaianinha. Misericórdia!

Contra os pobres

Movimentos populares estão divulgando os nomes dos deputados federais que votaram contra o decreto do governo Lula visando aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tributo que incide sobre elevadas aplicações e transações financeiras feitas pelos super-ricos. De Sergipe, votaram contra a propositura que taxava as fortunas da burguesia os deputados Gustinho Ribeiro (Republicanos), Ícaro de Valmir (PL), Nitinho Vitalle (PSD), Rodrigo Valadares (União), Yandra de André (União), Katarina Feitoza (PSD) e Thiago de Joaldo (PP). O aumento do IOF permitiria que o país arrecadasse mais para investir em políticas públicas e áreas sociais, sem pesar no bolso da maioria da população. Só Jesus na causa!

É fake news

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese) desmentiu a informação de que o governo de Sergipe pagaria os precatórios do Fundef neste mês de julho. O presidente do sindicato, Roberto Silva, disse que tudo não passou de uma mentira deslavada, pois o próprio governador Fábio Mitidieri (PSD) lhe revelou que os precatórios só devem ser pagos lá pra agosto. Antes disso, porém, o Executivo precisa enviar um Projeto de Lei para a Assembleia e divulgar a relação dos professores beneficiados, com os devidos valores do Fundef a ser devolvido. Ah, bom!

Mala preta

De um político muito conhecido por essas paragens, numa animada roda de uísque: “Política se ganha com aliados e muito dinheiro e isso eu tenho de sobra”, afirmou o indigitado, batendo fortemente no bolso da calça de brim. Deus é mais!

Noite de autógrafos

O médico e escritor Marcelo Ribeiro lança, hoje, o livro Calazans & Conselheiros. Será a partir das 18 horas, no Memorial Jouberto Uchôa, localizado na Avenida Santos Dumont, bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O intelectual revela que, apesar de ser considerado o “estudioso mais profundo da Guerra de Canudos” pelo Nobel de Literatura Vargas Llosa, o aracajuano José Calasans Brandão da Silva é pouco conhecido do grande público sergipano. O livro é um trabalho de pesquisa e nele o escritor expõe a sua visão crítica sobre a Guarra de Canudos (1896 e 1897), um conflito armado liderado pelo beato Antônio Conselheiro no sertão da Bahia. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 27 de fevereiro de 1987.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias