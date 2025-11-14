Mitidieri seleciona nomes para auxiliá-lo no fim do mandato

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem dedicado parte do tempo analisando nomes para substituir os 10 secretários pré-candidatos. O pessedista já disse que todos os postulantes a cargos eletivos em 2026 devem deixar os cargos até o final de dezembro para que ele possa montar o novo time que o ajudará no final do mandato. Os escolhidos terão como principal missão manter o barco navegando sem sobressaltos, principalmente em um ano de eleições, quando a oposição costuma acusar o governo de usar a máquina pública em seu favor. Apesar de Mitidieri já ter dito que vai aproveitar muita gente que está aboletada na gestão, nas esquinas de Sergipe são muitos os comentários sobre quem será escolhido. Portanto, enquanto o novo secretariado não for oficialmente anunciado, as especulações continuarão sendo feitas, com nomes “plantados” na imprensa por quem deseja ser lembrado na hora de o governador escolher os novos auxiliares. Marminino!

Gado caro

Lideranças políticas do interior estão cobrando caro para manter o eleitorado encabrestado. Quer um exemplo? Dois vereadores estavam recebendo por mês R$ 4,5 mil, cada, para apoiar um pré-candidato a deputado estadual. Sem motivos aparentes, ambos desistiram do auxílio financeiro, permitindo suspeitar que encontraram alguém mais endinheirado para apoiar. Nem precisa dizer que o pré-candidato descartado está tiririca de raiva, mas não pode denunciar os dois vendedores de consciência, pois vender e comprar votos ainda é crime nesse Brasilzão de meu Deus. Arre égua!

Cadê a água?

A Justiça determinou à Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) que suspenda a cobrança das tarifas de água dos moradores do bairro Lamarão, na zona norte de Aracaju. Pela determinação da 12ª Vara Cível, o serviço só voltará a ser cobrando quando a água retornar às torneiras de forma regular. A Deso se defendeu alegando que agora quem cobra pelo abastecimento é a concessionária Iguá, mas o argumento não convenceu o magistrado. Também esta semana, a Justiça deu prazo de um mês para a Deso e a Iguá apresentarem um plano de ação visando regularizar o abastecimento de água no município Ribeirópolis, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. Home vôte!

Bem na fita

O Banco do Nordeste é a marca mais valiosa da região nordestina e a 21ª do Brasil, segundo ranking elaborado pela Infomoney. A marca do BNB, maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, foi avaliada em R$ 5,62 bilhões. Para eleger as 50 marcas com melhor desempenho em 2025, o ranking considerou análises e pesquisas de mercado que medem indicadores financeiros e atributos como confiança, preferência, conhecimento e rejeição. Foram avaliadas 208 marcas, em 26 categorias. Para a direção do BNB, o reconhecimento corrobora a capacidade do banco em promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas. Ah, bom!

Turismo na agenda

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se reuniu com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), para alinhar as ações voltadas ao fortalecimento do turismo na capital sergipana. Durante a reunião, os gestores conversaram sobre as agendas de eventos municipais e estaduais visando evitar choques de datas. Entre os temas discutidos por Emília e Mitidieri se destacaram o Réveillon de Aracaju, a Vila do Natal, o Verão Sergipe, além de estratégias para ampliar o fluxo turístico. Tomara que a gestão de Emília não seja contaminada pelo chamado “marketing dos 4 F” (Folheterias, Feiras, Fotos e Festas) que, segundo técnicos de turismo, é muito praticado pelo governo estadual. Misericórdia!

Figurino policial

Tem gente torcendo para que a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) e o senador Alessandro Vieira (MDB) não se reelejam em 2026. Defensores de uma política de segurança pública dura contra a marginalidade, os que torcem pelo insucesso político dos delegados Alessandro e Katarina entendem que ambos ficam melhor com o figurino de policial do que com os trajes de senador e deputada. Para tais “secadores”, se Vieira e Feitoza perderem as eleições, os sergipanos ganharão dois excelentes delegados. Creindeuspai!

Grana a caminho

O governo de Sergipe divulgou o calendário de pagamento dos servidores estaduais, referente aos meses de novembro e dezembro, além da segunda parcela do 13º salário. A falha desse mês começa a ser paga no próximo dia 27, data em que botam as mãos na grana os aposentados e pensionistas. No dia 28, recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Nos dias 18 e 19 do próximo mês será creditada a segunda parcela do 13º salário. Já a folha de dezembro vai ser paga nos dias 29 e 30 do mês que vem. Segundo o governo, o pagamento das duas folhas e do 13º salário injetará mais de R$ 1,4 bilhão na economia sergipana. Então, tá!

Sergipe no Grammy

O cantor sergipano Mestrinho, juntamente com os parceiros de música Jota Pê e João Gomes, ganhou o Grammy Latino 2025 com o projeto Dominguinho. O disco, lançado em abril deste ano, venceu a categoria melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa. Ao receber o prêmio, Mestrinho se declarou para os companheiros: “Eu tenho um carinho muito grande por esse álbum, pelo Jota, pelo João. Amo demais esses caras”, contou. O forrozeiro nascido em Itabaiana confessou que quando olhou para os amigos nos bastidores do Grammy Latino, não aguentou as lágrimas e chorou de emoção Supimpa!

Consciência negra

Uma caminhada saindo do Quilombo Geruzinho com destino ao Quilombo Maloca marcará o Dia da Consciência Negra em Aracaju. A concentração está agendada para às 16 horas do próximo dia 20, na rua Divina Pastora, entre as Avenida Pedro Calazans e Aristides Bispo, no bairro Getúlio Vargas. Segundo a Associação Comunidade Maloca, 20 de novembro é uma data para lembrar, refletir e reconhecer a força, a história e o legado do povo negro no Brasil. “Mais do que uma celebração, é um espaço de reflexão, de denúncia e de fortalecimento das lutas contra o racismo e todas as formas de desigualdade”, afirma Wanessa Fortes, do Movimento Negro Unificado. Participe!

Políticos na gandaia

A classe política sergipana aproveitará o Pré-Caju 2025 para atualizar as conversas com aliados e cabos eleitorais. Entre um camarote e outro ou mesmo no meio da multidão, os pré-candidatos a cargos eletivos vão avaliar a receptividade de seus nomes junto aos foliões de hoje e eleitores de 2026. Portanto, desta sexta-feira até o próximo domingo, a festa momesca fora de época será o local preferido dos políticos, principalmente quem está de olhos grandes nas cadeiras da Assembleia, da Câmara Federal, do Senado e, principalmente, do governo de Sergipe. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O estado de Sergipe, em 17 de janeiro de 1936.

* É jornalista.

