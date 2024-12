Mitidieri será lembrado no futuro apenas pelas festas e viagens ao exterior

Por Adiberto de Souza *

Nunca na história de Sergipe um governador viajou tanto ao exterior quanto o atual Fábio Mitidieri (PSD). Nestes dois anos de gestão, o fidalgo já foi aos Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Alemanha, Argentina, et cétera e tal. Ressalte-se que quando não é o governador quem se ausenta do estado, são os auxiliares dele. Outro dia, uma alegre comitiva passou quase 15 dias batendo pernas na distante Irlanda às custas dos contribuintes sergipanos. Agora mesmo, Mitidieri entregou o governo ao vice Zezinho Sobral (PSB) e foi passar uma semana flanando na Argentina, viagem que culminou com o flagrante dele e da família no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Ressalte-se que, dias antes de mais este périplo, Mitidieri foi hospitalizado com diagnóstico de pneumonia após se esbaldar no animado Pré-Caju. Aliás, os folguedos e as idas exterior disputam espaços na agenda do pessedista, que deverá ser lembrado no futuro apenas pelas festas e viagem internacionais. O homem é um verdadeiro festeiro-viajante. Não à toa, o deputado estadual Georgeo Passos já afirmou que o governador é de muita promessa e pouca ação, a ponto de o Zé Povinho já ter espalhado aos quatro cantos que a gestão Mitidieri faz muita espuma e pouco chopp. Home vôte!

Líder do PT

O senador Rogério Carvalho (PT) será o líder da bancada petista no Senado a partir de 2025. Esta informação foi dada pelo deputado federal João Daniel, presidente do PT sergipano. Segundo ele, a escolha do senador para a liderança do partido reforça o protagonismo de Sergipe nas decisões estratégicas da sigla em nível federal. “A experiência e visão política de Rogério serão fundamentais para conduzir nossa bancada em um momento de tantos desafios para o Brasil”, afirmou Daniel. Ah, bom!

De olho no futuro

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe promove o Encontro de Novos Gestores “Caminhos para uma Gestão Eficiente”. O evento, que acontece hoje e amanhã num hotel de Aracaju, é direcionado a prefeitos e prefeitas eleitos, além de suas equipes técnicas. Segundo a Federação, o objetivo do encontro é fornecer conhecimentos essenciais para uma administração pública, alinhada às demandas da população. A programação dos dois dias consta de temas como saúde, educação, ICMS Social, controle interno, governança, gestão da administração pública, entre outros. Então, tá!

Negros e indígenas

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Sergipe (Sintese) vai promover, dia 10 próximo, o 8º Encontro de Educadores Negros e Indígenas. Agendado para o Campus da Universidade Federal de Sergipe em São Cristóvão, o evento terá como tema “PNE à Luz da Educação Étnico Racial”. O objetivo é discutir sobre o conjunto de práticas que inferiorizam a existência de negros e de povos indígenas, e de como tais comportamentos ultrapassam os muros das escolas. Durante o encontro, ocorrerá o lançamento do Livro “Borracha na cabeça: o golpe e a ditadura militar em Sergipe”. Prestigie!

Emília anuncia auxiliares

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), começou a divulgar os nomes de seus auxiliares diretos. De sábado pra cá, a distinta já anunciou o empresário Fábio Andrade como secretário de Turismo; a médica Débora Leite, como secretária da Saúde, o policial rodoviário Nelson Felipe, como superintendente da SMTT: a professora Melissa Rollemberg como presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho; e o contador Sidney Thiago, como secretário da Fazenda. Ressalte-se que Fábio Andrade, Nelson Felipe e Sidney Thiago foram auxiliares diretos do ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, de quem Emília era aliadíssima. Marminino!

Praias ameaçadas

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC), conhecida como PEC da Privatização das Praias, será votada, na próxima quarta-feira, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aprovada na Câmara dos Deputados em 2022, essa propositura possibilita a venda de faixas de areia para a iniciativa privada, ou seja, facilita a privatização das praias. O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi um dos sete deputados federais de Sergipe que votou favorável à PEC permitindo a venda das praias a particulares. O deputado João Daniel (PT) foi o único da bancada sergipana que disse não à tal PEC. Misericórdia!

Distância do governo

A maioria do PT sergipano não aceitará se coligar com o governador Fábio Mitidieri (PSD) nas eleições de 2026. Quem garante é a ex-deputada estadual Ana Lúcia Menezes (PT): “O nosso agrupamento Articulação de Esquerda não concorda e sei que em 2026 continuará com a mesma posição de fortalecimento do PT, contra aliança com o atual governo”, afirma a experiente líder petista. Segundo a ex-deputada, para fazer uma boa campanha daqui a dois anos, o partido precisa manter o diálogo direto com à população, através da defesa do seu programa e das ações do governo do presidente Lula da Silva (PT). Aff Maria!

Mudança de posição

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Aracaju que a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) tem apelado aos futuros vereadores para que aprovem um remanejamento superior aos atuais 18% para o orçamento da Prefeitura para 2025. Vale destacar que Emília e os demais parlamentares opositores ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) votaram, neste ano, um remanejamento de apenas 4%, ampliando depois este percentual para 18%. Ora, e por que aumentar agora? Como dizem lá em Carira: uma coisa é jogar pedra no telhado alheio, outra bem diferente é ser vidraça. Creindeuspai!

Vereadores pressionados

O radialista Narciso Machado publicou no site FanF1 que seis vereadores de Aracaju foram chamados à sede do PL para uma conversa de pé de orelha com os irmãos Edivan e Eduardo Amorim, o futuro vice-prefeito Ricardo Marques e o esposo de Emília Corrêa, pastor Itamar. Os quatro teriam pedido aos parlamentares para aprovar uma emenda ao projeto da Lei Orçamentária Anual autorizando um remanejamento de 40% do orçamento da Prefeitura para 2025. Este era o percentual em vigor até 2023. Ainda segundo Narciso, o vereador Isac Silveira (União), futuro líder da prefeita na Câmara, também conversou com alguns vereadores sobre a mesma emenda discutida na sede do PL. Marminino!

Déda vive!

Há 11 anos completados hoje, Sergipe perdeu um filho ilustre. O saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) morreu no dia 2 de dezembro de 2013, vítima de câncer. Advogado, poeta, cineasta, esposo, pai e gestor elogiável, o petista sempre orgulhou os sergipanos. Marcelo Déda foi eleito duas vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, duas vezes prefeito de Aracaju e duas vezes governador de Sergipe, com vitórias históricas, que mudaram o cenário político do estado. Déda vive!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 19 de março de 1946.

* É editor do Portal Destaquenotícias