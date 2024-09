Mitidieri será o grande derrotado das eleições em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Independente de quem ganhe as eleições em Aracaju, o governador Fábio Mitidieri (PSD) será o grande perdedor. Até aliados dele já admitem que as escaramuças verificadas agora entre os governistas terão sérios efeitos colaterais em 2026. Seja qual for o resultado do pleito, os chamados “engenheiros de obras prontas” vão culpar Mitidieri por não ter conseguido manter o grupo unido em torno de um único candidato à Prefeitura de Aracaju. Ademais, em vez chama-lo de conciliador como ele gosta, o acusarão de ser um líder fraco, um péssimo estrategista. Dirão que lhe faltou a competência que teve o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) em 2022, quando uniu quase todos os pré-candidatos ao governo da situação em torno do próprio Mitidieri. Agora, o pedessista aceitou passivamente três candidaturas aliadas na capital sergipana. O resultado é um barulhento lavar de roupa suja entre o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o ex-deputado André Moura (União) e o senador Alessandro Vieira (MDB), sem falar no fogo amigo e silencioso de Belivaldo, candidato a vice na chapa da filha de André. Portanto, podem apostar: será mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que esses quatro – e outros mais – se reconciliarem depois dessa refrega eleitoral em Aracaju. Quer apostar uma mariola de goiaba? Aff Maria!

Observadores do pleito

No 1° turno das eleições, Sergipe e outros 18 estados terão a participação da Missão de Observação Eleitoral (MOE/TSE) composta por 60 defensores públicos. Eles vão acompanhar e avaliar o pleito visando contribuir para o aprimoramento do processo eleitoral, garantindo transparência e integridade. Sem interferir ou auditar o processo eleitoral, os observadores visitarão os locais de votação, onde realizarão entrevistas com eleitores, presidentes de seção, mesários, secretários e agentes de segurança. Ah, bom!

Sergipe na rabeira

Do acumulado de dívidas das empresas do Nordeste negativadas em abril deste ano, cinco em cada 10 (51,6%) foram pagas ou renegociadas em até 60 dias. Sergipe registrou o segundo pior percentual de pagamento da região (47,5%), enquanto o Piauí ocupou a melhor posição: 65,3%. Os dados são do Indicador de Recuperação de Crédito das Empresas da Serasa Experian. A recuperação de crédito atingiu o menor índice do ano até agora, em decorrência de uma combinação de fatores econômicos, com destaque para a alta taxa de juros vigente. Só Jesus na causa!

Na terrinha

E quem deu com os costados em Aracaju foi Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Veio participar do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção e lançar o livro “Parceria Público-Privada (PPP) – Alternativa para o Crescimento do Crédito Imobiliário no Brasil”. A obra é fruto de sua dissertação de mestrado pela Sorbonne e destaca o caso de sucesso do Jardins Mangueiral, no Distrito Federal, que utiliza as PPPs como solução para reduzir o déficit habitacional no Brasil. Nem precisa dizer que as classes política e empresarial de Sergipe prestigiaram a noite de autógrafos. Supimpa!

Candidato desmentido

A Secretaria da Educação de Aracaju repudiou as acusações do vereador e candidato à reeleição Isac Silveira (União) sobre a licitação para compra de notebooks e plataformas educacionais. Segundo o secretário Ricardo Abreu, todo o procedimento licitatório observou a legislação, além de ter sido auditado pelo Tribunal de Contas de Sergipe e pelo Ministério Público de Contas. Abreu revelou que, após dois meses de análise de toda a documentação, os técnicos do TCE e o MPC não constataram qualquer indício de ilegalidade ou superfaturamento. Por que será que o vereador só resolveu fazer essa denúncia na reta final da campanha eleitoral? Marminino!

Apostas fracas

Diferente do que ocorria nos pleitos passados, Itabaiana tem registrado poucas apostas sobre quem ganhará as eleições para a prefeitura. “Estudiosos” nesse intrincado assunto juram que a culpa pelo desinteresse dos apostadores é o favoritismo do candidato Valmir de Francisquinho (PL). No começo da campanha, teve quem apostasse R$ 250 mil como Valmir derrotará o prefeiturável Edson Passos (PSD) com uma diferença de 10 mil votos. Depois das últimas pesquisas, nem dobrando essa vantagem aparece alguém interessado em fazer uma fezinha. Foi-se o tempo em que naquele município se apostava imóveis caríssimos, gado, caminhões e otras cositas más. Arre égua!

Dois pesos

Aprovado ontem pela Assembleia, o Projeto de Lei do governo estadual ampliando o Programa Cartão Mais Inclusão para filhos de vítimas de feminicídio terá pouca abrangência. Segundo a deputada Linda Brasil (Psol), muitas crianças devem ficar de fora, pois a proposta limita o benefício para apenas 50 órfãos. A psolista sugeriu aumentar o orçamento do Programa, que é de ínfimos R$ 300 mil, porém foi voto vencido: “É constrangedor saber que o governo pagou R$ 900 mil para um artista se apresentar no Arraiá o Povo, e quer investir três vezes menos para ajudar órfãos”, protestou Linda. Misericórdia!

Mal na fita

Apenas 27 deputados federais destinaram emendas parlamentares aos três programas de interesse apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente para este ano. De Sergipe somente o petista João Daniel apresentou uma emenda no valor de R$ 1,2 milhão. Estes recursos serão usados para a implementação de programas, planos e ações para a melhoria da qualidade ambiental no estado. É lamentável que a maioria dos deputados federais de Sergipe não priorize ações em favor do meio ambiente. Creindeuspai!

Cadê o “Sombra”?

O programa eleitoral do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) tem questionado por qual motivo a prefeiturável Emília Corrêa (PL) esconde o empresário Edvan Amorim, presidente do partido em Sergipe e seu principal apoiador. De fato, o dito cujo não aparece nas propagandas da aliada nem circula com ela pela cidade. Segundo o marketing do candidato pedetista, Emília quer passam uma imagem de santa, mas esconde com quem anda, numa insinuação de que Edvan Amorim não é lá flor que se cheire. Com a palavra a candidata do PL. Home vôte!

Turismo chinfrin

Contrariando o oba oba feito pelo marketing do governo Mitidieri, as operadoras de turismo ainda não enxergam Sergipe como um importante destino. Entrevistado pelo site Panrotas, o diretor executivo de produtos e Pricing da CVC Corp, Fábio Mader, disse que Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte são os estados mais procurados do Nordeste para a próxima alta temporada de verão. “São destinos que têm investido bastante em ações promocionais, em divulgação”, frisa Mader. Danôsse!

Passaram ao largo

Dos oito candidato à Prefeitura de Aracaju, apenas três abordaram as expressões “terreiro”, “racismo religioso” e “matriz africana” em seus planos de governo. Levantamento feito pelo Centro de Pesquisas Jurídicas e de Estratégias Públicas e Privadas Antidiscriminação, apurou que Niullly Campos (Psol) apresentou três propostas sobre este tema, Luiz Roberto (PDT) duas, e Candisse Carvalho (PT) 11 propostas. Dirigido pelo professor de direito da Universidade Federal de Sergipe, Ilzver Matos, o CEPEJE Antidiscriminação é formado por pesquisadores e ativistas históricos antidiscriminação. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 13 de dezembro de 1933.

