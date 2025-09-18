Mitidieri tem pouco tempo para acabar com a falta d’água em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Caminhando para o fim da gestão, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem muito pouco tempo para acabar com a falta d’água, principalmente no interior de Sergipe onde famílias passam mais de um mês com as torneiras vazias. Os dois últimos rompimentos da tubulação da Adutora do São Francisco deixaram por quatro dias mais de 900 mil pessoas de bico seco na Grande Aracaju e assustaram os governistas. Os mais preocupados são os deputados que aprovaram a “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A situação política destes parlamentares e do próprio Mitidieri se complicará caso a concessionária Iguá não consiga honrar rapidamente a promessa do governo de que a privatização dos serviços de água e esgoto seria a solução para a crônica falta d’água. O colapso hídrico ocorrido na Grande Aracaju despertou a oposição que, certamente, vai usar essa bandeira na campanha de 2026. Imagens de torneiras vazias e de esgotos entupidos serão divulgadas para mostrar que o governo não usou, como prometeu, os R$ 4,2 bilhões da “venda” da Deso para resolver os problemas de abastecimento e saneamento. Até que ponto esse discurso afetará o projeto de reeleição do governador só o tempo dirá, mas o certo é que Mitidieri precisa agir rápido para não entrar pelo cano. Home vôte!

Safra e dívidas

Produtores de Sergipe comemoram a safra de grãos. Com aumento da área plantada e o crescimento na produtividade por hectare, o estado alcançou 1,19 milhão de toneladas, 17,7% a mais que no ciclo anterior. É o que revela a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A produção de milho avançou 17,9%, saltando de 966,9 mil toneladas para 1,1 milhão. Também cresceram o arroz (13,3%) e o feijão (58,3%). No semiárido sergipano, onde o milho sustenta a economia de Simão Dias, Nossa Senhora da Glória e Carira, a preocupação é de que os ganhos de produtividade sejam anulados pelo peso do endividamento e a falta de proteção em caso de perdas climáticas. Misericórdia!

Advocacia de luto

O advogado criminalista Marcos Dantas, 38 anos, morreu, ontem, em Itabaiana vítima de acidente. Segundo informações, o causídico perdeu o controle da motocicleta que conduzia e colidiu contra um poste da rede elétrica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local o advogado já estava morto. Filho do empresário Gileno Dantas, proprietário de “O Frangão”, Marcos Dantas deixa três filhos. Descanse em paz!

Iguá muda comando

Em pleno colapso do fornecimento de água, que deixou a Grande Aracaju desabastecida por quatro dias, a Iguá substituiu seu comando no Brasil. René Silva assumiu como novo CEO da empresa em substituição a Roberto Barbuti. Segundo o site InvestNews, a mudança ocorre em um momento de forte turbulência para uma das principais empresas de saneamento do país. O executivo herda uma crise que ameaça a concessão no Rio de Janeiro, a mais importante da empresa. Paralelamente, a companhia ainda lida com a integração das atividades em Sergipe, um contrato que custou caro e se mostrou mais complexo que o previsto. Cruz, credo!

Negros em Brasília

O ministro Márcio Macêdo (PT) recebeu, ontem, a visita de dirigentes do Movimento Negro de Sergipe. Eles estão em Brasília participando da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que será encerrado nesta sexta-feira. Desde a última segunda-feira, estão ocorrendo conferência reunirão debates, painéis, plenárias, grupos de trabalho e apresentações culturais. Márcio ressaltou que esta foi a primeira vez que um ministro de estado recebe representantes do movimento negro de Sergipe na sede da Presidência da República. Então, tá!

Mutirão governista

O governo estadual será transferido, amanhã, para Ribeirópolis. Batizado de “Sergipe é Aqui”, o mutirão governista oferece o que o Estado não garante no dia a dia dos sergipanos. Enquanto o governador Fábio Mitidieri (PSD) e lideranças políticas distribuem tapinhas nas costas do eleitorado, servidores realizam atividades simples, como medição da pressão arterial e testes de glicemia. Estes governos itinerantes nunca deram resultados duradouros. Esbanjam, porém, um forte cunho eleitoreiro, na medida em que oferecem serviços básicos às mesmas pessoas pobres que passam a vida inteirinha mendigando ao governo uma simples consulta ou um exame médico. Só Jesus na causa!

Sem previsão de alta

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) permanece sob cuidados multidisciplinar em um hospital particular de Aracaju e sem previsão de alta. De acordo com boletim divulgado ontem, o parlamentar continua sendo submetido a uma série de exames para identificar a causa do mal-estar que o levou à internação. Segundo a equipe médica, o deputado evoluiu com “sintomas vertiginosos importantes”, o que exigiu acompanhamento contínuo. Ainda de acordo com o boletim, em razão dos procedimentos realizados, pode haver uma “piora momentânea dos sintomas”, acrescentando que a situação está sendo monitorada de perto e o estado clínico do paciente segue estável. Melhoras!

Como Sergipe votou

Com 311 votos favoráveis, 163 contrários e sete abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou, ontem, o regime de urgência para o Projeto de Lei da Anistia. Dos oito deputados federais de Sergipe apenas João Daniel (PT) votou contra a proposta. A partir de agora, o Projeto que busca perdoar judicialmente condenados e investigados desde outubro de 2022, incluindo os atos de 8 de janeiro de 2023, passa a tramitar de forma mais rápida na Câmara Federal. Deus é mais!

Valor do aluguel

Pesquisa do índice FipeZap, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) em parceria com plataformas de anúncios, revela que Recife ocupa o 1º lugar entre as capitais do Nordeste mais caras para alugar imóvel. Já Aracaju (R$ 25,18/m²) aparece com o 2º aluguel mais barato entre as capitais nordestinas. A princípio, o valor médio do metro quadrado em aluguéis na capital pernambucana atingiu R$ 60,65/m². Tal qual Aracaju, outras capitais nordestinas registram preços significativamente menores, indicando forte desigualdade regional no mercado imobiliário. Aff Maria!

Oposição responde

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) reagiu contra a afirmação feita pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) de que a oposição queria apenas ‘lacrar’ durante a falta d’água na Grande Aracaju: “Na verdade, a culpa é do seu governo que deixou quase um milhão de pessoas sem água durante quatro dias”, fustigou. Segundo o parlamentar, ainda bem que Mitidieri retornou da Europa: “Se puder, fique o restinho do ano em Sergipe porque o seu passaporte já está muito carimbado com as viagens internacionais. O povo quer o governador no estado resolvendo os problemas e não passeando”. Arre égua!

Suspeita de corrupção

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) alertou o governo de Sergipe para denúncias envolvendo organizações sociais que atuam na saúde. “Quando se descobre que uma empresa subcontratada para o Hospital da Criança funciona como uma loja de outlet de frutos do mar em São Paulo, fica de aparência que estão apenas vendendo nota fiscal”, frisou. O parlamentar prosseguiu afirmando que “o nome disso é corrupção”. Segundo o Sindicato dos Médicos, o hospital está funcionando sob cogestão de uma Organização Social paulista, que estaria ‘quarteirizando’ a contratação dos médicos através de duas outras empresas, cujos endereços declarados não correspondem à realidade. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 8 de março de 1919.

* É jornalista.

