Mitidieri teme que a campanha acabe o governo dele antes do fim

Na tentativa de impedir a antecipação da campanha eleitoral em Sergipe, mesmo faltando ainda 14 meses para as eleições, o governador Fábio Mitidieri (PSD) anunciou que só pretende discutir sobre o próximo pleito no ano que vem. O medo do líder pedessista é que a disputa dos pré-candidatos por espaços nos currais eleitorais esvazie o governo, provocando o seu fim antes do término do mandato. Aliás, se há alguém culpado pela antecipação da campanha eleitoral essa pessoa é o próprio governador que, no começo de 2026 propagou a disposição de disputar a reeleição, anunciando, de forma arrogante, não ter medo de nenhum adversário: “Pode vir quem quiser, de onde vier”, bradou. Agora, percebendo que outros governistas também estão com pressa para colocar a campanha nas ruas, Mitidieri tenta pisar no freio para salvar o pouco tempo que ainda tem do mandato. A questão é saber se esse aviso d’ágora aos navegantes vai conter os aliados mais afoitos. Do contrário, a campanha antecipada engole o resto da gestão, com sérios riscos ao projeto de reeleição do governador. Home vôte!

Aposta na propaganda

O senador Alessandro Vieira (MDB) tem usado todos os espaços disponíveis para expor suas ações aos sergipanos. Candidato à reeleição, o emedebista está apostando no busdoor, propaganda que pega carona nos ônibus e circula pela Grande Aracaju. O material publicitário do senador alardeia as emendas parlamentares liberadas por ele, a exemplo dos recursos federais para a Unidade Base de Saúde do povoado Areia Branca, na capital sergipana. Eleito graças a um “cavalo selado que passou na porta dele, Vieira também investe forte nas mídias sociais visando convencer o eleitorado de que tem serviços prestados e, portanto, merece permanecer no Senado por mais oito anos. Marminino!

Cadê o prefeito?

E a deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos) disse que o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), “não vive no município, é um verdadeiro turista”. A parlamentar garante que enquanto o pedessista viaja a saúde municipal pede socorro e as estradas estão um caos. Áurea também criticou uma licitação no valor de R$ 9 milhões – posteriormente cancelada – para a compra de salgadinhos. Aliás, desde que tomou posse, Sérgio Reis já tirou duas licenças não remuneradas de 22 dias. A primeira para pagar uma promessa em São Paulo, e a outra, juntamente com a vice Suely Menezes (MDB), para que o presidente da Câmara de Vereadores, Washington da Mariquita (MDB), assumisse a Prefeitura. Arre égua!

Itabaiana em festa

A esperada Micarana 2025 começa, hoje, na cidade de Itabaiana. Até o próximo domingo, a população daquele município sergipano e visitantes participarão de grandes shows musicais, a exemplo de Bell Marques e Wesley Safadão. O prefeito Valmir de Francisquinho (PL) celebrou o retorno do evento: “Tenho a honra de, nesse nosso terceiro mandato, retomar uma das maiores festas do nosso povo. Uma celebração que marca o aniversário da nossa cidade, com muita música, tradição e alegria para todos!”, frisou. Então, tá!

Fisco joga duro

Comenta-se à boca miúda nos corredores do palácio que a cúpula do governo Mitidieri está preocupada com a forte repercussão da campanha salarial dos auditores tributários. Ontem, eles foram à Assembleia solicitar aos deputados quem não votem o projeto do Executivo que tira direitos de pensionistas e aposentados do Fisco. Uma peça publicitária do sindicato da categoria afirma que “querem tirar um pouco do que a gente tem”, se referindo à proposta do governo Mitidieri de deixar quem não está mais na ativa sem o Bônus de Aumento de Arrecadação Própria (BAP). O anúncio conclui que “quem persegue aposentados e pensionistas não merece o nosso respeito”. Misericórdia!

Disputa territorial

O Pleno do Tribunal de Justiça acatou o agravo apresentado pela Prefeitura de Poço Redondo contra decisão anterior permitindo que parte do território daquele município fosse incorporado por Canindé do São Francisco. O recurso visou derrubar decisão monocrática da desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho extinguindo a ação judicial sobre o território em litígio sob o argumento de abandono da causa por Poço Redondo. Com esta decisão do Pleno do PJ, a disputa judicial entre os dois municípios será retomada. Creindeuspai!

Magrela supimpa

A maioria dos ciclistas usa a bicicleta como transporte, para ir ao trabalho (88,1%), e pedala cinco dias ou mais por semana (71,6%). Os números constam da pesquisa Perfil do Ciclista Brasileiro. O estudo revelou que 61,8% dos entrevistados usam a bicicleta como meio de transporte há menos de 5 anos. A maior parte (56,2%) leva entre 10 e 30 minutos em suas viagens, tem entre 25 e 34 anos de idade (34,3%) e renda entre um e dois salários mínimos (30%). Viva o “camelo”!

Grana na conta

O governo de Sergipe começa a pagar, hoje, os salários dos servidores referentes a este mês. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações. Nesta quinta-feira, serão depositados os vencimentos dos aposentados e pensionistas. Já amanhã, o pagamento será direcionado aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. O cumprimento do calendário injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. Ah, bom!

Feira na praça

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) vai promover, de 2 a 5 de setembro próximo, a 9ª Feira Estadual da Reforma Agrária. Será na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. Durante os quatro dias, produtores dos diversos assentamentos e acampamentos de Sergipe estarão comercializando alimentos sem veneno e produzidos por quem semeia a terra com cuidado e dedicação. A Feira objetiva vender a produção agrícola das famílias assentadas, além de conscientizar a população sobre a importância de consumir alimentos orgânicos. Prestigie!

Calado por resposta

Sergipe foi o único estado do país que não respondeu ao monitoramento do Plano Nacional Pena Justa, construído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o governo federal. Essa denúncia é da deputada estadual Linda Brasil (Psol). De acordo com a parlamentar, a omissão do governo Mitidieri diante de uma política tão importante para enfrentar as violações no sistema prisional “é um desrespeito com a população”. O Plano Nacional Pena Justa visou detectar violações sistemáticas de direitos humanos nas prisões, que oferecem condições precárias de infraestrutura, higiene, atendimento insuficiente em saúde, superlotação e relatos de tortura e maus tratos. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no Correio de Aracaju, em 20 de junho de 1907.

