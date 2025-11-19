Na disputa para o Senado querem colocar o carro diante dos bois

Por Adiberto de Souza *

É por demais prematuro dizer agora quais pré-candidatos ao Senado têm mais chances de vitória nas eleições de 2026. Ora, na base governista tem pretendentes em excesso, fato que pode provocar um racha no grupo. Basta isso para impedir qualquer projeção segura sobre o resultado do pleito que se avizinha. Ademais, mesmo após a homologação das candidaturas será preciso cautela, pois nem sempre quem larga na frente se elege. A disputa de 2028 colocou sal na moleira de muita gente. O ex-deputado federal André Moura (União), por exemplo, se apresentava como o candidato praticamente eleito, diante do grande número de prefeitos que o apoiavam. Além dele, os ex-governadores de Sergipe, Jackson Barreto (MDB) e Antônio Carlos Valadares (SD) desfilava como favoritos. Quando as urnas foram abertas, porém, os eleitos foram o neófito em política Alessandro Vieira (MDB) e o petista Rogério Carvalho. Portanto, dizer agora que cicrano é a favorito, que beltrano não tem chance ou que fulano será escanteado na convenção do partido é querer colocar o carro diante dos bois. A campanha só vai começar em agosto de 2026 e até lá muita água passará por debaixo da ponte, podendo afogar certos projetos tidos por muitos como imbatíveis. Marminino!

Como votaram

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, o texto-base do Projeto de Lei Antifacção, com 370 votos favoráveis, 110 contrários e três abstenções. De Sergipe apenas o deputado federal João Daniel (PT) votou contra a propositura, enquanto Fábio Reis (PSD) não participou da votação. Enviado pelo governo Lula (PT), o Projeto sofreu mudanças profundas promovidas pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança do governo de São Paulo, que se licenciou para retornar à Câmara. O Projeto segue agora para apreciação do Senado. Só Jesus na causa!

André vai à Justiça

O ex-deputado federal André Moura (União) impetrou uma queixa-crime na Justiça contra o advogado Victor Travancas, que deixou o governo do Rio de Janeiro chamando-o de criminoso. O ex-assessor do Executivo fluminense afirmou que, embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha extinto a punibilidade de André Moura em um processo antigo por crimes contra a administração pública, isso não apaga “os fatos ocorridos e a corrupção por ele praticada”. Segundo a defesa do ex-deputado sergipano, Victor Travancas cometeu calúnia, ao imputar falsamente fatos criminosos, e difamação, ao usar termos pejorativos com o dolo específico de atacar a imagem de André. Então, tá!

Alessandro relator

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União/AP), indicou o senador Alessandro Vieira (MDB) para ser o relator do Projeto de Lei Antifacção, que combate o crime organizado. A proposta cria a figura penal da facção criminosa, endurece penas e estabelece medidas para fortalecer a investigação e o combate a crimes dessa natureza. Segundo Alcolumbre, o emedebista tem uma longa carreira jurídica e na polícia judiciária de Sergipe. “Também possui na sua agenda pessoal contra o crime organizado”, afirmou o presidente do Senado. Aff Maria!

Fez a feira

O senador Rogério Carvalho (PT) foi agraciado pelo prefeito de Arauá, Fábio Costa (PT), com uma caixa de isopor cheia de comidas deliciosas. Além de carne do sol de porco e de novilha, o senador ganhou cocadas feitas por dona Geni, um queijo produzido na região e saborosas balinhas preparadas por dona Zenilda. Além de entregar as guloseimas ao senador, o prefeito aproveitou para pedir que ele contemple Arauá com emendas do Orçamento da União. Claro que Rogério prometeu atender ao apelo do aliado político. Creindeuspai!

Sala do empreendedor

A Prefeitura de Carira, em parceria com o Sebrae, inaugurou a Sala do Empreendedor Antônio Dutra Sobrinho. O espaço foi criado para oferecer suporte, orientação e oportunidades aos empreendedores daquele município. A Sala do Empreendedor disponibiliza serviços, como formalização de MEIs, orientações empresariais, oficinas de capacitação, consultorias e acesso a crédito. O objetivo é facilitar a vida de quem já empreende e abrir portas para quem planeja iniciar um negócio, fortalecendo a economia do município. Ah, bom!

Muribeca de luto

O vereador do município de Muribeca, Remo Figueiredo de Moraes (União), 54 anos, morreu vítima de um câncer no pâncreas. A Prefeitura de Muribeca decretou três dias de luto no município, em respeito à trajetória pública do parlamentar. Por conta da morte do vereador, o Fórum Comunitário do Selo UNICEF, que estava previsto para hoje em Muribeca, foi adiado para o próximo dia 25. Remo Moraes estava internado em um hospital de Aracaju, tendo falecido na última segunda-feira à noite. Descanse em paz!

Malha em ferro frio

Tem gente apostando um copo d’água, um palito e um guardanapo como o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), não comporá a chapa majoritária liderada pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Quem pensa assim garante que, embora ainda não tenha tornado público, o líder pedessista já se definiu pelas candidaturas ao Senado de André Moura (União) e Alessandro Vieira (MDB). Sendo isso verdade, Nogueira está malhando em ferro frio ao tentar convencer Mitidieri que é melhor candidato do que o emedebista e o mandachuva do União Brasil no estado. Como a política é muito dinâmica e as eleições ainda estão longe, é melhor não aceitar aposta tão valiosa. Deus é mais!

Cadê a água?

O deputado estadual Kaká Santos (União) tem reunião agendada com a empresa Iguá Sergipe para discutir o abastecimento de água em Tobias Barreto e em municípios vizinhos. Durante o encontro, marcado para o próximo dia 25, o parlamentar vai cobrar que a concessionária leve água às torneiras do povoado Samambaia. “Vamos tratar do que ainda pode ser feito este ano e do que já está programado para 2026″, revela Kaká. Além dele, vários deputados estaduais têm levado à Iguá demandas de municípios onde a água tratada continua sendo um artigo de luxo. Misericórdia!

Hoje é sexta-feira

Para os servidores estaduais de Sergipe e de algumas prefeituras hoje tem cara de sexta-feira. É que a semana desses felizardos acaba nesta quarta-feira por conta do feriado dessa quinta, em homenagem à Consciência Negra, e do ponto facultativo decretado para sexta. O comércio de Aracaju abre normalmente depois de amanhã, porém deve ter funcionamento meia boca, pois boa parte dos servidores públicos vai aproveitar para curtir o merecido feriadão. Diante disso, os bares e restaurantes localizados nas praias de Sergipe esperam uma boa frequência de banhistas e, naturalmente, ótimas vendas. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal propriaense A Defesa, em 22 de dezembro de 1945.

