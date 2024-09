Na reta final da campanha em Aracaju os candidatos pisam em ovos

Por Adiberto de Souza *

Chegamos na reta final da campanha eleitoral. Faltando apenas nove dias para o 1º turno, os candidatos a prefeito de Aracaju e seus respectivos cabos eleitorais aumentaram o ritmo de trabalho. Todos querem conquistar os eleitores ainda indecisos e mudar a cabeça dos que já se dizem decididos por este ou aquela prefeiturável. A propaganda de convencimento só é permitida até a próxima quinta-feira, quando termina o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. A partir de então, é torcer para que as urnas atestem o sucesso do trabalho realizado pelos marqueteiros. Nesta reta de chegada a dúvida é quem enfrentará Emília Corrêa (PL) no 2º turno das eleições. Disputam essa vaga os candidatos Luiz Roberto (PDT), Yandra de André (União) e Danielle Garcia (MDB), sendo os dois primeiros aparecem em quase todas as pesquisas como empatados tecnicamente. Diante dessa acirrada disputa, todos pisam em ovos para manter a vantagem em seu favor. Tanto os postulantes à cadeira de prefeito quanto os apoiadores deles sabem que qualquer erro agora poderá ter sérias consequências. Portanto, sobre possíveis equívocos ninguém quer nem ouvir falar. Marminino!

Muda de mãos

A petrolífera Enauta assumirá 100% dos blocos de petróleo da Bacia de Sergipe-Alagoas nos quais já tinha participação de 30%. O aumento será viabilizado pela cessão das participações da ExxonMobil (50%) e da também americana Murphy Oil (20%) nos poços. Segundo a coluna Capital/O Globo, no ano passado, a ExxonMobil havia desistido de explorar petróleo no Brasil por estar frustrada com os resultados obtidos em seus poços. Com essa transação, a petrolífera confirma que está caindo fora do Brasil. Creindeuspai!

Mulher do padre

O Tribunal Regional Eleitoral julga hoje o recurso da candidata a prefeita de Socorro, Carminha Paiva (PP). Na ação contra a prefeiturável, a oposição alega que ela é mulher do prefeito Padre Inaldo (PP). Tanto Carminha quanto o reverendo negam a propalada união estável. Tem gente apostando que os magistrados do TRE vão manter Carminha fora da disputa, assim como fizeram com Danilo Segundo (PT), que teve a candidatura a prefeito da Barra dois Coqueiros impugnada porque, segundo o Ministério Público, é casado com Lurian Lula (PT), filha do presidente Lula da Silva (PT). Aguardemos, portanto!

De olho nas apostas

E o senador Alessandro Vieira (MDB) apresentou dois projetos de lei visando reduzir os prejuízos causados pelas apostas online. O primeiro busca limitar o uso de dinheiro nesses jogos, protegendo quem recebe o Bolsa Família, idosos e pessoas já endividadas. A segunda propositura proíbe a publicidade excessiva, aumenta a tributação das apostas e combate à lavagem de dinheiro, muitas vezes está ligada ao crime organizado. Vieira afirma ser preciso uma ação rápida para proteger a população “e garantir que essa prática seja regulada de forma justa e transparente”, discursa. Então, tá!

Crack, a praga

Diferente do que o senso comum acredita, o crack não causa exclusão social. Pelo contrário, o uso da droga é consequência de uma vida precária que leva à dependência. A constatação é de Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o estudo, o uso da droga apenas piora a situação de pessoas que não tem laços familiares, moradia, trabalho e estudo, problemas que chegaram antes da dependência. Lastimável!

Cavalgada prestigiada

Políticos de A a Z deram com os costados em Nossa Senhora da Glória para prestigiar a 16ª edição da Caravana Raid da Amizade. Cerca de 500 amazonas e cavaleiros saíram de Glória em direção a Porto da Folha onde ocorreu a entrega da chave para a abertura da tradicional Festa do Vaqueiro. A caminhada representa a preservação da cultura e das tradições do semiárido sergipano, sendo um momento de celebração da rica herança cultural. Tendo participado da Caravana, o governador Fábio Mitidieri (PSD) lembrou que enquanto deputado federal apresentou o projeto de lei instituindo o Dia Nacional da Vaquejada e Cavalgada. Arre égua!

Rogério é desmentido

O candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), desmentiu o senador Rogério Carvalho (PT), que espalhou ter sido ele demitido da Petrobras por justa causa. De acordo com o pedetista, no governo de Michel Temer (MDB) os petroleiros que exerciam atividade política foram acusados de desvio de conduta, mas após a situação ter sido devidamente apurada o processo foi arquivado por não se identificar dolo. “É lamentável que, no cenário de crescimento da nossa candidatura, nessa reta final de campanha, se utilizem de mentiras para confundir o eleitorado”, reclamou Luiz. Misericórdia!

Zero, zero!

Embora não se fale dele na propaganda eleitoral, o voto nulo expressa a insatisfação do eleitor com as falsas promessas dos candidatos a prefeito e a vereador. Também é visto como uma resposta contra a obrigatoriedade de votar. Ora, se o voto é um direito, ninguém deveria ser forçado a exercê-lo! Portanto, quem pretende dizer não ao que está aí, ao chegar diante urna eletrônica deve digitar zero, zero e confirmar. Em 2020, 27.904 (9,2%) dos eleitores votaram nulo o 1º turno das eleições de Aracaju. Só Jesus na causa!

Candidato defendido

O coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, discorda da impugnação da candidatura de Danilo Segundo (PT) a prefeito da Barra dos Coqueiros. O petista foi retirado da disputa pelo TRE, que entendeu ser ele casado com Lurian Lula (PT), filha do presidente Lula da Silva (PT). Na ação, o Ministério Público informa que existem reportagens confirmando que Danilo é genro do “Barba”. Bacelar pensa o contrário: “Ninguém quer aceitar concorrer com um candidato que conta com o apoio público do presidente Lula. Por isso inventaram esse pretexto maquiavélico, para tentar ganhar as eleições no tapetão”, diz. Aff Maria!

Apaga velinhas

O Partido Social Democrático está completando 13 anos nesta sexta-feira. Fundado em 2011 pelo político paulista Gilberto Kassab, o PSD é presidido em Sergipe pelo governador Fábio Mitidieri. Antes dele, a legenda era comandada pelo ex-governador Belivaldo Chagas, que hoje é filiado ao Podemos. O ex-gestor deixou o PSD contrariado por ter ficado sabendo pelos outros que Kassab havia lançado a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. Com a renúncia de Chagas e para abafar a crise política, Mitidieri assumiu, em maio passado, a presidência do partido no estado. Home vôte!

Candidatura já era

Preso em flagrante furtando cabeamentos de uma empresa de telefonia, “Paulista a voz do Povo” (PL) não é mais candidato a vereador em São Cristóvão. Esta informação é do presidente do PL daquele município, Henrique Alves da Rocha. Segundo o distinto, sobre as denúncias veiculadas pela imprensa envolvendo “Paulista”, todas serão analisadas pelo Conselho de Ética da legenda para as providências cabíveis. O candidato foi preso, juntamente com um comparsa, justo quando queimava os cabeamentos para retirar o metal e vendê-lo. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 29 de janeiro de 1911.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias