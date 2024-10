Nada de novo nos apoios à Emília e Luiz Roberto

Por Adiberto de Souza *

Os anunciados apoios agora no 2º turno aos prefeituráveis Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL) já eram esperados. Quem não sabia que as derrotadas Danielle Garcia (MDB), Candisse Carvalho (PT) e Niully Campos (Psol) se bandeariam para o palanque do pedetista? E qual a novidade de o candidato Zé Paulo (Novo) ter aderido à campanha de Emília? A decisão da postulante Yandra de André (União) de liberar seus aliados para votarem em que quiser também já era esperada, como é certo que a maioria dos eleitores da fidalga deve votar em Corrêa. Ressalte-se que os apoios dos derrotados e derrotadas são importantes, mas não definem as eleições, pois boa parte dos eleitores deles no 1º turno não segue as orientações. Na verdade, tanto Emília quanto Luiz Roberto estão correndo atrás é dos 113 mil eleitores que votaram em branco, anularam os votos ou simplesmente não compareceram às urnas no último dia 6. Eles vão decidir quem governará Aracaju pelos próximos quatro anos. Simples assim!

Demora prejudica

Dois campos com acumulações marginais e 74 blocos exploratórios de Sergipe podem ficar de fora do próximo leilão da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Isso pode ocorrer devido à demora da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) em emitir a análise ambiental. Segundo o site eixos, voltado ao meio petrolífero, A ANP aguarda manifestações da Adema e sete órgãos similares de outros estados para incluir 281 blocos e três campos na fila dos leilões da oferta permanente. Assim também já é demais também!

Assédio é crime

Atenção empregador: assédio eleitoral no ambiente de trabalho é crime punido cívil e criminalmente. Este alerta é do Tribunal Superior Eleitoral. O combate a quem se acha dono dos votos de seus empregados tem sido feito pelos Ministérios Públicos Eleitoral (MPE), e do Trabalho (MPT). No 1º turno das eleições vários casos de assédio foram denunciados. A Indústria Maratá, de Lagarto, chegou a ser advertida pelo PMT por conta dessa condenável prática. As línguas ferinas garantem que agora na campanha do 2º turno em Aracaju tem ocorrido assédio pelas redes sociais, por meio de ameaças de demissão. Misericórdia!

Hoje tem debates

Estão agendados para hoje dois debates entre os candidatos à Reitoria da Universidade Federal de Sergipe. O primeiro será logo mais às 9 horas e o segundo às 19 horas, ambos no auditório do Campus da UFS, em São Cristóvão. Quatro chapas disputam a Reitoria e Vice-Reitoria da Universidade Federal de Sergipe na eleição que acontecerá amanhã. A Chapa 1 tem como candidato à reeleição o reitor Valter Joviniano de Santana Filho. As chapas 2, 3 e 4 são encabeçadas, respectivamente, pelos professores André Maurício, Rosalvo Ferreira e David Soares. Boa sorte a todos os concorrentes. Aff Maria!

Juntando os cacos

Após o 2º turno das eleições em Aracaju os partidos derrotados vão juntar os cacos da refrega eleitoral e preparar o terreno para o embate municipal de 2026. Quem primeiro começar a faxina, arrumará a casa mais rápido. Esta arrumação passa, naturalmente, pela renovação dos já cansados quadros atuais, com a atração de novas lideranças. Quem quiser continuar convivendo no mesmo teto do próximo governo municipal – que tanto pode ser do PDT quanto do PL – precisará aceitar o jogo a ser jogado pelo futuro chefe do Executivo aracajuano. Do contrário, deve mudar de residência, indo morar, de preferência, na rua da oposição. Danôsse!

Viva a cultura

Laranjeiras foi palco, ontem, da apresentação anual dos Lambe-Sujos e Caboclinhos. Durante todo o dia, os personagens circularam pela cidade encenando a guerra entre os dois grupos. O prefeito Juca de Bala (MDB) se fantasiou de lambe-sujo: “Estou, mais uma vez, participando dessa festa que representa a libertação do povo de Laranjeiras. Nossa cidade é um palco de cultura e diversidade”, comemorou. Legal!

De olho na Mesa

Faltando mais de três meses para a sua realização, a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju já é assunto frequente nos bastidores políticos. Os vereadores eleitos não estão preocupados apenas em localizar um bom gabinete no prédio do Legislativo. Tanto novatos quanto veteranos já se articulam para compor a futura Mesa Diretora. O atual presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos (PSD), trabalha poderá se eleger. Nada o impede de se candidatar, pois a partir de janeiro ele estará em um novo mandato. Alguns marinheiros de primeira viagem também andam querendo disputar a cadeira ocupada hoje pelo pedessista. Arre égua!

Catraca livre

Assim como ocorreu no 1º turno, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deverá decretar a gratuidade do transporte coletivo em Aracaju no próximo dia 27, data do 2º turno das eleições. A medida segue decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou as prefeituras e concessionárias a oferecerem tarifa zero nos dias de eleições sem que isto configure prática de improbidade administrativa ou crime eleitoral. Ao decretar catraca livre no 1º turno, Edvaldo disse que a medida visava garantir que todos os residentes da capital sergipana tivessem condição de votar e eleger quem consideram mais preparado para cuidar dos destinos de Aracaju. Ah, bom!

Obra fedorenta

O inacabado termidorentanal pesqueiro, ao lado dos mercados centrais de Aracaju, demonstra a desatenção do governo federal para com os sergipanos. Tão aguardada por comerciantes de pescado, marisqueiras e consumidores, a obra virou um elefante branco e fedorento, muito fedorento. Pior, embora já tenha consumido R$ 7 milhões, não tem previsão para ser concluída. O resultado desse descaso é um prédio 97% concluído, fechado e cercado por barracas improvisadas, onde pescadores e marisqueiras limpam e vendem seus produtos em meio a esgotos entupidos e uma fedentina assustadora. Só Jesus na causa!

Morte na espreita

É raro o dia que ninguém morre em acidente de motocicleta em Sergipe. Quando escapam da morte, as vítimas ficam hospitalizadas por um bom tempo e a maioria permanece com sequelas. O crescente número de acidentes com este tipo veículo deixara claro que a morte anda nas garupas das milhares de motocas que circulam pelo estado, muitas delas pilotadas por pessoas inabilitadas. Apesar disso, não há campanha de conscientização, principalmente no interior, onde o jegue e o cavalo foram substituídos por este perigoso meio de transporte. Creindeuspai!

Divisão do bolo

Após a contagem dos votos do 2º turno as lideranças da campanha eleita para governar Aracaju vão sentar com os aliados mais chagados para dividir o bolo de cargos públicos. Há quem garanta que não será tarefa fácil, pois tanto do lado de Luiz Roberto (PDT) quando o de Emília Corrêa (PL) tem mais gente na fila das tetas do que aspones disponíveis. Talvez por isso, os nomes dos escolhidos só deverão ser anunciados no finalzinho de dezembro e começo de janeiro de 2025. Até lá, a galera vai ter que se contentar com doses de Lexotan para acalmar os nervos. Marminino!

Pecado da carne

De um bebinho, ao saber que um churrasco corrido em Aracaju está custando a bagatela de R$ 75, sem contar os 10% do garçom, o couvert artístico, além de otras cositas más: “Por esse preço, podem abolir o pecado da gula”, blasfemou o pinguço. Cruz, credo!

TCE responde

E o Tribunal de Contas de Sergipe não gostou de ser chamado de “Lesma lerda” devido à demora para julgar os processos. Em nota, a direção daquele órgão auxiliar da Assembleia Legislativa explica porque leva anos para julgar as contas dos gestores públicos. Então, tá!

Leia, abaixo, a nota do TCE:

“Nota à imprensa

A respeito da nota publicada nesta coluna na última sexta-feira, 11, cujo conteúdo aborda o tempo decorrido até o julgamento das contas anuais no âmbito do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), o órgão informa já ter julgado, conforme números do seu Sistema de Auditoria (Sagres), apenas no ano de 2024, um total de 3940 processos – montante 45% superior ao ano de 2023, quando 2166 haviam sido julgados até então.

Especificamente quanto às contas anuais de governo cujos processos foram julgados este ano, 69% são do ano de 2020 ou posteriores, incluindo contas anuais já de 2023. Dessa forma, os casos de contas anuais de períodos mais distantes consistem em exceção na rotina de julgamentos deste Tribunal.

Vale enfatizar que, conforme previsto na legislação pertinente, as contas anuais de governo ingressam no Tribunal de Contas até o final do mês de abril do ano subsequente ao respectivo exercício financeiro. As contas anuais de 2023, por exemplo, foram enviadas à Corte no último mês de abril, enquanto as contas anuais de 2024 serão remetidas ao órgão até o final do mês de abril do ano de 2025.

Ainda na perspectiva de dar mais celeridade aos julgamentos, o TCE acrescenta que recentemente foram implementadas as câmaras virtuais, novidade que permite aos conselheiros deliberar sobre processos da 1ª e 2ª Câmara de forma eletrônica, a qualquer momento após a sua disponibilização.

Outra inovação já em fase de implementação é a ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela Diretoria de Modernização e Tecnologia que vai dar celeridade à instrução processual, etapa inicial da análise das contas, cujos responsáveis são os auditores de controle externo que integram o corpo técnico do órgão”.

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 11 de outubro de 1923.

