Não haverá dáblio ó na disputa pelo governo de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Apesar da torcida de eleitores apaixonados por este ou aquele pré-candidato, não se pode dizer hoje que fulano, beltrano ou sicrano são imbatíveis na disputa pelo governo de Sergipe. Pesquisas não registradas na Justiça Eleitoral apontam a liderança do governador e postulante à reeleição Fábio Mitidieri (PSD), contudo, tais índices não significam dizer que o fidalgo já está reeleito. Conforme escreveu o articulista Habacuque Villacorte, “um erro de estratégia e/ou narrativa, pode comprometer todo o projeto” do líder pedessista. Enquanto os partidos não definirem com quais chapas vão à campanha eleitoral de 2026, é impossível dizer quem será eleito. Antes disso é preciso conhecer todos os pré-candidatos a vice e ao Senado. As candidaturas proporcionais também são importantes nas disputas majoritárias e elas só serão conhecidas do grande público no próximo ano. Portanto, até que seja dada a largada oficial para a campanha, será muito arriscado apostar em nomes e muito menos na vitória daquele que desfila por aí como imbatível, pois, não haverá dáblio ó nas eleições do próximo ano. Marminino!

Alta médica

O vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral (PSB), recebeu alta hospitalar, ontem, após ter sido hospitalizado para se recuperar de um mal-estar. Também secretário estadual da Educação, o distinto se sentiu mal, domingo passado, enquanto estava numa casa de praia. Segundo a assessoria de imprensa da SEED, Zezinho se encontra na residência dele, ao lado dos familiares, devendo retomar suas atividades de forma gradativa. Em nota, o vice-governador agradeceu pelas manifestações de carinho e orações recebidas de sergipanos. Ah, bom!

Emília ameaça

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (P), insinuou que se não a deixarem trabalhar ela pode começar a alimentar a ideia de disputar o governo de Sergipe em 2026. Após dizer que começou a gostar do jogo, numa referência as especulações sobre sua possível pré-candidatura a governadora, Emília afirmou que se não a deixarem trabalhar, “eu posso pensar em outra história, pois gosto de desafios”. Resta saber quem está dificultando o trabalho da prefeita. Deus é mais!

Cartão vermelho

Os auditores fiscais levantaram cartões vermelhos para o governo Mitidieri em protesto conta a proposta denominada de Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte. Durante manifestação, ontem, na sede da Secretaria da Fazenda os auditores sugeriram que o “governador cumpra o acordo! O BAP é Lei!”. A categoria cobra de Fábio Mitidieri (PSD), entre outras reivindicações, o pagamento do Bônus de Aumento da Produtividade, acordado com o Executivo e já aprovado pela Assembleia Legislativa. Diante do protesto, a secretária da Fazenda, Sarah Tarsila Andreozzi, agendou um encontro com a diretoria do Sindifisco para a próxima sexta-feira. Só Jesus na causa!

Luta pela terra

Para marcar a passagem do Dia Internacional da Agricultura Familiar, celebrado na próxima sexta-feira, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra realiza a Jornada da Semana Camponesa. Mobilizações em nível nacional têm o lema “Para o Brasil alimentar, Reforma Agrária Popular!”. O objetivo é estabelecer diálogo com o governo federal para o avanço das políticas de Reforma Agrária. O MST conta com cerca de 400 mil famílias assentadas à espera de políticas públicas que existem, mas que não chegam à base. Além da desapropriação de terras para a Reforma Agrária, o MST luta pela desburocratização dos créditos. Então, tá!

Arranjo político

O governador Fábio Mitidieri (PSD) empossou, ontem, o vereador aracajuano Nitinho Vitale (PSD) como secretário de Representação de Sergipe em Brasília. O parlamentar substitui Fábio Reis (PSD), que deixou a pasta para reassumir a cadeira de deputado federal, posto que foi ocupado por Nitinho até a semana passada. Portanto, a nomeação de Vitale como secretário foi um arranjo político para mantê-lo em Brasília, enquanto o suplente dele, Bigode do Santa Maria (PSD), permanece no bem bom da Câmara de Aracaju. Creindeuspai!

Fase de engorda

Para os políticos clientelistas esta é a fase de engordar o gado. É a hora de botar o melzinho na chupeta das lideranças políticas para que estas adocem a boca do eleitorado. Alguns pré-candidatos com mandatos federais transformam as emendas parlamentares em ração para alimentar o rebanho, manter iludida a plebe rude e ignara. Certos pré-candidatos batem pernas pelo estado para conhecer o tamanho do rebanho e o custo para engordá-lo até o abate, na eleição de outubro de 2026. Por isso, tantas idas e vindas dos políticos ao interior. Afinal, quem engorda o gado é o olho do dono. Misericórdia!

Veto vetado

A prefeita Emília Corrêa (PL) caminha para mais uma derrota política na Câmara Municipal. É que o veto da ilustre ao Projeto de Lei criando a Loterias de Aracaju (Lotaju) deverá ser derrubado pelos vereadores tão logo acabe o recesso parlamentar. O presidente do Legislativo, Ricardo Vasconcelos (PSD), é um dos que defendem a queda do veto de Emília. O pedesista entende que a Câmara não afrontou a lei ao aprovar a Lotaju e cita o governo de Sergipe e a Prefeitura de Lagarto, que sancionaram projetos idênticos. Numa clara demonstração que trabalhará contra o veto, Vasconcelos disse que a Câmara tem vida própria e não será levada a reboque pelo Executivo. Home vôte!

Mulheres discriminadas

As mulheres continuam enfrentando antigos problemas quando o assunto é a carreira. Pesquisa revela que elas ainda se deparam com discriminações de gênero no ambiente de trabalho. Dentre os problemas mais comuns, as entrevistadas citam o fato de serem relacionadas com certos estereótipos (63%), a compensação desigual (60%), o tratamento diferenciado (58%), a desigualdade de oportunidades (58%), piadas de gênero (38%) e o assédio sexual (31%). Assim também já é demais também!

Professores reivindicam

A reunião dos professores da rede estadual com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), será, hoje à tarde, no Palácio de Despachos, em Aracaju. O Sintese convocou uma vigília dos professores, que deverá ocorrer durante a reunião. Entre as reivindicações da categoria estão a correção da tabela salarial; pagamento do piso salarial e dos auxílios internet e tecnológico; descongelamento das gratificações; vinculação do triênio aos salários; retomada de novos percentuais da carreira; debate sobre o precatório do Fundef e a devolução dos 14% que foram descontados dos aposentados. Aff Maria!

Versão do Cale-se

Repercutiu negativamente a sugestão de Geraldo Mota, diretor do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), para os motoristas reclamarem menos e prestarem mais atenção à sinalização. O conselho do indigitado ocorreu em função dos protestos feitos pela população do interior contra o péssimo estado de conservação de parte das rodovias estaduais, principalmente as da região Sul de Sergipe. O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) lamentou que “enquanto você desvia de buracos”, o governo sugere que se reclame menos. Já a internauta Cibelle Pizzi afirmou que, ao sugerir ao povo para reclamar menos, o representante governo Mitidieri instituiu a versão sergipana do Cale-se. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 17 de março de 1897.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias