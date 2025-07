Não se engane, os políticos são farinha do mesmo saco

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem pensa que os políticos, em sua grande maioria, estão interessados em resolver os problemas vividos no dia a dia pelos sergipanos. Para os que têm mandatos vale mais garantir a reeleição, independente de qual partido estejam. Já quem está na planície, dorme e acorda pensando nas eleições de 2026. Antes de defenderem bandeiras ideológicas, como prometem fazer nos inflamados discursos, os políticos preferem se juntar com quem lhe garante a manutenção no poder. Portanto, é bom o eleitor acompanhar com lupa a trajetória dessa turma, principalmente aqueles que já ensaiam participar das eleições do próximo ano. Do contrário, comprará gato por lebre. Nunca esqueça que a maioria dos políticos é adepta do velho ditado popular: “farinha pouca, meu pirão primeiro”. E o povo que se exploda. Marminino!

Cadê o dinheiro?

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) quer saber do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), “aonde está o dinheiro da Deso”. A pergunta da parlamentar se refere aos R$ 4,5 bilhões apurados com a concessão à empresa Iguá dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que eram prestados pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Linda estranha que, com tanto dinheiro em caixa, o Executivo tenha enviado para a Assembleia três projetos pedindo autorização para fazer um empréstimo de quase R$ 1,5 bilhão. A deputada defende que o Legislativo não concede “esse cheque em branco” ao governador Mitidieri. Deus é mais!

Escolha estratégica

Após o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), ter dito que não aceita o senador Rogério Carvalho (PT) na chapa governista, o petista revelou que “a definição do nome para o governo de Sergipe será feita em diálogo com o presidente nacional do PT e com a coordenação da campanha do presidente Lula”. Sem citar nomes, Carvalho afirmou que “será uma escolha estratégica, construída coletivamente, pensando no futuro do nosso estado”. Rogério também revelou que o “nosso palanque [para 2026] está pronto, com os nossos candidatos e candidatas tanto para estadual quanto federal”. Ah, bom!

Reajuste de 10%

Após a pressão dos sindicados que representam o funcionalismo estadual, o governo de Sergipe enviou Projetos de Lei à Assembleia Legislativa propondo um reajuste salarial de 10% para servidores que integram os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs). A proposta contempla mais de 18 mil funcionários públicos, entre ativos e inativos. O impacto financeiro mensal do aumento na folha de pessoal será de R$ 6,2 milhões. A expectativa do governo é que, com a aprovação dos Projetos de Lei pelos deputados, o reajuste passe a vigorar a partir de agosto próximo. Então, tá!

Atitude de vira-lata

O deputado federal João Daniel (PT) não escondeu a indignação com a bancada do PL na Câmara que aprovou uma moção de regozijo em apoio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% as exportações brasileiras: “Foi um gesto vergonhoso de traição aos interesses nacionais”, fuzila o petista. De acordo com Daniel, a tentativa dos EUA de interferir no Brasil é uma jogada política para alimentar a extrema-direita. Por fim, o deputado afirmou que, “querendo ou não, Bolsonaro vai responder pelos seus crimes, junto a todos os golpistas que atacaram a democracia”. Danôsse!

Coisa antiga

Espalhar notícias falsas nas campanhas eleitorais é coisa muito antiga. Novo mesmo só o nome dado à mentira política: fake news. Na campanha eleitoral de 2003, a assessoria do saudoso João Alves Filho, então candidato a governador de Sergipe anunciou que se ele fosse eleito iria construir uma mega refinaria de petróleo na Barra dos Coqueiros. O empreendimento prometido tinha até nome: Atlântico Sul. Era tudo conversa mole para engabelar os tolos. Misericórdia!

Só em novembro

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Laranjeiras só deve voltar a produzir lá pra o mês de novembro. Após ter retomado a unidade da empresa Unigel, a Petrobras analisa propostas para a realização dos serviços de manutenção na Fafen, que está fechada desde 2023. A estatal acredita que, com o retorno da produção das Fafen’s de Sergipe e da Bahia pode suprir metade da demanda nacional de uréia. Tendo arrendado as duas fábricas no governo Bolsonaro, a Unigel desistiu do negócio alegando o alto preço do gás natural, principal matéria prima das Fafén’s. Aff Maria!

Favoritismo engana

É bom alguns candidatos ao Senado e ao governo de Sergipe não acharem que a fatura já está liquidada, mesmo faltando ainda quase um ano e meio para as eleições de 2026. Em Aracaju, por exemplo, já teve candidato que comprou o terno da posse após o 1º turno, perdeu o controle do gado e amargou uma derrota no 2º turno. Na década de 60, Seixas Dória, figura de proa da UDN, pulou a cerca para as bandas do PR, se candidatou a governador e derrotou o ex-aliado Leandro Maciel que, de tão confiante na vitória, cunhou como slogan de campanha a frase “ninguém se perde na volta”. Se perdeu. Arre égua!

Caixa gordo

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) garante que o governador Fábio Mitidieri (PSD) pouco está se importando com a falta d’água reinante em Aracaju e no interior do estado, “com o caos na saúde e tantos outros problemas que assolam nosso cotidiano”. Ao falar sobre os três empréstimos de cerca de R$ 1,5 bilhão que o Executivo sergipano pretende fazer, o parlamentar pepista foi taxativo: “A fé de Mitidieri está apenas no dinheiro e no número de aliados que ele conseguirá manter e trazer pra seu projeto de reeleição com esse caixa gordo”. Home vôte!

Mala preta

A compra e venda de votos ainda é uma realidade no Brasil. Uma recente pesquisa mostra que 28% dos entrevistados revelaram ter conhecimento ou testemunhado essa prática ilegal. A consulta apurou ser pequena a percepção do eleitor de que a compra de votos é um crime. O resultado da pesquisa permite afirmar que a famosa mala preta seguirá elegendo corruptos e fazendo a festa dos eleitores menos esclarecidos. E estes mesmos suplicantes que vendem os votos vivem falando mal dos políticos corruptos. Assim também já é demais também!

Tem que explicar

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou um requerimento da vereadora Sônia Meire (Psol) pedindo explicação à Prefeitura sobre quais as pretensões da atual gestão com Israel. A psolista também quer esclarecimentos sobre os objetivos da recente viagem a Isarael do secretário municipal Dilermando Garcia Ribeiro Júnior. No mês passado, o distinto foi aquele país em missão especial e acabou enfrentando dificuldades para retornar por conta da guerra entre Israel e Irã. A reação contrária da vereadora bolsonarista Moama Valadares (PL) não impediu a aprovação do requerimento. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 6 de março de 1897.

