Nem os aliados querem a pré-candidata do PT em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

O PCdoB e o PV não apostam uma moeda furada na pré-candidatura da petista Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju. As duas legendas, que integram uma federação juntamente com o PT, alegam que a esposa do senador Rogério Carvalho (PT) não tem visibilidade eleitoral nem perfil para representar a Frente Ampla. Em nota, o PCdoB e o PV dizem defender uma candidatura que represente a unidade do campo progressista, com profundo vínculo com a disputa de 2026. Este foi o maior golpe sofrido até agora pelo projeto da corrente petista liderada pelo deputado federal João Daniel e Rogério. Questionada sobre a recusa de sua pré-candidatura pelos próprios aliados, Candisse alegou que cabe ao partido se manifestar, porém a Executiva do PT ainda não deu um pio sequer sobre esse chega pra lá dos verdes e comunistas. Claro que a manutenção da ameaçada pré-candidata precisa ser consensuada pela esfera estadual da federação, mas é claro que a rejeição tornada pública pelos PCdoB e PV reduz ainda mais as poucas chances de sucesso de Candisse na disputa eleitoral que se avizinha. Home vôte!

Correu do pau

A desistência do empresário Jorge Mitidieri (PSD) em disputar a Prefeitura de Boquim provocou um reboliço dos diabos na política daquele município. Os mais agoniados com o inesperado recuo do pedessista são os pré-candidatos a vereador, que ficaram sem um palanque forte e não sabem se terão o apoio do substituto de Mitidieri. A alegação do empresário para correr do pau foi que a família dele sempre se opôs à sua entrada na política. Sobrinho de Jorge, o governador Fábio Mitidieri (PSD) prometeu reunir o grupo sob sua liderança para definir quem substituirá o tio na empreitada política. Crendeuspai

Há vagas

O consórcio responsável pela construção da ponte Penedo/Neópolis já começou a contratar operários para a instalação do canteiro de obras. Haverá seleção para pedreiro, servente de pedreiro, carpinteiro, eletricista e vigilante. Como o canteiro de obras fica do lado alagoano, é provável que haja fuga de trabalhadores de Sergipe para o vizinho estado, aquecendo a economia principalmente de Penedo. A construção da ponte ligando os municípios de Penedo e Neópolis deve ser iniciada entre o final de julho e início de agosto deste ano. Legal!

Bem na fita

O Banese registrou um lucro líquido de R$ 17,4 milhões no primeiro trimestre deste ano, valor 27% maior que o apurado no mesmo período de 2023. Os ativos totais do banco atingiram a marca de R$ 9,7 bilhões, um crescimento de 15,1% no mesmo período. As operações de crédito do banco tiveram aumento de 13% em 12 meses, alcançando a marca de R$ 4,1 bilhões. Já as receitas do Banco totalizaram R$ 376,3 milhões ao fim do primeiro trimestre do ano. O Banese também encerrou o mês de março com R$ 8,7 bilhões de recursos captados, um incremento de 9,6% com relação ao trimestre anterior. Então, tá!

Dois sentidos

Além de se empenhar visando fortalecer sua pré-candidatura a prefeito de Umbaúba, o ex-deputado federal Valdevan Noventa (PRTB) está com as atenções voltadas para Taboão da Serra, onde o filho dele, Johnatan Noventa (PL), é pré-candidato a vereador. O moço já foi vereador daquele município paulista. Esta semana, Valdevan e o herdeiro participaram de um ato político em favor da pré-candidatura do engenheiro Daniel (União Brasil) a prefeito de Taboão da Serra. Em 2020, Daniel foi derrotado no segundo turno para o prefeito Aprígio da Silva (Pode). Ah, bom!

Receitando defunto

A Câmara de Aracaju perdeu tempo aprovando contas de ex-prefeitos, alguns já falecidos, como Marcelo Déda (PT) e João Alves Filho (DEM). Em sessão extraordinária, que custa dinheiro, os vereadores aprovaram, ontem, as contas do petista e do demista, além da do emedebista João Gama datada do distante 1997. O próprio presidente do Legislativo, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), reconheceu, em sessão anterior, que mesmo se as contas dos ex-prefeitos apresentassem problemas a punibilidade já estava extinta. Marmenino!

Preconceito mortal

Nada menos do que 230 pessoas LGBTI+ morreram no Brasil de forma violenta em 2023. É o que revela o Dossiê do Observatório de Mortes e Violências LGBTI+, ressaltando que o número equivale a uma morte a cada 38 horas. Dessas mortes, 184 foram assassinatos, 18 suicídios e 28 por outras causas. Entre os mortos, 142, a maioria, é composta por pessoas transsexuais, em especial as mulheres trans e travestis. Foram mortos ainda 59 gays. Do total de vítimas, 80 eram pretas ou pardas, 70 brancas e uma, indígena. Das mortes, a maioria foi por arma de fogo (70) e em período noturno (69). Dos suicídios, 11 foram de pessoas trans. Misericórdia!

Renda irlandesa

Como perguntar não ofende: quando será que Sergipe vai começar a exportar, em larga escala, a nossa renda irlandesa para a Irlanda? A indagação se justifica depois que o governo estadual mandou aquele país uma alegre comitiva (foto) visando divulgar o artesanato produzido em Divina Pastora. À época, o executivo sergipano garantiu que a viagem de seus representantes para Dublin – custeada pelos contribuintes sergipanos – visava promover a exportação da nossa renda irlandesa. Como escrevia a saudosa jornalista Thais Bezerra: Só pedindo meus sais aromáticos, please!

Vidas em perigo

Famílias que moram em áreas de morros e encostas de Aracaju vivem em constante perigo devido ao risco de deslizamentos. O alerta é do vereador Breno Garibalde (Rede), para quem as pessoas que habitam estas localidades precisam de mais atenção da Prefeitura. De acordo com o parlamentar, existem casas ameaçadas por possíveis deslizamentos nos bairros Olaria, Santa Maria, Soledade, Industrial e na região do Morro do Urubu. Breno lembra que as construções irregulares ainda são uma realidade em Aracaju, sendo preciso que o poder público tenha um olhar mais atento às comunidades que vivem nos morros e encostas. Aff Maria!

Professores mobilizados

Os professores da rede estadual realizam, hoje, uma assembleia para discutir o que foi tratado pelo sindicato da categoria na audiência com o governador Fábio Mitidieri (PSD). Segundo a direção do Sintese, a categoria precisa decidir os próximos passos a serem tomados. Os professores cobram ao governo, entre outras coisas, o descongelamento da Gratificação de Tempo Integral, do triênio e das gratificações fixas reajustáveis; garantia do percentual do piso salarial de 2024, que é de 3,62%; melhorias nas condições de trabalho e nas estruturas físicas das escolas. A assembleia está agendada para às 14h30, no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju. Participe!

Lesma lerda

Alguém sabe quando o governo de Sergipe vai concluir as obras de reestruturação de parte da rodovia SE-339, em nossa Senhora das Dores? Essa pergunta foi feita o ano passado ao Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária (DER). Em 1º de setembro daquele ano, o parlamentar recebeu a informação que “toda a parte asfáltica encontra-se concluída, restando apenas finalizar a sinalização”. Pois bem: Jeorgeo Passos informou ontem, que “até hoje não concluída essa rodovia. Até parece que ninguém acompanha de perto essas obras”. Home será? Assim também já é demais também!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 16 de outubro de 1896.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias