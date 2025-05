Nesta fase, a disputa interna por espaços políticos é natural

Por Adiberto de Souza *

Embora ainda distantes, as eleições de 2026 já estimulam as articulações daqueles que sonham se candidatar a cargos eletivos. No momento, o foco dos debates gira em torno das pré-candidaturas ao Senado. Com excesso de pretendentes, os governistas discutem nos bastidores para impedir um racha no grupo e evitar a repetição do fracasso eleitoral nas eleições passadas em Aracaju. Portanto, é natural que os partidos coloquem nomes na vitrine para apreciação dos aliados. Ao contrário do que alguns pensam, não há nada de errado em conversar, superar obstáculos e se fortalecer politicamente. No tempo certo, caberá aos líderes partidários apoiar as pretensões dos correligionários ou convencê-los do contrário. Ressalte-se, por fim, que quem não conseguir manter o seu grupo unido até a hora de a onça beber água, assistirá o estouro da baiana, talvez antes mesmo de as urnas serem abertas. Simples assim!

Cadê os carros?

A falta de veículos está afetando o atendimento às famílias carentes de Nossa Senhora do Socorro. Desde a posse do prefeito Samuel Carvalho (MDB), a Secretaria de Assistência Social conta com apenas três carros, número insuficiente para atender os Centros de Referência. Pior é que muitas pessoas estão culpando as assistentes sociais e os servidores que atuam nos CRAS por um problema que é da Prefeitura. Embora essa situação já se arraste por quase cinco meses, a gestão do emedebista não acena com a compra ou aluguel de carros para suprir a necessidade de uma pasta tão importante como é a Secretaria de Ação Social. Misericórdia!

TV cinquentona

Políticos e populares prestigiaram a missa em ação de graças pelo aniversário de 50 anos da TV Atalaia. O ato religioso aconteceu, sábado passado, na Igreja do bairro Santo Antônio, onde está localizada a afiliada da Rede Record. O presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, empresário Walter Franco, destacou a trajetória histórica da Atalaia, “uma TV que mostra tudo e todos e a sociedade reconhece isso”. Fundada em 1975, a emissora construiu uma trajetória sólida baseada na credibilidade e no compromisso com a população sergipana. Legal!

E tome festa!

O governador Fábio Mitidieri (PSD) e assessores vistoriaram, ontem, a estrutura do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, que está sendo montada na Orla da Atalaia, em Aracaju. Entre as novidades para este ano destacam-se a mudança de lado do palco e o número de entradas, que saiu de 50 para 84 entradas. O Arraiá do Povo 2025 contará com mais de 700 atrações artísticas e ocorrerá de 30 de maio a 29 de junho. A Vila do Forró permanecerá aberta até 27 de julho. Forrozeiro como poucos, o casal Fábio e Érica Mitidieri deve prestigiar a maioria dos shows. Haja fôlego. Aff Maria!

De olho no MDB

E quem esteve em Lagarto, no final de semana, foi o deputado federal Isnaldo Bulhões, mandachuva do MDB nacional. Recepcionado pelo prefeito Sérgio Reis e o irmão deste, deputado federal Fábio Reis – ambos do PSD – o emedebista alagoano disse que a visita foi muito produtiva para fortalecer no MDB em Sergipe. Ressalte-se que os irmãos Reis já foram filiados ao MDB, tendo o prefeito chegado a presidir o partido. Há quem garanta que os dois políticos lagartenses estão de olho no comando da legenda, que é presidida no estado pelo senador Alessandro Vieira. Virgem santíssima!

Saúde precária

Tem virado rotina as queixas dos sergipanos contra a falta de atendimento na rede estadual de saúde. Desesperadas por falta de remédio ou assistência médico-hospitalar, as pessoas se expõem nas redes sociais na esperança de serem atendidas. Outro dia, uma senhora gravou um vídeo clamando por uma cola seladora para uma paciente ostomizada que faz hemodiálise. Segundo ela, o produto está em falta no Setor de Ostomia há mais de um mês. Com a palavra o pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri (PSB), que vem a ser o secretário estadual da Saúde. Só Jesus na causa!

Último dia

Termina hoje o prazo para regularizar o título de leitor e evitar o cancelamento do documento. A regularização deve ser feita por quem não justificou a ausência nas urnas nos últimos três turnos eleitorais e não pagou multas. O eleitor que não regularizar a situação fica impedido, por exemplo, de se inscrever e participar de concurso público, bem como tomar posse, caso seja aprovado; além de não poder tirar documentos importantes, como passaporte. e carteira de identidade. Você tá nessa? Cruz, credo!

Reajuste prometido

Após ter informando à Folha de S. Paulo que não pretende promover revisão geral de salários neste ano, o governo Mitidieri acenou com a possibilidade de conceder reajuste agora em 2025. O Poder Executivo revelou ao jornal paulista que a concessão de um aumento salarial agora poderia extrapolar os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em nota enviada à coluna, porém, a Secretaria Estadual de Comunicação informou que “o Estado deverá anunciar o benefício no segundo semestre deste ano”. Aguardemos, portanto!

Balança, mas não cai

O ministro Márcio Macêdo (PT) garante que não há conversas sobre a sua saída do governo Lula (PT). Ao ser questionado por um repórter da rede CNN Brasil a respeito de sua possível substituição pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), Macêdo disse que este assunto não foi discutido com o presidente da República: “Nós não tratamos de reforma ministerial, muito menos sobre a minha saída”, declarou. Na semana passada, o jornal O Globo publicou que Lula deve anunciar, nos próximos dias, a substituição de Márcio Macêdo por Guilherme Boulos. Arre égua!

Vai ou não?

As fofoqueiras de plantão estão apostando que a secretária estadual da Ação Social, Érica Mitidieri, não vai comparecer ao plenário da Assembleia para falar sobre as atividades desenvolvidas pela pasta sob seu comando. O convite à primeira dama foi aprovado pelo Legislativo em dezembro do ano passado e até agora a ilustre não disse se vai ou não dialogar com os parlamentares. Autor do requerimento convidando Érica, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) já suspeita que ela não queira conversar com os representantes do povo. Por sua vez, o líder do governo, deputado Cristiano Cavalcante (União) prometeu falar com a primeira dama sobre o convite aprovado pela Assembleia. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 30 de agosto de 1958.

