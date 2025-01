Ninguém é santo na política de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Embora ainda falte quase dois anos para as eleições de 2026, muitos políticos já estão de olho no eleitorado sergipano. Aproveitam, claro, para propagar os defeitos dos possíveis adversários. O cidadão atento já deve ter percebido que tudo não passa de brigas pelo domínio dos redutos de votos. Nesse ano sem eleições a classe política vai focar na proteção dos currais eleitorais visando impedir que sejam invadidos. Para isso, vão lançar todo tipo de acusação com o objetivo de desgastar o lado oposto. Calejados, estes apaixonados por votos têm consciência do jogo bruto para se manter no poder e, mais do que ninguém, sabem que política não é lugar para madre superiora, nem palanque é andor em procissão religiosa. Portanto, o cidadão deve levar sempre em conta que no balaio de gatos político ninguém é santo. Muito pelo contrário, nessa guerra para conquistar a simpatia dos eleitores e proteger os currais eleitorais o que existe mesmo é cobra engolindo cobra. Misericórdia!

Defesa da Fafen

O deputado federal João Daniel (PT) enviou uma nota à coluna discordando do comentário “Políticos de Sergipe dão as costas à Fafen”. O parlamentar revela que sempre atuou em defesa da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, arrendada pela Petrobras à Unigel e que se encontra paralisada desde o ano passado. Daniel, inclusive, anexou links comprovando o seu posicionamento no Congresso em defesa daquela unidade, assim como uma matéria publicada na imprensa onde ele critica fechamento da Fafen-SE e pede que Lula reabra a fábrica. Tomara que o “Barba” e a presidência da Petrobras atendam, o quanto antes, a justa reivindicação do deputado petista. Oremos!

Olho da rua

Após ter anunciado, na última terça-feira, que vai cancelar a licitação para o transporte coletivo, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) se reuniu, ontem, com os gestores da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), de Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania) e de São Cristóvão, Júlio de Marcos Santana (União). Na pauta, a destituição do presidente do Consórcio Metropolitano, Renato Telles. Apenas o prefeito sancristovense foi contra a proposta, mas uma nova reunião foi marcada para sacramentar o bota fora. Com exceção de Júlio, os demais prefeitos concordam que a concorrência seja anulada. Arre égua!

Apaga 120 velinhas

Cento e vinte velinhas vão enfeitar, hoje, o bolo de aniversário da mulher mais velha do mundo. Nascida no município sergipano de Propriá e residindo em Japoatã, dona Maria José dos Santos teve a longevidade tornada pública no ano passado. Desde então, as autoridades e moradores de Japoatã buscam o reconhecimento desse recorde junto ao Guiness Book. A festa para comemorar os 120 anos dessa ilustre constará de apresentações culturais, homenagens literárias e momentos de reflexão sobre a importância dona Maria para a cultura sergipana e brasileira. Parabéns!

Nas ondas do rádio

Os radialistas sergipanos Alex Carvalho e Fernando Cabral deram com os costados no Palácio do Planalto. Foram agradecer ao ministro Márcio Macêdo (PT) pela ajuda que ele tem dado às demandas da categoria, particularmente na defesa da reestruturação da carreira dos radialistas. Segundo Macêdo, governo Lula da Silva (PT) está discutindo a criação de um grupo coordenado pelo Ministério do Trabalho para tratar sobre as reivindicações dos radialistas. Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão, Cabral disse que a entidade tem pressionado o governo para criar mecanismos em favor dos radialistas. Marminino!

Efeito dos juros

As empresas de Sergipe registraram uma queda de 3,3% na busca por crédito durante o último mês de novembro, a quinta maior redução do Nordeste. Esta informação é do Serasa Experian. No cenário nacional a queda foi de 3,7%, com apenas Minas Gerais e Espírito Santo apresentando alta. Advogado especialista em recuperação de crédito, Lucas Solano afirma que a queda pode se dar devido à alta nas taxas de juros. “O ambiente mais restritivo das taxas pode fazer com que as empresas fiquem mais receosas em adquirir novas dívidas”, afirmou. Creindeuspai!

Agora vai!

O Banese vai liberar um adjuntório para 10 times da primeira divisão do futebol sergipano. O anúncio da ajuda foi feito, ontem, durante um concorrido evento num hotel da Orla de Atalaia. São R$ 3 milhões em patrocínio para o Campeonato Sergipano, além de R$ 100 mil para o futebol feminino. Tomara que com essa grana, os clubes consigam montar times menos piores, particularmente o Confiança, o Itabaiana e o Sergipe, que vão participar de competições nacionais. Do contrário, o Banese estará torrando dinheiro, como já ocorreu com outros patrocinadores. Só Jesus na causa!

Código civil em debate

E quem estará em Aracaju no próximo dia 17 é o ministro Luis Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Vem proferir palestra sobre a Atualização do Código Civil. Aberto ao público, o evento acontecerá no auditório do Tribunal de Justiça, centro de Aracaju. Segundo os organizadores, a palestra vai possibilizar que magistrados, advogados e estudantes de direito conheçam as principais inovações propostas para o Código Civil e os potenciais impactos das mudanças na sociedade brasileira. As inscrições são gratuitas. Participe!

Pise no freio

Das 87 pontes federais existentes em Sergipe, oito receberam nota dois no quesito condição estrutural, indicando um estado ruim e a necessidade de reparos. De acordo com dados do Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais essas pontes estão localizadas nas BR-101 e BR-235. Levantamento publicado pelo site FanF1, revela que precisam de urgentes reparos as seguintes pontes: BR-101: Cristinápolis – km 206,08; Japaratuba – km 42,06; Maruim – km 69,69; Capela – km 56,18; Estância – km 153,53; BR-235: Laranjeiras – km 22,63; Areia Branca – km 41; Frei Paulo – km 80,52. De todas, a que está em pior situação é a ponte da Cachoeira, sobre o Rio Piauí, em Estância. Danôsse!

Por onde andam?

Alguém tem notícias da maioria dos políticos que disputou as últimas eleições em Sergipe? Ao todo, 5.291 cidadãos e cidadãs concorreram às prefeituras e às câmaras de vereadores dos nossos 75 municípios. Além dos eleitos, boa parte deles e delas é conhecida dos sergipanos, mas centenas dos chamados candidatos “copa do mundo” sumiram da praça, desapareceram das redes sociais, não atendem as ligações telefônicas dos eleitores e, quando localizados em algum lugar, fogem de fininho ou fingem desconhecer o cidadão que votou neles. Seguramente, os tais só devem dar o ar da graça na campanha de 2026 para novamente lhe pedir o voto, prometendo mundos e fundos. Home vôte!

Oposição reafirmada

Em nota divulgada ontem, o PT de Sergipe reafirmou que é oposição “aos governos neoliberais de extrema-direita”, a começar pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Esse documento da direção petista é uma ducha de água fria nos comentários em torno de um possível acordo político entre Mitidieri e o senador Rogério Carvalho com vista às eleições de 2026. A nota conclui defendendo a necessidade de o PT reconstruir a unidade interna, que objetive primeiramente o fortalecimento do projeto coletivo “sem anular, portanto, os projetos individuais”. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 21 de janeiro de 1912.

