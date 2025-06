Ninguém se elege senador somente com apoio de prefeitos

Por Adiberto de Souza *

Cabos eleitorais e assessores festejam o fato de grande número de prefeitos já terem anunciado que votam ao pré-candidato a senador André Moura (UB). A forma entusiasmada como os partidários do mandachuva do União Brasil destacam a adesão a ele por gestores municipais permite suspeitar que para os dito-cujos somente com este apoio a eleição do fidalgo são favas contadas. Ledo engano! É bom o pai da deputada federal Yandra Moura (UB) não sentar à sombra já pensando na festa da posse, pois o buraco é bem mais embaixo. Vale ressaltar que, a depender das administrações municipais, muitos tidos hoje como políticos bons de votos poderão cair em desgraça junto ao eleitorado, se transformando em péssimos cabos eleitorais. Ademais, para quem não lembra, na campanha de 2018 o próprio André se candidatou ao Senado e recebeu o apoio de quase 50 dos 75 prefeitos sergipanos, porém quando abriram as urnas os eleitos foram Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT), que praticamente não receberam apoios declarados de prefeitos. Portanto, o pré-candidato governista não deve esquecer que, tal qual as nuvens, a política muda ao sabor dos ventos. Creindeuspai!

Dia do Velho Chico

O Dia o Dia Estadual em Defesa do Rio São Francisco é celebrado hoje em Sergipe. A data foi criada graças a um projeto de lei apresentado na Assembleia pela então deputada Ana Lúcia (PT). O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de proteção do “Velho Chico”. Defender o rio da integração nacional significa impulsionar a economia, a cultura e a segurança hídrica de milhões de pessoas, especialmente em áreas áridas. O percurso do Rio São Francisco começa na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e segue por aproximadamente 2,8 mil quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, em Sergipe. Ah, bom!

Duvida atroz

O senador Laércio Oliveira (PP) está em dúvida sobre o financiamento público de campanha. Durante discussão em torno do Projeto de Lei Complementar do novo Código Eleitoral, o parlamentar pepista indagou se o financiamento público das eleições é justo com o Brasil? “Será que estão sendo bem aplicados os R$ 5 bilhões para fazer eleições a cada dois anos?”, questionou. O Projeto vai voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça na próxima reunião, que deve acontecer na semana que vem. Aff Maria!

Parceria em saúde

A Assembleia Legislativa firmou um convênio com a Geap Autogestão em Saúde para oferecer plano de saúde aos servidores do Legislativo sergipano. A iniciativa beneficia deputados, servidores efetivos, comissionados e outros colaboradores do parlamento. O convênio foi assinado pelo presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), e a direção da Geap. O parlamentar pessedista destacou a importância dessa parceria para garantir melhores condições de saúde aos servidores daquele poder, ressaltando o foco da operadora em atendimento humanizado. Então, tá!

Fisco paralisado

As auditoras e auditores fiscais de Sergipe cruzam os braços, hoje, em protesto contra a falta de diálogo do governo Mitidieri. Ontem, eles promoveram o ‘Forró do Calote’ em frente ao prédio da Secretaria Estadual da Fazenda, em Aracaju. O Sindifisco acusa o Executivo de empurrar com a barriga as reivindicações salariais dos auditores, inclusive não honrando um atendimento feito anteriormente pela Secretaria da Fazenda. A forte presença da categoria nas últimas assembleias do Sindifisco mostra que se o governo insistir em não negociar com o pessoal do Fisco a cobra vai fumar. Arre égua!

À espera dos carros

A falta de veículos está afetando o atendimento às famílias carentes de Nossa Senhora do Socorro. Desde a posse do prefeito Samuel Carvalho (MDB), a Secretaria de Assistência Social conta com apenas três carros, número insuficiente para atender os Centros de Referência. Pior é que muitas pessoas estão culpando as assistentes sociais e os servidores que atuam nos CRAS por um problema que é da Prefeitura. Embora essa situação já se arraste por quase cinco meses, a gestão do emedebista não acena com a compra ou aluguel de carros para suprir a necessidade de uma pasta tão importante como é a Secretaria de Ação Social. Misericórdia!

Catadores beneficiados

O Sebrae Sergipe lançou, ontem, o programa Pró-Catadores, que visa promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis no estado. O projeto se propõe a apoiar a formação, fortalecimento e profissionalização de cooperativas e associações, além de estimular a geração emprego e renda. “O Pró-Catadores é um instrumento de transformação social e ambiental, que dá protagonismo aos catadores e às suas organizações”, afirmou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe. Segundo Adriano dos Santos, representante da Associação Nacional da categoria, o projeto é fundamental porque orienta as prefeituras e fortalece o trabalho dos catadores e catadoras. Legal!

Indústria da morte

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) garante que quem precisa da saúde pública em Sergipe morre nas filas à espera de atendimento. O pepista denunciou a implantação no estado da “indústria da morte”, pois as pessoas só conseguem ajuda médica se tiverem amigos no governo, particularmente na Secretaria Estadual da Saúde. “Quem é amigo do secretário [Cláudio Mitidieri] não enfrenta dificuldades, tem atendimento privilegiado”, frisou. Por fim, Thiago disse que, apesar dessa situação calamitosa, o secretário, que vem a ser primo do governador Fábio Mitidieri (PSD), deve ser o mais votado para a Câmara Federal, em 2026. Home vôte!

Nada se define agora

Os pré-candidatos majoritários devem saber que todo e qualquer entendimento político feito agora, pode sofrer mudanças até as eleições de outubro. As conversas de momento visam estreitar as relações e apalavrar a compra dos currais eleitorais. Como sabem que estão sujeitos à traição, os políticos clientelistas evitam bater o martelo quanto ao preço do “rebanho”. Os mais cautelosos juram que quem não souber tanger o gado vai dar com os burros n’água e morrer na praia. Só Jesus na causa!

Professores mobilizados

Os professores da rede estadual de ensino participam de uma assembleia geral na próxima quinta-feira. Entre os itens da pauta estão informes sobre as negociações com governo sobre as reivindicações da categoria; encaminhamentos da luta do magistério das redes municipais; o pagamento dos precatórios do FUNDEF para os professores das redes estadual e municipal; e ações de lutas por concurso público. A assembleia está marcada para às 9 horas, no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju, Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 26 de julho de 1919.

